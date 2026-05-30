Путин пригрозил Европе ответом на возможные удары по Калининграду

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у России есть средства для уничтожения тех, кто попытается атаковать её военные объекты в Калининградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Во время визита в Казахстан Путин прокомментировал недавние высказывания главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО способно уничтожить российские военные объекты в Калининграде в случае российской агрессии против Европы.

"У них есть средства, чтобы стереть с лица земли российские базы. Российская Федерация имеет все средства, чтобы стереть с лица земли тех, кто попытается это сделать", — ответил Путин.

По словам Путина, Россия якобы была вынуждена "защитить крымчан" и "оказать помощь ДНР и ЛНР".

"Когда [мы] убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были – вынуждены! – оказать помощь двум непризнанным тогда республикам. Признать их, а затем оказать им помощь вооруженным путем, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательство ответить на их просьбы об их защите", – заявил диктатор.

Что предшествовало?

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что в случае необходимости НАТО сможет полностью уничтожить российские базы в Калининграде.

