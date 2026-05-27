Росія пригрозила Вірменії припиненням поставок нафти й газу через зближення з ЄС

Росія пригрозила Вірменії в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Єреван продовжить процес зближення з Європейським союзом.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, у листі міністра енергетики РФ Сергія Цивільова до Міністерства територіального управління та інфраструктур Вірменії йдеться:

Подальші практичні кроки щодо поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та деклароване прагнення вступити до Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори

Він наголосив, що спроби Єревану увійти до ЄС "не відповідають характеру партнерства, збудованого протягом десятиліть".

За угодою 2013 року Росія безстроково скасувала експортне мито на постачання до Вірменії нафтопродуктів, газу та алмазів. Документ був кроком на шляху до вступу країни до ЄАЕС. Зараз Вірменія практично повністю залежить від російського газу: у 2025 році "Газпром" поставив близько 2,7 млрд кубометрів.

Пільгова ціна для Єревана наразі становить 177 дол. за тисячу кубометрів.

Протягом останніх років Вірменія диверсифікує постачання: бензин АІ-95 закуповує у Румунії, Єгипті та Болгарії, а з грудня 2025 року - і в Азербайджані.

Водночас речник російського диктатора Пєсков 25 травня попередив, що у разі виходу Вірменії з ЄАЕС ціна стане ринковою.

Видання зауважує, що паралельно з енергетичними погрозами Москва посилила тиск через Росспоживнагляд. 23 травня відомство призупинило продажі алкоголю трьох вірменських виробників ("ВЕДИ-АЛКО", Абов'янського коньячного заводу та "Шахназарян"). Днем раніше було заборонено ввезення та обіг мінеральної води "Джермук".

  • Нагадаємо, що нещодавно диктатор РФ Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.

  • Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.
  • Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.
  • У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.

Чи й не ху! Не той народ армяни,що б не приготувалися до кацапського демаршу!
27.05.2026 10:26 Відповісти
А кроме погроз, убивств, насильства та мародерства ху...лостан на щось спроможний
27.05.2026 10:27 Відповісти
В їх історії окрім перерахованого ніколи іншого не було, молживо на початку свого заснування вони любили робити мінет ханам золотоі орди , а так все
27.05.2026 11:06 Відповісти
нерозумію на)(уя вірменії москальська нафта якщо поряд Азербайджан .
27.05.2026 10:29 Відповісти
знов шантаж,погрози,поведінка малолітого гопника,добре війною не лякає....хоча що болота можуть ще запропонувати-лапті,водку,балалайку???
27.05.2026 10:29 Відповісти
братскій нарот
27.05.2026 10:30 Відповісти
Правильно писати ********* ...
27.05.2026 10:55 Відповісти
А шо трамп і рубіо, терплять?!
27.05.2026 10:41 Відповісти
А їх хтось питає, ху....лостан це їхні керівники
27.05.2026 10:56 Відповісти
Все починається з нафти і газу...
27.05.2026 10:43 Відповісти
Ёпти-лапти, какой удивительно неожиданный ход
27.05.2026 10:44 Відповісти
Знайома кацапсяча мантра про газ та нафту. Шліть тих кацапсин найух і не бійтесь. Азербайджан поряд, дадуть стільки скільки забажає Арменія.
27.05.2026 10:44 Відповісти
НЕ БУДУТ ПАЧКАТЬ И ВОНЯТЬ !!!??? ТАК ЭТО ХОРОШО )))
27.05.2026 10:51 Відповісти
Росія ніколи не змінює сценарій. Спочатку шантаж нафтопродуктами, потім санітарний контроль знаходить шкідливих жучків у армянському коньяці(грузинській чачі, українській горілці etc), потім виявляють ,,ущємльоних,, руськощелепних у цільовій державі. В результаті різноманітні військові ,,спецоперації,, проти визначеної країни.
27.05.2026 10:51 Відповісти
Оце вся "братська" любов. Як тільки шаг в ліво вправо- починаються погрози.
27.05.2026 10:52 Відповісти
Нічого нового...
27.05.2026 10:56 Відповісти
Навіть не в Нату,а в ЄС) все що треба знати про нейтралітет на умовах москалів.
27.05.2026 11:01 Відповісти
Так і в нас. То були проти України в НАТО . Тепер вже проти і України в ЄС.
27.05.2026 11:19 Відповісти
Та нехай відразу всі угоди зі всьома країнами денонсують. Що жерти будуть?
27.05.2026 11:22 Відповісти
..чергова дріб'язкова мстя по-кацапськи від блдського народцю вільним людям..
27.05.2026 11:24 Відповісти
Перший клас друга четверть: ,, не хочеш як хочу я - війна, ворог, загнобимо''.Ось вся кацапія на лице
27.05.2026 12:13 Відповісти
 
 