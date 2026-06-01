РФ прагне вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії,- Єврокомісія
Росія може намагатися вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії, використовуючи гібридні методи тиску та інформаційні маніпуляції.
Про це заявив речник Європейської комісії Анвар Ель-Ануні, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Фіксуються спроби зовнішнього впливу
За словами речника, Європейський Союз фіксує спроби зовнішнього впливу, зокрема через інформаційні операції та економічний тиск, метою яких може бути вплив на майбутні парламентські вибори у Вірменії.
"Ми підтримуємо демократичну стійкість Вірменії, зокрема у протидії гібридним загрозам, іноземним інформаційним маніпуляціям і спробам підірвати довіру до демократичних інститутів. Вибір часу не є випадковим — Росія прагне завдати шкоди економіці Вірменії та вплинути на результати виборів",- заявив Ель-Ануні.
Крім того, він наголосив, що Вірменія як суверенна та демократична держава має повне право самостійно визначати свій політичний курс і міжнародних партнерів.
ЄС підтримуватиме Вірменію
Також у Єврокомісії зазначили, що ЄС і надалі підтримуватиме Вірменію у протидії зовнішньому тиску та спробам дестабілізації.
Своєю чергою головна Єврокомісії Паула Піньо також зазначила, що поглиблення співпраці між ЄС і Вірменією є чітким сигналом підтримки демократичного вибору вірменського суспільства.
"Саміт Вірменія–ЄС є підтвердженням того, що ми дослухаємося до громадян Вірменії, які підтримують тіснішу співпрацю з Європейським Союзом",- додала вона.
Прямі погрози Путіна та порівняння з Україною
- Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.
- Агентство Reuters писало, що Кремль міг готувати масштабну операцію для впливу на парламентські вибори у Вірменії, зокрема через організоване перевезення виборців із Росії та кампанії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль