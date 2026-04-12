Польша возводит новый барьер на границе с Беларусью

В Польше на границе с Беларусью началось строительство специального заграждения, которое должно усилить уже существующее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, речь идет о четырехметровом сетчатом ограждении вдоль подъездной дороги, на которое установлена колючая проволока, а также дополнительные катушки проволоки и двухметровое ограждение со стороны леса, которое должно защищать животных от травм.

По словам командующего Подляшским отделом пограничной службы генерала Славомира Клекотки, строительство барьера началось одновременно в пяти местах. Ежедневно возводится новый забор. Материалы закупила пограничная служба, а работы выполняют военные инженерных войск.

"Мы начали с наиболее критичных для нас мест. Мы определили их с учетом возможных попыток незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются нелегально попасть в нашу страну", – добавил он.

Читайте также: Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Цель барьера

Отмечается, что новая инфраструктура должна замедлить попытки мигрантов незаконно пересечь границу.

"Это даст нам время на реакцию. Здесь уже будет значительно больше шансов задержать этих людей и изъять их инструменты, потому что все будет происходить исключительно на польской территории", – рассказал он.

Как отмечается, барьер будет возведен вдоль всего 186-километрового участка границы в Подляском воеводстве. Проект планируется завершить до конца весны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша продлила еще на три месяца действие буферной зоны на границе с Беларусью