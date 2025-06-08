Польша продлила еще на три месяца действие буферной зоны на границе с Беларусью

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на три месяца. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министерство внутренних дел Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Буферная зона является эффективной, поэтому ее срок действия продлен еще на 90 дней. Новое распоряжение вступит в силу в воскресенье, 8 июня",- сказано в сообщении.

Отмечается, временный запрет на пребывание в пограничной зоне гарантирует безопасность сотрудников Пограничной службы, полиции и военных. Расширение буферной зоны также будет способствовать работе по модернизации заграждения и ограничит деятельность контрабандных групп.

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В польском министерстве подчеркивают, что функционирование буферной зоны себя оправдывает. В частности, после почти 372 дней ее функционирования количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы уменьшилось примерно на 28%. С 13 июня 2024 года по 1 июня 2025 года было зарегистрировано почти 22,5 тыс. таких попыток. Зато за аналогичный период до введения зоны таких попыток было более 31,2 тыс.

Также сообщается, что буферная зона способствует выявлению и задержанию пособников в нелегальной миграции. В 2024 году по всей стране сотрудники Пограничной службы предъявили обвинения в организации и содействии незаконной миграции 597 лицам, в частности, из Украины (280), Польши (87), Беларуси (50) и Грузии (30). Из них 155 человек были временно арестованы.

Сейчас длина буферной зоны составляет 78,29 км. На участке 59,24 км нельзя находиться в пограничной зоне на глубину до 200 м, на участке 15,26 км - до 2 км, а на отрезке 3,79 км - до 4 км.

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