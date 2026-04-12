Польща будує новий бар’єр на кордоні з Білоруссю
У Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво спеціального бар'єра, який має посилити вже існуючий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Що відомо
Як зазначається, йдеться про чотириметрову сітчасту огорожу вздовж під'їзної дороги, на яку встановлено колючий дріт, а також додаткові котушки дроту й двометрову огорожу з боку лісу, яка має захищати тварин від травм.
За словами командувача Підляського відділу прикордонної служби генерала Славоміра Клекотки, будівництво бар'єра розпочалося одночасно у п’яти місцях. Щодня будується новий паркан. Матеріали закупила прикордонна служба, а роботи виконують військові інженерних військ.
"Ми почали з найбільш критичних для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливі спроби незаконного перетину кордону людьми, які намагаються нелегально потрапити до нашої країни", – додав він.
Мета бар'єра
Зазначається, що нова інфраструктура має уповільнити спроби мігрантів незаконно перетнути кордон.
"Це дасть нам час на реакцію. Тут уже буде значно більший шанс затримати цих осіб і вилучити їхні інструменти, бо все відбуватиметься винятково на польській території", – розповів він.
Як зазначається, бар'єр буде зведено вздовж усієї 186-кілометрової ділянки кордону в Підляському воєводстві. Проєкт планується завершити до кінця весни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тим часом Трамп вирішив повністю заблокувати протоку, "пісділ" не дав результатів
Іран таки випросить свій персональний трампогеддон...