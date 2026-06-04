УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Польща зміцнює кордон з Білоруссю
1 359 3

Польща закриває небо біля кордонів з Україною та Білоруссю: обмеження діятимуть три місяці

Польща обмежила повітряний рух на кордоні з Білоруссю та Україною

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною тимчасово обмежать повітряний рух.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA). Зазначається, що рішення ухвалили на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обмеження діятимуть до вересня

"За запитом Оперативного командування збройних сил у зв’язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху", – йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими схемами, зона дії обмежень охоплює всю ділянку польського кордону з Білоруссю та Україною.

Також читайте: Польща будує новий бар’єр на кордоні з Білоруссю

Пасажирські рейси продовжать польоти

У Польському агентстві аеронавігаційного обслуговування уточнили, що нововведення не стосуватимуться пасажирської авіації.

Обмеження не поширюються на польоти цивільних літаків, які виконуються на висоті понад три кілометри.

Причини запровадження додаткових заходів безпеки детально не розкриваються, однак польська сторона прямо пов'язує рішення з необхідністю посилення національної безпеки на східному кордоні країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща повністю закрила кордон з Білоруссю

кордон (4999) закриття (201) Польща (9330) повітряний простір України (21)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І правильно роблять. Кацапи стягують туди свої підрозділи і підбурили білорусів, які готові пробивати Сувальський коридор, користуючись тим, що в США президентом тупий ідіот. Їм то часу залишилося небагато - до кінця цього року. Чомусь впевнений, що США наженуть ідіотів з влади і до Конгресу та Сенату прийдуть інші політики.
показати весь коментар
04.06.2026 10:59 Відповісти
Вважаю, що як тільки це станеться, Україна просто зобов'язана одразу в@бати по Мозирському НПЗ.
показати весь коментар
04.06.2026 11:14 Відповісти
Дивне рішення... У нас там ніякого авіаруху немає - якщо й літають перехоплювачі, то тільки над власною територією. Цивільні польські літаки, літатимуть... То для кого(і для ЧОГО) ж, "обмеження"? Хіба що, "взялися за голову", та почнуть розвертать ППО, вздовж кордону, щоб збивать "шахєди", які залітатимуть на територіюПольщі...
показати весь коментар
04.06.2026 11:26 Відповісти
 
 