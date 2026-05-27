Россия пригрозила Армении прекращением поставок нефти и газа из-за сближения с ЕС

Россия пригрозила Армении в одностороннем порядке приостановить или расторгнуть соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс сближения с Европейским союзом.

Так, в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении говорится:

Дальнейшие практические шаги по углублению взаимодействия Армении с ЕС и заявленное стремление вступить в Евросоюз ставят под угрозу сохранение и развитие высокого уровня российско-армянского сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры

Он подчеркнул, что попытки Еревана вступить в ЕС "не соответствуют характеру партнерства, выстроенного на протяжении десятилетий".

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортную пошлину на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Документ был шагом на пути к вступлению страны в ЕАЭС. Сейчас Армения практически полностью зависит от российского газа: в 2025 году "Газпром" поставил около 2,7 млрд кубометров.

Льготная цена для Еревана сейчас составляет 177 долл. за тысячу кубометров.

В последние годы Армения диверсифицирует поставки: бензин АИ-95 закупает в Румынии, Египте и Болгарии, а с декабря 2025 года — и в Азербайджане.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Песков 25 мая предупредил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС цена станет рыночной.

Издание отмечает, что параллельно с энергетическими угрозами Москва усилила давление через Роспотребнадзор. 23 мая ведомство приостановило продажи алкоголя трех армянских производителей ("ВЕДИ-АЛКО", Абовянского коньячного завода и "Шахназарян"). Днем ранее был запрещен ввоз и оборот минеральной воды "Джермук".

Что предшествовало?

  • Напомним, что недавно диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют "особого рассмотрения" со стороны России.

Сближение Армении и ЕС

  • Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
  • Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
  • Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

Чи й не ху! Не той народ армяни,що б не приготувалися до кацапського демаршу!
27.05.2026 10:26 Ответить
А кроме погроз, убивств, насильства та мародерства ху...лостан на щось спроможний
27.05.2026 10:27 Ответить
В їх історії окрім перерахованого ніколи іншого не було, молживо на початку свого заснування вони любили робити мінет ханам золотоі орди , а так все
27.05.2026 11:06 Ответить
нерозумію на)(уя вірменії москальська нафта якщо поряд Азербайджан .
27.05.2026 10:29 Ответить
знов шантаж,погрози,поведінка малолітого гопника,добре війною не лякає....хоча що болота можуть ще запропонувати-лапті,водку,балалайку???
27.05.2026 10:29 Ответить
братскій нарот
27.05.2026 10:30 Ответить
Правильно писати ********* ...
27.05.2026 10:55 Ответить
А шо трамп і рубіо, терплять?!
27.05.2026 10:41 Ответить
А їх хтось питає, ху....лостан це їхні керівники
27.05.2026 10:56 Ответить
Все починається з нафти і газу...
27.05.2026 10:43 Ответить
Ёпти-лапти, какой удивительно неожиданный ход
27.05.2026 10:44 Ответить
Знайома кацапсяча мантра про газ та нафту. Шліть тих кацапсин найух і не бійтесь. Азербайджан поряд, дадуть стільки скільки забажає Арменія.
27.05.2026 10:44 Ответить
НЕ БУДУТ ПАЧКАТЬ И ВОНЯТЬ !!!??? ТАК ЭТО ХОРОШО )))
27.05.2026 10:51 Ответить
Росія ніколи не змінює сценарій. Спочатку шантаж нафтопродуктами, потім санітарний контроль знаходить шкідливих жучків у армянському коньяці(грузинській чачі, українській горілці etc), потім виявляють ,,ущємльоних,, руськощелепних у цільовій державі. В результаті різноманітні військові ,,спецоперації,, проти визначеної країни.
27.05.2026 10:51 Ответить
Оце вся "братська" любов. Як тільки шаг в ліво вправо- починаються погрози.
27.05.2026 10:52 Ответить
Нічого нового...
27.05.2026 10:56 Ответить
Навіть не в Нату,а в ЄС) все що треба знати про нейтралітет на умовах москалів.
27.05.2026 11:01 Ответить
Так і в нас. То були проти України в НАТО . Тепер вже проти і України в ЄС.
27.05.2026 11:19 Ответить
Та нехай відразу всі угоди зі всьома країнами денонсують. Що жерти будуть?
27.05.2026 11:22 Ответить
..чергова дріб'язкова мстя по-кацапськи від блдського народцю вільним людям..
27.05.2026 11:24 Ответить
 
 