РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15470 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Армении Угрозы России
707 27

Зеленский об угрозах России Армении: Европа не имеет права потерять ни одну из стран

зеленський

Россия могла бы уже давно завершить развязанную войну против Украины справедливым миром, но вместо этого она сознательно выбирает путь затягивания конфликта и переходит к открытым угрозам в адрес других соседних государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении 30 мая заявил президент Владимир Зеленский, реагируя на недавний ультиматум стран ЕАЭС в адрес Еревана.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ЕС должен усилить безопасность

Глава государства отметил, что агрессивная риторика Москвы в отношении Армении — это тревожный сигнал для абсолютно всех соседей России, ведь только армянский народ имеет суверенное право выбирать будущее для своей страны.

"То, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не только о ней. Надо всем больше думать о безопасности, больше предпринимать совместных шагов, чтобы политические партнерства работали и чтобы были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи. Чтобы никто не зависел от России и не давал им в руки инструменты для шантажа народа", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и страны ЕАЭС потребовали от Армении референдума о членстве в ЕС

Президент выразил надежду, что позиция официального Брюсселя и лидеров ЕС в вопросах безопасности будет максимально жесткой, принципиальной и своевременной. Он перечислил страны, которые сейчас остро нуждаются в поддержке.

"Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран. Армению нужно поддерживать. Молдову нужно поддерживать. Государства Балтии. Азербайджан нужно поддерживать. Нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии, и это общая европейская задача. Никого нельзя потерять", - добавил украинский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль мог перебросить 100 тысяч избирателей для влияния на выборы в Армении, — Reuters

Прямые угрозы Путина и сравнения с Украиной

  • Ранее Путин прибег к откровенному экономическому шантажу. По его словам, в случае продолжения европейского курса Россия отменит для Армении льготы на энергоносители (что приведет к потере 14% армянского ВВП) и закроет свой рынок для ее сельхозпродукции. Кроме того, кремлевский диктатор пообещал создать проблемы для армянских гастарбайтеров в РФ, заставив их покупать дорогие патенты.
  • Он также пообещал "сравнять с землей" любую страну, которая попытается атаковать Калининградскую область РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Володин обвинил Пашиняна в "подлости" и "непорядочности" из-за курса Армении на ЕС

Автор: 

Армения (831) Зеленский Владимир (24362) россия (97719) Евросоюз (18137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
ЦАР всюду встигає ... ГОЛОВНЕ - щоб війна нескінчено продовжувалась !
показать весь комментарий
30.05.2026 22:06 Ответить
+6
Вказівки Европі роздає, оце потужний лідор голллактіки. Особливо потужно-розумно вийшло про тривожний сигнал для сусідів рашки, тобто розв'язана війна проти України а раніше проти Грузії та Молдови то були не тривожні сигнали. Ну розумний, аж жуть.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:22 Ответить
+5
А до чого тут цей узурпатор?
показать весь комментарий
30.05.2026 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦАР всюду встигає ... ГОЛОВНЕ - щоб війна нескінчено продовжувалась !
показать весь комментарий
30.05.2026 22:06 Ответить
бо знає якщо закінчиться він буде зк
показать весь комментарий
30.05.2026 22:40 Ответить
Ні , ЗЕбуратіно вспіє втекти до свого Тата Карло ( Третього ) ... в минулому році в його квартирі на БейкерСтріт робили ремонт - ЦАР туди навідувався та відслідковував якість ремонту!
показать весь комментарий
30.05.2026 22:52 Ответить
Нє - ну - Європа за вірмен - порве кацапів як Тузік грелку
показать весь комментарий
30.05.2026 22:11 Ответить
А до чого тут цей узурпатор?
показать весь комментарий
30.05.2026 22:12 Ответить
Всюди повчає,лише його нема кому навчити.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:16 Ответить
О, виліз "найвеличніший" стратег ********** після чергової дози!
показать весь комментарий
30.05.2026 22:16 Ответить
вова вчиться, дайте йому щє років 80 - людиною стане.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:19 Ответить
можливо, а можливо і ні
показать весь комментарий
30.05.2026 22:24 Ответить
Дайте йому ще одну Україну, і він ''навчиться''.)
показать весь комментарий
30.05.2026 22:24 Ответить
в нас іншої нема...
показать весь комментарий
30.05.2026 22:25 Ответить
У "країні мрії" все можливе.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:30 Ответить
в тієї в який живуть послинкині і членопосадовці?
це точно не моя Україна...
показать весь комментарий
30.05.2026 22:36 Ответить
За 80 років абізяна людиною не стане, максимум Трампом.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:44 Ответить
Вказівки Европі роздає, оце потужний лідор голллактіки. Особливо потужно-розумно вийшло про тривожний сигнал для сусідів рашки, тобто розв'язана війна проти України а раніше проти Грузії та Молдови то були не тривожні сигнали. Ну розумний, аж жуть.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:22 Ответить
Про погрози Параши своїм сусідам всім вже років з десять як зрозуміло. Але ж хочеться відповіді на питання - "Вова", "Вова" хто ж ти Вова?!
показать весь комментарий
30.05.2026 22:28 Ответить
ЄС тільки вірменії не вистачає. Та і навіщо - у Франції їх більше, ніж у вірменії. Їм торгашів не вистачає, чи що?
показать весь комментарий
30.05.2026 22:33 Ответить
з європи попрохали читати звернення повільніше! всі президенти країн ес записували! ))
показать весь комментарий
30.05.2026 22:35 Ответить
Не можу натішитись за нашого президента. Це він таким став перед виборами? Ну прямо молодець. Невже втратив інтерес до золотих унітазів? Браво Валдимир!
показать весь комментарий
30.05.2026 22:37 Ответить
Еще 7-8 лет и сможет уже Азию упорядочивать).
показать весь комментарий
30.05.2026 22:38 Ответить
А ти хоч чого туди поліз ще?🤦 Комплекс наполеончика?
показать весь комментарий
30.05.2026 22:42 Ответить
Все вірно сказав Президент України ! 👍
показать весь комментарий
30.05.2026 22:55 Ответить
Аби що ляпнути. В тебе на Чернігівщині діра розміром з область, що шахеди 24/7 шастають по Україні, а ти вже до Вірменії поліз. зрадник радник.
показать весь комментарий
30.05.2026 22:55 Ответить
Ему той Украины уже мало. Да и поламалась она. Надоело. Ему масштаб нужен, как *****. Чтоб миром править, ну или хотя бы континентом.
показать весь комментарий
30.05.2026 23:08 Ответить
 
 