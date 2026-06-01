Пашинян відкинув вимогу Путіна провести референдум щодо вступу до ЄС, - росЗМІ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкинув вимогу президента РФ Володимира Путіна щодо негайного проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу та вихід із Євразійського економічного союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Раніше Путін заявляв, що лише за умови проведення такого референдуму Росія та Вірменія зможуть розійтися "м’яко, інтелігентно та взаємовигідно".

Пашинян у відеозверненні наголосив, що проведення подібного голосування зараз є нелогічним, оскільки Вірменія ще не подавала офіційної заявки на вступ до ЄС і навіть не наблизилася до отримання статусу кандидата.

За словами прем’єра, наразі немає достатніх підстав для того, щоб пропонувати громадянам вибір між різними геополітичними напрямками розвитку держави.

Вірменія поки залишається в ЄАЕС

Пашинян також заявив, що Єреван продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу доти, доки це буде можливим і відповідатиме інтересам країни.

Водночас він зазначив, що відносини між Вірменією та Росією перебувають у стадії трансформації, а економічна політика Єревана базується на принципі диверсифікації міжнародних зв’язків.

+5
Американський кацап Стівен Сігал досі підтримує агресію ху#ловейбінів проти України. Мудак.
01.06.2026 15:13 Відповісти
01.06.2026 14:39 Відповісти
чому та ерефія постійно вмішується в справи інших країн..?
дешевий газ та зкорумпована псевдоеліта..?
та це вже було..
01.06.2026 14:44 Відповісти
01.06.2026 14:39 Відповісти
А може і не ніж, а може і не в спину😸. росіяни ******* пляшки, просідати на них 🥰
01.06.2026 14:52 Відповісти
це як коли переміг трумп, в кремлі відкривали пляшки з шампанським,
а потім...
на них - сіли..
01.06.2026 15:10 Відповісти
Цікаво, на якому суржику це написано?
01.06.2026 15:07 Відповісти
на доступному для розуміння ******
01.06.2026 15:13 Відповісти
Пришел к власти на желании армян стать Европою, а теперь говорит нет підстав.
01.06.2026 14:43 Відповісти
Пуйло хоче диктувати свою волю і хотєлки не тільки вірменам, але світ побачив, що вся міць росії трималася на брехні, погрозах і металобрухту ''совка'' із ядерними зарядами.
01.06.2026 14:43 Відповісти
01.06.2026 14:44 Відповісти
01.06.2026 14:48 Відповісти
це фобія якась..
01.06.2026 14:53 Відповісти
США, Европа делают то же самое, это зуд белого человека.
01.06.2026 14:49 Відповісти
це рабсія напала на Україну,
чи у вас інша думка?
01.06.2026 14:52 Відповісти
Пыпа, починай там сво.
01.06.2026 14:45 Відповісти
01.06.2026 14:57 Відповісти
Американський кацап Стівен Сігал досі підтримує агресію ху#ловейбінів проти України. Мудак.
01.06.2026 15:13 Відповісти
це так..
але подивіться на його хлєбало,
на його жирну тушу..
стала з нього свинособака..
01.06.2026 15:16 Відповісти
Ну хто візьме Вірменію в ЄС? Божевільні чи що, не підставляйтесь як лохи.
01.06.2026 14:59 Відповісти
а чому ні?
це лохи хочуть в тайожний саюз..
01.06.2026 15:04 Відповісти
Можливо ГУАМ відродиться ...
01.06.2026 15:20 Відповісти
Як смачно пуйлостан почали всі посилати - ввічливо (Китай і Казахстан) і не дуже (Вірменія, Грузія, Румунія)...
01.06.2026 15:04 Відповісти
хло, (та й і його народєц) - найбільша геополітична катастрофа для рабсії-орди..
01.06.2026 15:07 Відповісти
Где-то мы уже подобное проходили.
01.06.2026 15:09 Відповісти
хло здихає,
все буде добре..
01.06.2026 15:13 Відповісти
Що, навіть органи від міні-свинок вже не допомагають?
01.06.2026 15:16 Відповісти
і від максі..
свинособака постаріла..
01.06.2026 15:20 Відповісти
Сюзерен наказує вассалу провести референдум.
01.06.2026 15:24 Відповісти
правильна тактика. Зараз всі чекають поки Україна доб'є кацапстан. Навіть США. Главно дєло потім вчасно заскочити на підніжку цього потяга, який буде нагадувати індійський.
01.06.2026 15:35 Відповісти
Тепер х*йло дізналось, як і на вірменській мові звучить фраза "йди ти нах*й"...)
01.06.2026 15:43 Відповісти
готуються "надуть" *****. в черговий раз
01.06.2026 15:54 Відповісти
 
 