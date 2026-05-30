Путін пригрозив Європі відповіддю на можливі удари по Калінінграду

Путін заявив про готовність РФ знищити тих, хто атакує Калінінград

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має засоби для знищення тих, хто спробує атакувати її військові об’єкти в Калінінградській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Під час візиту до Казахстану Путін прокоментував недавні висловлювання глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне знищити російські військові об'єкти в Калінінграді у разі російської агресії проти Європи.

"У них є засоби, щоб стерти з лиця землі російські бази. Російська Федерація має всі засоби, щоб стерти з лиця землі тих, хто спробує це зробити", - відповів Путін.

За словами Путіна, Росія нібито була змушена "захистити кримчан" і "надати допомогу ДНР і ЛНР".

"Коли [ми] переконалися, що Мінські угоди ніхто не збирається виконувати, змушені були – змушені! – надати допомогу двом невизнаним тоді республікам. Визнати їх, а потім надати їм допомогу збройним шляхом, оскільки відповідно до міждержавного договору ми взяли на себе зобов'язання відповісти на їхні прохання про їхній захист", – заявив диктатор.

Що передувало?

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Топ коментарі
для початку:
Кьонігсберг та Східна Прусія

в родную гавань !

30.05.2026 14:16 Відповісти
Оце заплітає ******* - вбивця!
30.05.2026 14:06 Відповісти
воронєж "снова в апасності" ))
30.05.2026 14:06 Відповісти
Окуповані землі Німеччини, треба ****** повернути!!
30.05.2026 14:15 Відповісти
Жаль, шо по Кенигсбергу не вжарить, не нарушив пространство дружественных стран. Было бы здорово.
30.05.2026 14:19 Відповісти
Теоретично - можна, але це треба щоб дрони пролетіли аж через Усть-Лугу і потім назад морем.
30.05.2026 14:30 Відповісти
Або якісь ,,негідники,, запустять дрони з невідомих транзитних морських суден.
30.05.2026 15:13 Відповісти
***** не дуже вникав в історії території,котра називається рашкою)Рашку не знищували ззовні,а тупо розвалювали з середини)Привезуть знову чемодан грошей,організують революцію і слава новому снг))Жді,дєфєктівний)
30.05.2026 14:35 Відповісти
Усі царі в рашке не вмирали своєю смертю - їх вбивали .
30.05.2026 15:59 Відповісти
А шо це таке, якийсь калинінград? Аааа, то окупований свинособаками Königsberg який колись був Królewiec!
30.05.2026 14:37 Відповісти
Цікаво - а на Луб'янці уже розробили "Аперацию "рязанский сахарок-2"? Потрібен же , якийсь привід!
30.05.2026 14:51 Відповісти
Только распад ********** спасет человечество от *****!!!
30.05.2026 15:24 Відповісти
Від кацапів.
30.05.2026 16:02 Відповісти
12 років пройшло від окупації Криму і Донбасу, а плєшивий досі тужиться щоб переконати всіх що він напав на Україну законно.
30.05.2026 15:36 Відповісти
"Путін пригрозив Європі..."
Європа ковтнулв і облизала...
30.05.2026 15:45 Відповісти
Взагалі то договір по Кенигсбергу закінчився І НЕХАЙ КАЦАПИ ПОВЕРТАЮТЬ ЙОГО ЄВРОПІ
30.05.2026 15:56 Відповісти
Пруссія історично входила до Королівства Польського.
30.05.2026 16:07 Відповісти
 
 