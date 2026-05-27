Росія пригрозила Вірменії припиненням поставок нафти й газу через зближення з ЄС

Росія пригрозила Вірменії в односторонньому порядку призупинити або денонсувати угоду про постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів, якщо Єреван продовжить процес зближення з Європейським союзом.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у листі міністра енергетики РФ Сергія Цивільова до Міністерства територіального управління та інфраструктур Вірменії йдеться:

Подальші практичні кроки щодо поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та деклароване прагнення вступити до Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва, однією з основ якого є двосторонні міжнародні договори

Він наголосив, що спроби Єревану увійти до ЄС "не відповідають характеру партнерства, збудованого протягом десятиліть".

За угодою 2013 року Росія безстроково скасувала експортне мито на постачання до Вірменії нафтопродуктів, газу та алмазів. Документ був кроком на шляху до вступу країни до ЄАЕС. Зараз Вірменія практично повністю залежить від російського газу: у 2025 році "Газпром" поставив близько 2,7 млрд кубометрів.

Читайте: Зеленський та Пашинян обговорювали співпрацю в сфері дронів

Пільгова ціна для Єревана наразі становить 177 дол. за тисячу кубометрів.

Протягом останніх років Вірменія диверсифікує постачання: бензин АІ-95 закуповує у Румунії, Єгипті та Болгарії, а з грудня 2025 року - і в Азербайджані.

Водночас речник російського диктатора Пєсков 25 травня попередив, що у разі виходу Вірменії з ЄАЕС ціна стане ринковою.

Видання зауважує, що паралельно з енергетичними погрозами Москва посилила тиск через Росспоживнагляд. 23 травня відомство призупинило продажі алкоголю трьох вірменських виробників ("ВЕДИ-АЛКО", Абов'янського коньячного заводу та "Шахназарян"). Днем раніше було заборонено ввезення та обіг мінеральної води "Джермук".

Також читайте: У МЗС РФ назвали "неприйнятними" наміри Вірменії одночасно перебувати в ЄАЕС та рухатися до ЄС

Що передувало?

Нагадаємо, що нещодавно диктатор РФ Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.

Зближення Вірменії та ЄС

Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.

Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.

У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.

Читайте: Макрон занепокоєний присутністю російських військ у Вірменії