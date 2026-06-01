Пашинян отверг требование Путина провести референдум о вступлении в ЕС, - росСМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг требование президента РФ Владимира Путина о немедленном проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз и выходе из Евразийского экономического союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.
Ранее Путин заявлял, что только при условии проведения такого референдума Россия и Армения смогут расстаться "мягко, интеллигентно и взаимовыгодно".
Пашинян в видеообращении подчеркнул, что проведение подобного голосования сейчас нелогично, поскольку Армения еще не подавала официальной заявки на вступление в ЕС и даже не приблизилась к получению статуса кандидата.
По словам премьера, на данный момент нет достаточных оснований для того, чтобы предлагать гражданам выбор между различными геополитическими направлениями развития государства.
Армения пока остается в ЕАЭС
Пашинян также заявил, что Ереван продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока это будет возможно и будет отвечать интересам страны.
В то же время он отметил, что отношения между Арменией и Россией находятся в стадии трансформации, а экономическая политика Еревана основана на принципе диверсификации международных связей.
а потім...
на них - сіли..
дешевий газ та зкорумпована псевдоеліта..?
та це вже було..
чи у вас інша думка?
це лохи хочуть в тайожний саюз..
все буде добре..