Польща закриває небо біля кордонів з Україною та Білоруссю: обмеження діятимуть три місяці

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною тимчасово обмежать повітряний рух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA). Зазначається, що рішення ухвалили на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі.

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Обмеження діятимуть до вересня

"За запитом Оперативного командування збройних сил у зв’язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху", – йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими схемами, зона дії обмежень охоплює всю ділянку польського кордону з Білоруссю та Україною.

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Пасажирські рейси продовжать польоти

У Польському агентстві аеронавігаційного обслуговування уточнили, що нововведення не стосуватимуться пасажирської авіації.

Обмеження не поширюються на польоти цивільних літаків, які виконуються на висоті понад три кілометри.

Причини запровадження додаткових заходів безпеки детально не розкриваються, однак польська сторона прямо пов'язує рішення з необхідністю посилення національної безпеки на східному кордоні країни.

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