РФ стремится повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, - Еврокомиссия

Россия может попытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Анвар Эль-Ануни, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фиксируются попытки внешнего влияния

По словам пресс-секретаря, Европейский Союз фиксирует попытки внешнего влияния, в частности через информационные операции и экономическое давление, целью которых может быть влияние на предстоящие парламентские выборы в Армении.

"Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в частности в противодействии гибридным угрозам, иностранным информационным манипуляциям и попыткам подорвать доверие к демократическим институтам. Выбор времени не случаен — Россия стремится нанести ущерб экономике Армении и повлиять на результаты выборов", — заявил Эль-Ануни.

Кроме того, он подчеркнул, что Армения как суверенное и демократическое государство имеет полное право самостоятельно определять свой политический курс и международных партнеров.

Читайте также: Россия и страны ЕАЭС потребовали от Армении референдума о членстве в ЕС

ЕС будет поддерживать Армению

Также в Еврокомиссии отметили, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Армению в противодействии внешнему давлению и попыткам дестабилизации.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Паула Пиньо также отметила, что углубление сотрудничества между ЕС и Арменией является четким сигналом поддержки демократического выбора армянского общества.

"Саммит Армения–ЕС является подтверждением того, что мы прислушиваемся к гражданам Армении, которые поддерживают более тесное сотрудничество с Европейским Союзом", — добавила она.

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.

Агентство Reuters писало, что Кремль мог готовить масштабную операцию для влияния на парламентские выборы в Армении, в частности через организованную перевозку избирателей из России и кампании дезинформации.

Читайте также: Пашинян отверг требование Путина провести референдум о вступлении в ЕС, — росСМИ