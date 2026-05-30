Зеленський про погрози Росії Вірменії: Європа не має права втратити жодну з країн

Росія могла б давно завершити розв'язану війну проти України справедливим миром, натомість вона свідомо обирає шлях затягування конфлікту та переходить до відкритих погроз іншим сусіднім державам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні 30 травня заявив президент Володимир Зеленський, реагуючи на нещодавній ультиматум країн ЄАЕС на адресу Єревана.

ЄС має посилити безпеку

Глава держави зазначив, що агресивна риторика Москви щодо Вірменії — це тривожний сигнал для абсолютно всіх сусідів Росії, адже тільки вірменський народ має суверенне право обирати майбутнє для своєї країни.

"Те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку, більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки. Щоб ніхто не залежав від Росії та не давав їм в руки інструменти шантажувати народ", - наголосив Зеленський.

Президент висловив сподівання, що позиція офіційного Брюсселя та лідерів ЄС у питаннях безпеки буде максимально жорсткою, принциповою та вчасною. Він перелічив країни, які зараз гостро потребують підтримки.

"Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити", - додав український лідер.

Прямі погрози Путіна та порівняння з Україною

Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.

Він також пообіцяв "зрівняти з землею" будь-яку країну, що спробує атакувати Калінінградську область РФ.

