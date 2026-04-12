РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11603 посетителя онлайн
Польша укрепляет границу с Беларусью
446 7

Польша возводит новый барьер на границе с Беларусью

В Польше на границе с Беларусью началось строительство специального заграждения, которое должно усилить уже существующее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, речь идет о четырехметровом сетчатом ограждении вдоль подъездной дороги, на которое установлена колючая проволока, а также дополнительные катушки проволоки и двухметровое ограждение со стороны леса, которое должно защищать животных от травм.

По словам командующего Подляшским отделом пограничной службы генерала Славомира Клекотки, строительство барьера началось одновременно в пяти местах. Ежедневно возводится новый забор. Материалы закупила пограничная служба, а работы выполняют военные инженерных войск.

"Мы начали с наиболее критичных для нас мест. Мы определили их с учетом возможных попыток незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются нелегально попасть в нашу страну", – добавил он.

Цель барьера

Отмечается, что новая инфраструктура должна замедлить попытки мигрантов незаконно пересечь границу.

"Это даст нам время на реакцию. Здесь уже будет значительно больше шансов задержать этих людей и изъять их инструменты, потому что все будет происходить исключительно на польской территории", – рассказал он.

Как отмечается, барьер будет возведен вдоль всего 186-километрового участка границы в Подляском воеводстве. Проект планируется завершить до конца весны.

Автор: 

Беларусь (7972) граница (5354) Польша (8977)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Існуючого не вистачає для того, щоб витримувати "нєудєржімую бацькову стабільность"?
показать весь комментарий
12.04.2026 16:18 Ответить
Стіна повинна виглядати так:
показать весь комментарий
12.04.2026 16:24 Ответить
І хоробрих фермерів з тракторами нехай туди відправлять.
показать весь комментарий
12.04.2026 16:29 Ответить
Вони мабуть ще від зимової сплячки не відійшли, похмеляються. Або ждуть на надходження кацапських ржублів
А тим часом Трамп вирішив повністю заблокувати протоку, "пісділ" не дав результатів
Іран таки випросить свій персональний трампогеддон...
показать весь комментарий
12.04.2026 16:35 Ответить
Найкращі санкції!
показать весь комментарий
12.04.2026 16:33 Ответить
всі "мігранти", які треба, вже давно у Польщі... інші лізтимуть із спецтехнікою, для якої ті паркани, як для саранчі поле озимих...
показать весь комментарий
12.04.2026 16:34 Ответить
Влітку 2021 року які паркани на кордоні будувалися?
показать весь комментарий
12.04.2026 16:42 Ответить
 
 