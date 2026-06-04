ЕС выделит Армении 50 миллионов евро из-за экономического давления России
Европейский Союз предоставит Армении пакет экономической поддержки на первоначальную сумму в 50 миллионов евро. Решение было принято на фоне торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
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О новом пакете помощи объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По ее словам, введенные Россией ограничения являются примером экономического принуждения и политического давления.
"Сегодня я разговаривала с премьер-министром Николом Пашиняном о недавних ограничениях России, направленных против Армении. Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо", – заявила фон дер Ляйен.
Россию обвинили в политическом давлении
В Еврокомиссии считают, что Москва использует экономические связи как инструмент влияния на Армению.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский Союз хорошо знаком с подобными методами и намерен поддерживать Ереван в условиях внешнего давления.
Напряженность растет в преддверии выборов
Обострение отношений между Москвой и Ереваном происходит накануне парламентских выборов в Армении, которые запланированы на 7 июня.
По данным социологических опросов, фаворитом гонки остается действующий премьер-министр Никол Пашинян. Российские власти неоднократно критиковали его курс на сближение с Европейским Союзом.
Что предшествовало
- Помимо торговых ограничений, Россия ранее угрожала Армении повышением цен на газ из-за ее евроинтеграционных устремлений.
- Также Цензор.НЕТ писал о попытках повлиять на результаты предстоящих выборов. В то же время армянские власти отвергли требования о проведении референдума о выборе между Европейским и Евразийским союзами.
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