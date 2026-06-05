Украинских мужчин нужно вернуть из ЕС для участия в войне, - министр миграции Швеции Форсселл

В Швеции призвали отменить статус временной защиты для новых беженцев - украинских мужчин призывного возраста, чтобы они возвращались защищать родину и "добивались победы в войне".

С такими заявлениями в четверг во время встречи министров ЕС в Люксембурге выступил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на материал The Guardian.

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Призыв вернуть военнообязанных украинцев

Шведский чиновник подчеркнул, что Европа должна пересмотреть действие "директивы о временной защите", которую ЕС активировал в 2022 году для предоставления права на проживание, работу и социальное обеспечение массовому притоку беженцев из Украины.

"Для нас чрезвычайно важно предоставить украинцам защиту, но в то же время войну нужно вести и выиграть. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы больше мужчин остались в Украине и воевали", - заявил шведский министр.

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В то же время он уточнил: любые ограничения и отмена статуса защиты должны касаться исключительно вновь прибывших украинцев призывного возраста, а не тех граждан, которые уже длительное время находятся в ЕС под защитой.

Отмечается, что в настоящее время директивой пользуются более 4,33 миллиона человек, бежавших от войны (по данным Евростата). Львиная доля из них поселилась в Германии, Польше и Чехии. Любые изменения в программе должны сначала разработать Еврокомиссия, а затем утвердить все страны-члены.

Требование закрыть Шенген для россиян

Кроме того, Швеция совместно с большой группой европейских государств выступила против туризма граждан РФ. Польша, Норвегия, страны Балтии и еще девять членов Шенгенской зоны подали официальное совместное письмо с требованием затруднить россиянам отдых в Европе.

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В документе приводятся факты: несмотря на действующие санкции и ограничения военного времени, только за 2025 год европейские структуры выдали россиянам более 470 тысяч туристических шенгенских виз, многие из которых являются многократными.

"Я хочу, чтобы больше не было выходных для покупок. Я хочу, чтобы больше не было роскошных поездок [россиян] в Европу, пока украинцы гибнут на поле боя. Эта ситуация абсолютно безумна, и ее нужно остановить", - возмутился Форсселл.

Как отмечает информационное агентство Agence France-Presse, в своем письме европейские министры выразили глубокую тревогу по поводу того, что российские туристы продолжают массово развлекаться на европейских пляжах и роскошных курортах в то же время, когда армия РФ своими ракетами и дронами уничтожает гражданское население и критическую инфраструктуру на территории Украины.

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