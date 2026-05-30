РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9317 посетителей онлайн
Новости Угрозы России
2 759 18

Путин пригрозил Европе ответом на возможные удары по Калининграду

Путин заявил о готовности РФ уничтожить тех, кто атакует Калининград

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у России есть средства для уничтожения тех, кто попытается атаковать её военные объекты в Калининградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время визита в Казахстан Путин прокомментировал недавние высказывания главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО способно уничтожить российские военные объекты в Калининграде в случае российской агрессии против Европы.

"У них есть средства, чтобы стереть с лица земли российские базы. Российская Федерация имеет все средства, чтобы стереть с лица земли тех, кто попытается это сделать", — ответил Путин.

По словам Путина, Россия якобы была вынуждена "защитить крымчан" и "оказать помощь ДНР и ЛНР".

"Когда [мы] убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были – вынуждены! – оказать помощь двум непризнанным тогда республикам. Признать их, а затем оказать им помощь вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательство ответить на их просьбы об их защите", – заявил диктатор.

Что предшествовало?

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России снова угрожают: говорят, что удар по Киеву может быть нанесен "в любой момент"

Автор: 

Калининград (108) Литва (2725) путин владимир (32536) россия (97719)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
для початку:
Кьонігсберг та Східна Прусія

в родную гавань !

.
показать весь комментарий
30.05.2026 14:16 Ответить
+10
Оце заплітає ******* - вбивця!
показать весь комментарий
30.05.2026 14:06 Ответить
+9
воронєж "снова в апасності" ))
показать весь комментарий
30.05.2026 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце заплітає ******* - вбивця!
показать весь комментарий
30.05.2026 14:06 Ответить
воронєж "снова в апасності" ))
показать весь комментарий
30.05.2026 14:06 Ответить
Окуповані землі Німеччини, треба ****** повернути!!
показать весь комментарий
30.05.2026 14:15 Ответить
для початку:
Кьонігсберг та Східна Прусія

в родную гавань !

.
показать весь комментарий
30.05.2026 14:16 Ответить
Жаль, шо по Кенигсбергу не вжарить, не нарушив пространство дружественных стран. Было бы здорово.
показать весь комментарий
30.05.2026 14:19 Ответить
Теоретично - можна, але це треба щоб дрони пролетіли аж через Усть-Лугу і потім назад морем.
показать весь комментарий
30.05.2026 14:30 Ответить
Або якісь ,,негідники,, запустять дрони з невідомих транзитних морських суден.
показать весь комментарий
30.05.2026 15:13 Ответить
***** не дуже вникав в історії території,котра називається рашкою)Рашку не знищували ззовні,а тупо розвалювали з середини)Привезуть знову чемодан грошей,організують революцію і слава новому снг))Жді,дєфєктівний)
показать весь комментарий
30.05.2026 14:35 Ответить
Усі царі в рашке не вмирали своєю смертю - їх вбивали .
показать весь комментарий
30.05.2026 15:59 Ответить
А шо це таке, якийсь калинінград? Аааа, то окупований свинособаками Königsberg який колись був Królewiec!
показать весь комментарий
30.05.2026 14:37 Ответить
Цікаво - а на Луб'янці уже розробили "Аперацию "рязанский сахарок-2"? Потрібен же , якийсь привід!
показать весь комментарий
30.05.2026 14:51 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2026 15:01 Ответить
Только распад ********** спасет человечество от *****!!!
показать весь комментарий
30.05.2026 15:24 Ответить
Від кацапів.
показать весь комментарий
30.05.2026 16:02 Ответить
12 років пройшло від окупації Криму і Донбасу, а плєшивий досі тужиться щоб переконати всіх що він напав на Україну законно.
показать весь комментарий
30.05.2026 15:36 Ответить
"Путін пригрозив Європі..."
Європа ковтнулв і облизала...
показать весь комментарий
30.05.2026 15:45 Ответить
Взагалі то договір по Кенигсбергу закінчився І НЕХАЙ КАЦАПИ ПОВЕРТАЮТЬ ЙОГО ЄВРОПІ
показать весь комментарий
30.05.2026 15:56 Ответить
Пруссія історично входила до Королівства Польського.
показать весь комментарий
30.05.2026 16:07 Ответить
 
 