Пашинян відкинув вимогу Путіна провести референдум щодо вступу до ЄС, - росЗМІ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відкинув вимогу президента РФ Володимира Путіна щодо негайного проведення референдуму про вступ країни до Європейського Союзу та вихід із Євразійського економічного союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Раніше Путін заявляв, що лише за умови проведення такого референдуму Росія та Вірменія зможуть розійтися "м’яко, інтелігентно та взаємовигідно".

Пашинян у відеозверненні наголосив, що проведення подібного голосування зараз є нелогічним, оскільки Вірменія ще не подавала офіційної заявки на вступ до ЄС і навіть не наблизилася до отримання статусу кандидата.

За словами прем’єра, наразі немає достатніх підстав для того, щоб пропонувати громадянам вибір між різними геополітичними напрямками розвитку держави.

Вірменія поки залишається в ЄАЕС

Пашинян також заявив, що Єреван продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу доти, доки це буде можливим і відповідатиме інтересам країни.

Водночас він зазначив, що відносини між Вірменією та Росією перебувають у стадії трансформації, а економічна політика Єревана базується на принципі диверсифікації міжнародних зв’язків.

