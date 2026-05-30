Путін пригрозив Європі відповіддю на можливі удари по Калінінграду
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має засоби для знищення тих, хто спробує атакувати її військові об’єкти в Калінінградській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Під час візиту до Казахстану Путін прокоментував недавні висловлювання глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне знищити російські військові об'єкти в Калінінграді у разі російської агресії проти Європи.
"У них є засоби, щоб стерти з лиця землі російські бази. Російська Федерація має всі засоби, щоб стерти з лиця землі тих, хто спробує це зробити", - відповів Путін.
За словами Путіна, Росія нібито була змушена "захистити кримчан" і "надати допомогу ДНР і ЛНР".
"Коли [ми] переконалися, що Мінські угоди ніхто не збирається виконувати, змушені були – змушені! – надати допомогу двом невизнаним тоді республікам. Визнати їх, а потім надати їм допомогу збройним шляхом, оскільки відповідно до міждержавного договору ми взяли на себе зобов'язання відповісти на їхні прохання про їхній захист", – заявив диктатор.
Що передувало?
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.
Кьонігсберг та Східна Прусія
Європа ковтнулв і облизала...