Польща будує новий бар’єр на кордоні з Білоруссю

У Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво спеціального бар'єра, який має посилити вже існуючий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Що відомо

Як зазначається, йдеться про чотириметрову сітчасту огорожу вздовж під'їзної дороги, на яку встановлено колючий дріт, а також додаткові котушки дроту й двометрову огорожу з боку лісу, яка має захищати тварин від травм.

За словами командувача Підляського відділу прикордонної служби генерала Славоміра Клекотки, будівництво бар'єра розпочалося одночасно у п’яти місцях. Щодня будується новий паркан. Матеріали закупила прикордонна служба, а роботи виконують військові інженерних військ.

"Ми почали з найбільш критичних для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливі спроби незаконного перетину кордону людьми, які намагаються нелегально потрапити до нашої країни", – додав він.

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Мета бар'єра

Зазначається, що нова інфраструктура має уповільнити спроби мігрантів незаконно перетнути кордон.

"Це дасть нам час на реакцію. Тут уже буде значно більший шанс затримати цих осіб і вилучити їхні інструменти, бо все відбуватиметься винятково на польській території", – розповів він.

Як зазначається, бар'єр буде зведено вздовж усієї 186-кілометрової ділянки кордону в Підляському воєводстві. Проєкт планується завершити до кінця весни.

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