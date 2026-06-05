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Новости Выезд мужчин за границу Украинцы за границей
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Украинских мужчин нужно вернуть из ЕС для участия в войне, - министр миграции Швеции Форсселл

Министр миграции Швеции Йохан Форсселл

В Швеции призвали отменить статус временной защиты для новых беженцев - украинских мужчин призывного возраста, чтобы они возвращались защищать родину и "добивались победы в войне".

С такими заявлениями в четверг во время встречи министров ЕС в Люксембурге выступил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на материал The Guardian.

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Призыв вернуть военнообязанных украинцев

Шведский чиновник подчеркнул, что Европа должна пересмотреть действие "директивы о временной защите", которую ЕС активировал в 2022 году для предоставления права на проживание, работу и социальное обеспечение массовому притоку беженцев из Украины.

"Для нас чрезвычайно важно предоставить украинцам защиту, но в то же время войну нужно вести и выиграть. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы больше мужчин остались в Украине и воевали", - заявил шведский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина попросила ЕС лишить временной защиты мужчин в возрасте от 23 до 60 лет

В то же время он уточнил: любые ограничения и отмена статуса защиты должны касаться исключительно вновь прибывших украинцев призывного возраста, а не тех граждан, которые уже длительное время находятся в ЕС под защитой.

  • Отмечается, что в настоящее время директивой пользуются более 4,33 миллиона человек, бежавших от войны (по данным Евростата). Львиная доля из них поселилась в Германии, Польше и Чехии. Любые изменения в программе должны сначала разработать Еврокомиссия, а затем утвердить все страны-члены.

Требование закрыть Шенген для россиян

Кроме того, Швеция совместно с большой группой европейских государств выступила против туризма граждан РФ. Польша, Норвегия, страны Балтии и еще девять членов Шенгенской зоны подали официальное совместное письмо с требованием затруднить россиянам отдых в Европе.

Читайте также: В ЕС поддержали продление защиты украинцев после 2027 года

В документе приводятся факты: несмотря на действующие санкции и ограничения военного времени, только за 2025 год европейские структуры выдали россиянам более 470 тысяч туристических шенгенских виз, многие из которых являются многократными.

"Я хочу, чтобы больше не было выходных для покупок. Я хочу, чтобы больше не было роскошных поездок [россиян] в Европу, пока украинцы гибнут на поле боя. Эта ситуация абсолютно безумна, и ее нужно остановить", - возмутился Форсселл.

Как отмечает информационное агентство Agence France-Presse, в своем письме европейские министры выразили глубокую тревогу по поводу того, что российские туристы продолжают массово развлекаться на европейских пляжах и роскошных курортах в то же время, когда армия РФ своими ракетами и дронами уничтожает гражданское население и критическую инфраструктуру на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия ужесточает правила для украинских беженцев, - СМИ

Автор: 

