Пашинян отверг требование Путина провести референдум о вступлении в ЕС, - росСМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг требование президента РФ Владимира Путина о немедленном проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз и выходе из Евразийского экономического союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times.

Ранее Путин заявлял, что только при условии проведения такого референдума Россия и Армения смогут расстаться "мягко, интеллигентно и взаимовыгодно".

Пашинян в видеообращении подчеркнул, что проведение подобного голосования сейчас нелогично, поскольку Армения еще не подавала официальной заявки на вступление в ЕС и даже не приблизилась к получению статуса кандидата.

По словам премьера, на данный момент нет достаточных оснований для того, чтобы предлагать гражданам выбор между различными геополитическими направлениями развития государства.

Армения пока остается в ЕАЭС

Пашинян также заявил, что Ереван продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза до тех пор, пока это будет возможно и будет отвечать интересам страны.

В то же время он отметил, что отношения между Арменией и Россией находятся в стадии трансформации, а экономическая политика Еревана основана на принципе диверсификации международных связей.

чому та ерефія постійно вмішується в справи інших країн..?
дешевий газ та зкорумпована псевдоеліта..?
та це вже було..
А може і не ніж, а може і не в спину😸. росіяни ******* пляшки, просідати на них 🥰
це як коли переміг трумп, в кремлі відкривали пляшки з шампанським,
а потім...
на них - сіли..
Цікаво, на якому суржику це написано?
на доступному для розуміння ******
Пришел к власти на желании армян стать Европою, а теперь говорит нет підстав.
Пуйло хоче диктувати свою волю і хотєлки не тільки вірменам, але світ побачив, що вся міць росії трималася на брехні, погрозах і металобрухту ''совка'' із ядерними зарядами.
чому та ерефія постійно вмішується в справи інших країн..?
дешевий газ та зкорумпована псевдоеліта..?
та це вже було..
це фобія якась..
США, Европа делают то же самое, это зуд белого человека.
це рабсія напала на Україну,
чи у вас інша думка?
Пыпа, починай там сво.
Американський кацап Стівен Сігал досі підтримує агресію ху#ловейбінів проти України. Мудак.
Ну хто візьме Вірменію в ЄС? Божевільні чи що, не підставляйтесь як лохи.
а чому ні?
це лохи хочуть в тайожний саюз..
Як смачно пуйлостан почали всі посилати - ввічливо (Китай і Казахстан) і не дуже (Вірменія, Грузія, Румунія)...
хло, (та й і його народєц) - найбільша геополітична катастрофа для рабсії-орди..
Где-то мы уже подобное проходили.
хло здихає,
все буде добре..
