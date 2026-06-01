Новости Отношения РФ и Армении
РФ стремится повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, - Еврокомиссия

Россия пытается повлиять на выборы в Армении: что известно

Россия может попытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.

Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Анвар Эль-Ануни, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Фиксируются попытки внешнего влияния 

По словам пресс-секретаря, Европейский Союз фиксирует попытки внешнего влияния, в частности через информационные операции и экономическое давление, целью которых может быть влияние на предстоящие парламентские выборы в Армении.

"Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в частности в противодействии гибридным угрозам, иностранным информационным манипуляциям и попыткам подорвать доверие к демократическим институтам. Выбор времени не случаен — Россия стремится нанести ущерб экономике Армении и повлиять на результаты выборов", — заявил Эль-Ануни.

Кроме того, он подчеркнул, что Армения как суверенное и демократическое государство имеет полное право самостоятельно определять свой политический курс и международных партнеров.

ЕС будет поддерживать Армению 

Также в Еврокомиссии отметили, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Армению в противодействии внешнему давлению и попыткам дестабилизации.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Паула Пиньо также отметила, что углубление сотрудничества между ЕС и Арменией является четким сигналом поддержки демократического выбора армянского общества.

"Саммит Армения–ЕС является подтверждением того, что мы прислушиваемся к гражданам Армении, которые поддерживают более тесное сотрудничество с Европейским Союзом", — добавила она.

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

  • Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.
  • Агентство Reuters писало, что Кремль мог готовить масштабную операцию для влияния на парламентские выборы в Армении, в частности через организованную перевозку избирателей из России и кампании дезинформации.

Єдина військова база, РФ, на Кавказі - Гюмрі... Вірменія. Якщо Вірменія піде в бік Європи - вона її втратить. Тоді і втратить вплив на Кавказ. Того вона і "метає ікру"...
01.06.2026 17:38 Ответить
Не хочуть Вірмени існувати в московському лайні, як інші колонії з ********* сруськай!!
01.06.2026 17:41 Ответить
кабзда кацапам у Вірменії
01.06.2026 17:42 Ответить
кабзда - це до Кабзона ?
01.06.2026 18:05 Ответить
за останнім опитування у Пашиняна 63 % ,а у опозиції 12%
01.06.2026 17:54 Ответить
самий хитрий из армян це Паша Пашенян
01.06.2026 17:58 Ответить
 
 