беженцы (1729) Швеция (1137) Евросоюз (18176) мужчины (177)
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Топ комментарии
+8
здравые мысли начали посещать европейцев!
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05.06.2026 23:35 Ответить
+7
Сирійців і інших вони не повертали і не повертають.
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05.06.2026 23:36 Ответить
+5
Ще одне ******* яке хоче з українців кинути в м'ясорубку щоб самим жити в шоколаді.
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05.06.2026 23:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
здравые мысли начали посещать европейцев!
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05.06.2026 23:35 Ответить
Как сказать, где то давно было сказано это как менять местами стулья на тонущем Титанике. От большой войны Европу ничто не спасёт уже
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05.06.2026 23:48 Ответить
Які пігулки вживаєте ?
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05.06.2026 23:52 Ответить
Какой войны, с кем ?
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06.06.2026 00:27 Ответить
Можна цю ідею посилити: формувати український шведський корпус, український польський корпус, український німецький корпус і т.д. Екіпірувати та озброїти у цих країнах і до нас разом зі своїми добровольцями. Таким чином і до мацкви можна буде дійти.
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05.06.2026 23:52 Ответить
Можна все, але поки потрібно ухилянтів в Україну повернути.
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05.06.2026 23:57 Ответить
Ну не можна таку дурню писати.
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05.06.2026 23:57 Ответить
ага, они нас всегда считали 3 сортом.
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06.06.2026 00:09 Ответить
Сирійців і інших вони не повертали і не повертають.
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05.06.2026 23:36 Ответить
Бо сирійська армія не відбиває напад зовнішнього ворога.
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05.06.2026 23:55 Ответить
Морскалі бомбили Сирію і ніхто нек відправляв назад.І взагалі немає різниці.Кожен має право на життя.А шведи скільки проти нацистів провоювали?
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06.06.2026 00:02 Ответить
Бачу, що для тебе потрібно прочитати лекцію. З точки зору міжнародного права, москалі були на боці сирійського уряду і бомбили терористів, які воювали проти урядових військ режиму, який на Заході вважали диктаторським. Тобто, у Сирії не було сили, яку потрібно було підтримувати.
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06.06.2026 00:06 Ответить
Немає різниці,кожна людина має прво втікати від війни.Це вже окремо видумати хочуть для українських чоловіків якісь закони і постанови.
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06.06.2026 00:11 Ответить
У Сербії це їх не зупинило.
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06.06.2026 00:11 Ответить
Підтримували нейтралітет. Торгували з Рейхом всю війну.
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06.06.2026 00:10 Ответить
Жінок також треба повертати, для участі в війні або для підтримки бойового духу солдатів
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05.06.2026 23:37 Ответить
У підсумку - нато ні, єс ні, гарантії безпеки ні, закрите небо ні, справжні санкції ні, введення військ ні, будь-ласка не залітайте своїми дронами, ніяких поступок, треба повертати чоловіків для виборювання нашої спільної європейської перемоги. Короткий урок на тему "як нагріти л.ха")
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05.06.2026 23:38 Ответить
Втопити москалів в крові українців щоб Європа врятувалась від навали орди
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05.06.2026 23:39 Ответить
У складі російської царської армії українці рятували Європу від орди! У складі російської червоної армії українці рятували Європу від орди!
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05.06.2026 23:48 Ответить
Все навпаки, Європа не хоче, щоб українці топились у крові, у той час як ухилянти відпочивали у Європі за її ж гроші.
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05.06.2026 23:54 Ответить
Ні,Європа хоче,саме українців втопити.Бо самі пісь пісь москаля.
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06.06.2026 00:13 Ответить
Дiтей i немовлят в заградотряти направити.
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05.06.2026 23:39 Ответить
в психічну атаку
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05.06.2026 23:57 Ответить
Україну ,і підставили під окупацію ,ЄС навмисно затягли при Порошенко неприйняття України до ЄС...
Тут недавно на цензора была новость, что первый кластер возможно откроется,, и к именно Украина наконец-то приняла необходимые законы. Точно это ЕС затягивает процесс?
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05.06.2026 23:59 Ответить
час був ше вчора , з 14 по 19р ...сьогодні вже пізно вср* лися ,оце все товчеться як вода в ступі ...
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06.06.2026 00:07 Ответить
Так кто вср#лся вы так и не сказали? Законы в Украине приняли только сейчас, в 2026. И то это только начало.
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06.06.2026 00:23 Ответить
по великому рахунку ,війну розпочали США які розброїли Україну ,і підставили під окупацію ,ЄС навмисно затягли при Порошенко неприйняття України до ЄС ...бо хтіли халявного грабежу нашої держави ,на пару з руснею ...то тепер коли за московією стоїть китай ,всі прозріли , бо розуміють шо їх кордони вже затягує смаженним ...
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06.06.2026 00:03 Ответить
Ось що подумав,москалів то не будуть виганняти,які втекли наче як від *****.
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05.06.2026 23:40 Ответить
Цікава думка від міністра з країни ЄС ! Але є питання - а чому вони не повертають в свої країни чоловіків-біженців з країн Азії та Африки - щоб вони в своїх країнах боролися за краще життя з диктаторськими режимами ?!
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05.06.2026 23:41 Ответить
Тут мова йде не про "диктаторські режими", а про боротьбу із зовнішнім ворогом у складі законних збройних сил країни, що по закону повинен робити кожен придатний до служби українець.
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05.06.2026 23:52 Ответить
Який в Україні режим?
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05.06.2026 23:55 Ответить
В Україні режим воєнного стану, згідно якого всі придатні до служби чоловіки, які не мають бронювання або відстрочки, повинні служити у ЗСУ.
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05.06.2026 23:58 Ответить
Ти дурак?Демократія,автократія,диктатура,монархія??
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05.06.2026 23:59 Ответить
Я розумний. А от у тебе щось з розумом не все в порядку. Для чого ти перелічив форми державного устрою, та ще зі знаком питання у кінці? Сформулюй своє питання зрозуміліше.
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06.06.2026 00:02 Ответить
Захистом концтабору повинна займатися адміністрація та охорона концтабору, а не його в'язні! Навіть в націстських концтаборах було так ... хоча в "кошерних" концтаборах мабуть охороною мають займатися гои?!
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06.06.2026 00:08 Ответить
По закону в першу чергу йдуть на війфну силові структури,держслужбовці і тд.А далеко далеко потім може трактористи.
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05.06.2026 23:58 Ответить
Що??? Де ти такий закон побачив? Напиши, будь ласка, назву цього закону і номер статті.
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06.06.2026 00:00 Ответить
Читай Конституцію придурок!
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06.06.2026 00:04 Ответить
Я читав Конституцію. Там немає такої статті.
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06.06.2026 00:08 Ответить
Читай уважно придурок,нікуя ти не читав!
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06.06.2026 00:09 Ответить
ст.17 підказку дам барану
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06.06.2026 00:13 Ответить
Ось, довб...бе, стаття 17 Конституції України. Найди мені у ній фразу, що " в першу чергу йдуть на війфну силові структури,держслужбовці і тд.А далеко далеко потім може трактористи.".

"Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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06.06.2026 00:25 Ответить
читай уважно дебіл
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06.06.2026 00:26 Ответить
Дуже уважно прочитав. У якому пункті ст.17 Конституції України написано, що: "в першу чергу йдуть на війфну силові структури,держслужбовці і тд.А далеко далеко потім може трактористи."?
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06.06.2026 00:28 Ответить
ти реально довбойоб ?
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06.06.2026 00:28 Ответить
Читав він.Ти тупа ракушка,яка здатна повторювати тупі тексти з ботоферми опівської
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06.06.2026 00:14 Ответить
Яку статтю можна почитати,щоб там було сказано що таке ухилянт?
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06.06.2026 00:09 Ответить
тут вам файно відповів інший дописувач. А ставити питання чому міністр скажім швеції не виселяє сірійці пакистанців чи альдебаранців то таке. НЕ НАША СПРАВА. Наша Справа щоб наші люде підтримували)читай вювали) за країну а не душевно переживали за неї на Уемблі, в Місті світла, в пивних Германщини і вулицях Вічного Міста!!! Велком хоум, хлопці!
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06.06.2026 00:15 Ответить
а чого тільки для нових біженців? не дуже справедливо, не по європейськи, чи то в Європі така справедливість? Є там такі чрловіки і немало, що 4 роки сидять на соціалці в Німеччині, а є , що й цілими сім'ями. Крім того, є синки еліт, яких також повивозили заздалегідь. Бо якщо всі, то всі.
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05.06.2026 23:42 Ответить
А чому саме чоловіки? Є там багато жіночок,які без дітей повиїждлали і сидять на соціалці.Можуть бути медикинями.
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05.06.2026 23:45 Ответить
По закону в першу чергу йдуть на війфну силові структури,держслужбовці і тд. Это где, в Великобритании или в Германии такой закон? Можно ссылочку на закон государства о котором вы пишите.
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06.06.2026 00:01 Ответить
В Конституції України!Чітко написано,хто повинен захищати країну під час війни
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06.06.2026 00:02 Ответить
Пятачок, Ваше мнение мне не интересно. Вы всегда пишите инфантильную информацию не отвечающую действительности.
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06.06.2026 00:05 Ответить
Ти чучало читало Конституцію України?Бот тупорилий!
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06.06.2026 00:06 Ответить
А ти з Німеччини дюков що пишеш? Втік і потужні коментарі залишаєш.
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06.06.2026 00:06 Ответить
Я бы не называл их потужными. Я Вам вопрос написал в надежде узнать, что за закон такой и в какой стране. В Украине такого закона нет. Может вы живёте в стране, в которой есть. Вот я и спросил.
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06.06.2026 00:26 Ответить
А ти втік і закони України знаєш?
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06.06.2026 00:29 Ответить
Для нас надзвичайно важливо надати українцям захист, але водночас війну потрібно вести й виграти.

А мігрантів з інших країн, де також тривають війни, вони також будуть депортувати, щоб "вигравали війни"? Чи це стосується лише українців, які повинні воювати заради Європи?
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05.06.2026 23:43 Ответить
Чому Швеція не перемагала нацистів?
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05.06.2026 23:43 Ответить
Бо хитрожопі.
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05.06.2026 23:46 Ответить
Ще одне ******* яке хоче з українців кинути в м'ясорубку щоб самим жити в шоколаді.
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05.06.2026 23:44 Ответить
А для чого Європі такі "українці" як вони і ти? Звичайно, що європейці хочуть жити в шоколаді, а не годувати ухилянтів.
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05.06.2026 23:50 Ответить
Які ухилянти?Хто годує?Звідки такі пізнання?Де ви **** черпаєте таку інформацію?
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05.06.2026 23:53 Ответить
З цієї статті черпаю, йолопе!
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06.06.2026 00:16 Ответить
Так москалді поженуть українці,а українці вже на таких шведиках відриватимся по повній будуть і все їм пригадають.Вони чомусь з Африки не відправляють додому.
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05.06.2026 23:54 Ответить
На боці кого і проти кого африканці мають воювати?
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06.06.2026 00:17 Ответить
Вони воюють і руйнують тих євіропейчиків.Злочинність в Швеції значно зросла.
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06.06.2026 00:20 Ответить
ухилянтів годує український народ а не ЄС
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05.06.2026 23:58 Ответить
ЄС має іншу думку.
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06.06.2026 00:15 Ответить
Де можна почитати що таке ухилянт?
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06.06.2026 00:07 Ответить
У деяких словниках української мови. «Ухилянт» - це поширений у суспільстві побутовий та медійний термін, яким називають людину, що незаконно уникає військового обліку, призову на строкову службу або мобілізації. Це поняття не є офіційним юридичним терміном і не закріплене в українському законодавстві у такому вигляді.
А от термін "особа, що незаконно уникає військового обліку, призову на строкову службу або мобілізації" є у адміністративному та кримінальному кодексі і судових рішеннях". "Ухилянт" - це просто зрозуміле всім скорочення юридичного терміну.
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06.06.2026 00:14 Ответить
Ухилянт поширене тільки на цьому ресурсі і серед тупих ботів типу тебе!
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06.06.2026 00:16 Ответить
Так ти проти цього ресурсу, йолопе? А якщо адміни про це дізнаються?
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06.06.2026 00:19 Ответить
У тебе фантазії хворої людини,продовжуй,дуже цікаво
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06.06.2026 00:20 Ответить
Ніде це слово не було поширене.І ніхто його не вживав.Це придумала така худоба як ти,з місячною реєстрацією тут.
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06.06.2026 00:18 Ответить
А твій брат по розуму з ніком "пятачок" написав, що це слово на цьому ресурсі поширене. Ви, довб...би між собою домовтесь, а то якось у вас все неузгоджено виходить.
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06.06.2026 00:21 Ответить
Да,так і є і вживають його підораси типу тебе,які тут кучкуються
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06.06.2026 00:24 Ответить
Воно не тільки тут поширене.А ти сміття пішло далеко,далеко.
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06.06.2026 00:24 Ответить
Юридичні терміни треба застосовувати по юридичному значенню, дебіл.
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06.06.2026 00:24 Ответить
Іди поплач, свідок "ухилянтів".
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06.06.2026 00:23 Ответить
А "новоприбулі"- це хто? З 2022го чи вчора?
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05.06.2026 23:45 Ответить
100 відсотків!
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05.06.2026 23:45 Ответить
Нехай Луганського та Олешка повернуть!
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05.06.2026 23:47 Ответить
Як же радіють дупоголові нафронтники .Якийсь фрік що писдонув і що?Дураків вистачає по всьому світу!
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05.06.2026 23:50 Ответить
Людожерненько. Власне, нічого нового.
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05.06.2026 23:54 Ответить
Не лише з ЄС. З Канади теж, єслі что...
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05.06.2026 23:56 Ответить
Обов'язково.
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05.06.2026 23:59 Ответить
Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, щоб їх вбивав рашистський вбивця зараді захисту нашого життя в той самий час.як ми буде торгувати з куйлом на десятки млрд доларів.які він буде витрачати на війну в Україні зброї для адекватної відповіді котрій ми з 22 року так і не дає...с,,,ки...
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05.06.2026 23:57 Ответить
Силоміць можна повернути тільки для участі в СЗЧ. Кордони на вʼїзд весь час були відкриті.
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06.06.2026 00:01 Ответить
Ммммм , запахло либеральностью и свободой )) как же они кацапов бояться. Жесть. Ну хоть притворяются меньше.
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06.06.2026 00:04 Ответить
Для глобалістів українці в Євросоюзі не потрібні тому, що українці на відміну від афганців , іракців, африканців , індусів (і прочих муслімов) не будуть руйнувати Європу.( тобто робити те, що планують ці глобалісти на найближчий час)
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06.06.2026 00:06 Ответить
Зрозуміло одне. ЄС не вірить у закінчення війни
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06.06.2026 00:18 Ответить
Ніхто нікого не поверне, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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06.06.2026 00:24 Ответить
Дикуни не розуміють однієї простої речі в ЄС закони вище всього іншого, включаючи міністра ливака зі Швеціи. Ну не змінюють у Європі закони щоранку під настрій зеленого царя, це тільки в Україні таке може бути Ще якийсь лівак-марксист з Швеции розповідатиме байки.😂
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06.06.2026 00:28 Ответить
 
 