ЕС выделит Армении 50 миллионов евро из-за экономического давления России

Европейский Союз предоставит Армении пакет экономической поддержки на первоначальную сумму в 50 миллионов евро. Решение было принято на фоне торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Брюсселе раскритиковали действия Москвы

О новом пакете помощи объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По ее словам, введенные Россией ограничения являются примером экономического принуждения и политического давления.

"Сегодня я разговаривала с премьер-министром Николом Пашиняном о недавних ограничениях России, направленных против Армении. Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо", – заявила фон дер Ляйен.

Читайте также: В Армении пригрозили военными сборами гражданам, которые приедут из России на выборы

Россию обвинили в политическом давлении

В Еврокомиссии считают, что Москва использует экономические связи как инструмент влияния на Армению.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз хорошо знаком с подобными методами и намерен поддерживать Ереван в условиях внешнего давления.

Напряженность растет в преддверии выборов

Обострение отношений между Москвой и Ереваном происходит накануне парламентских выборов в Армении, которые запланированы на 7 июня.

По данным социологических опросов, фаворитом гонки остается действующий премьер-министр Никол Пашинян. Российские власти неоднократно критиковали его курс на сближение с Европейским Союзом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов считает вероятной российскую агрессию против Армении

Что предшествовало