В ЕС поддержали продление защиты украинцев после 2027 года

В Европейском Союзе обсудили дальнейшую судьбу временной защиты для граждан Украины. Большинство стран поддержало идею её продления после марта 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера по итогам заседания Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге, передает "Европейская правда".

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Решение ЕС: защиту хотят продлить

По словам Бруннера, министры внутренних дел Евросоюза пришли к выводу, что временную защиту для украинцев нужно продлить.

"Ровно год назад мы продлили временную защиту до марта 2027 года. Конечно, мы обсудили это сегодня. И мнение было в том, что мы должны продлить временную защиту", – заявил он.

Еврокомиссар уточнил, что Европейская комиссия в ближайшее время проведет консультации с украинской стороной. Также будет учтена позиция стран ЕС, которые приняли наибольшее количество украинцев.

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Отдельный акцент: вопрос мужчин призывного возраста

В ходе обсуждения также затронули тему возможных изменений в программе защиты.

В частности, один из подходов предусматривает исключение мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих призыву. По словам Бруннера, такая идея также обсуждается с учетом позиции украинской стороны.

Ожидается, что в течение ближайших недель Еврокомиссия представит законодательное предложение о продлении действия временной защиты.

Ранее сообщалось, что Польша поддерживает идею исключения из программы украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно выехал из Украины.

Также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт высказался за прекращение автоматического предоставления защиты мужчинам призывного возраста.

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