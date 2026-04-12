УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10030 відвідувачів онлайн
Новини Польща зміцнює кордон з Білоруссю
2 390 14

Польща будує новий бар’єр на кордоні з Білоруссю

Кордон Польщі і Білорусі

У Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво спеціального бар'єра, який має посилити вже існуючий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, йдеться про чотириметрову сітчасту огорожу вздовж під'їзної дороги, на яку встановлено колючий дріт, а також додаткові котушки дроту й двометрову огорожу з боку лісу, яка має захищати тварин від травм.

За словами командувача Підляського відділу прикордонної служби генерала Славоміра Клекотки, будівництво бар'єра розпочалося одночасно у п’яти місцях. Щодня будується новий паркан. Матеріали закупила прикордонна служба, а роботи виконують військові інженерних військ.

"Ми почали з найбільш критичних для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливі спроби незаконного перетину кордону людьми, які намагаються нелегально потрапити до нашої країни", – додав він.

Також читайте: Польща повністю закрила кордон з Білоруссю

Мета бар'єра

Зазначається, що нова інфраструктура має уповільнити спроби мігрантів незаконно перетнути кордон.

"Це дасть нам час на реакцію. Тут уже буде значно більший шанс затримати цих осіб і вилучити їхні інструменти, бо все відбуватиметься винятково на польській території", – розповів він.

Як зазначається, бар'єр буде зведено вздовж усієї 186-кілометрової ділянки кордону в Підляському воєводстві.  Проєкт планується завершити до кінця весни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща продовжила ще на три місяці дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Автор: 

Білорусь (8205) кордон (5032) Польща (9621)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
І хоробрих фермерів з тракторами нехай туди відправлять.
показати весь коментар
12.04.2026 16:29 Відповісти
+4
Стіна повинна виглядати так:
показати весь коментар
12.04.2026 16:24 Відповісти
+2
Вони мабуть ще від зимової сплячки не відійшли, похмеляються. Або ждуть на надходження кацапських ржублів
А тим часом Трамп вирішив повністю заблокувати протоку, "пісділ" не дав результатів
Іран таки випросить свій персональний трампогеддон...
показати весь коментар
12.04.2026 16:35 Відповісти

Завантаження...

 
 