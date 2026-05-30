Зеленский об угрозах России Армении: Европа не имеет права потерять ни одну из стран

Россия могла бы уже давно завершить развязанную войну против Украины справедливым миром, но вместо этого она сознательно выбирает путь затягивания конфликта и переходит к открытым угрозам в адрес других соседних государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении 30 мая заявил президент Владимир Зеленский, реагируя на недавний ультиматум стран ЕАЭС в адрес Еревана.

ЕС должен усилить безопасность

Глава государства отметил, что агрессивная риторика Москвы в отношении Армении — это тревожный сигнал для абсолютно всех соседей России, ведь только армянский народ имеет суверенное право выбирать будущее для своей страны.

"То, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не только о ней. Надо всем больше думать о безопасности, больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты для шантажа народа", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду, что позиция официального Брюсселя и лидеров ЕС в вопросах безопасности будет максимально жесткой, принципиальной и своевременной. Он перечислил страны, которые сейчас остро нуждаются в поддержке.

"Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению нужно поддерживать. Молдову нужно поддерживать. Государства Балтии. Азербайджан нужно поддерживать. Нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять", - добавил украинский лидер.

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.

Он также пообещал "сравнять с землей" любую страну, которая попытается атаковать Калининградскую область РФ.

