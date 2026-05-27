Россия пригрозила Армении прекращением поставок нефти и газа из-за сближения с ЕС

Россия пригрозила Армении в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс сближения с Европейским союзом.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении говорится:

Дальнейшие практические шаги по углублению взаимодействия Армении с ЕС и заявленное стремление вступить в Евросоюз ставят под угрозу сохранение и развитие высокого уровня российско-армянского сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры

Он подчеркнул, что попытки Еревана вступить в ЕС "не соответствуют характеру партнерства, выстроенного на протяжении десятилетий".

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортную пошлину на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Документ был шагом на пути к вступлению страны в ЕАЭС. Сейчас Армения практически полностью зависит от российского газа: в 2025 году "Газпром" поставил около 2,7 млрд кубометров.

Льготная цена для Еревана сейчас составляет 177 долл. за тысячу кубометров.

В последние годы Армения диверсифицирует поставки: бензин АИ-95 закупает в Румынии, Египте и Болгарии, а с декабря 2025 года — и в Азербайджане.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Песков 25 мая предупредил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС цена станет рыночной.

Издание отмечает, что параллельно с энергетическими угрозами Москва усилила давление через Роспотребнадзор. 23 мая ведомство приостановило продажи алкоголя трех армянских производителей ("ВЕДИ-АЛКО", Абовянского коньячного завода и "Шахназарян"). Днем ранее был запрещен ввоз и оборот минеральной воды "Джермук".

Что предшествовало?

Напомним, что недавно диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют "особого рассмотрения" со стороны России.

Сближение Армении и ЕС

Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.

Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.

Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

