В ЕС поддержали продление защиты украинцев после 2027 года
В Европейском Союзе обсудили дальнейшую судьбу временной защиты для граждан Украины. Большинство стран поддержало идею её продления после марта 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера по итогам заседания Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге, передает "Европейская правда".
Решение ЕС: защиту хотят продлить
По словам Бруннера, министры внутренних дел Евросоюза пришли к выводу, что временную защиту для украинцев нужно продлить.
"Ровно год назад мы продлили временную защиту до марта 2027 года. Конечно, мы обсудили это сегодня. И мнение было в том, что мы должны продлить временную защиту", – заявил он.
Еврокомиссар уточнил, что Европейская комиссия в ближайшее время проведет консультации с украинской стороной. Также будет учтена позиция стран ЕС, которые приняли наибольшее количество украинцев.
Отдельный акцент: вопрос мужчин призывного возраста
В ходе обсуждения также затронули тему возможных изменений в программе защиты.
В частности, один из подходов предусматривает исключение мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих призыву. По словам Бруннера, такая идея также обсуждается с учетом позиции украинской стороны.
Ожидается, что в течение ближайших недель Еврокомиссия представит законодательное предложение о продлении действия временной защиты.
- Ранее сообщалось, что Польша поддерживает идею исключения из программы украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно выехал из Украины.
- Также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался за прекращение автоматического предоставления защиты мужчинам призывного возраста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Молодой мужчина призывного возраста.
2. Пожилая женщина (возможно мать)
3. Ребенок школьного возраста. Возможно этого мужчины.
Вопрос где жена этого молодого человека?
Воюет в ВСУ.