ЄС виділить Вірменії 50 мільйонів євро через економічний тиск Росії

Європейський Союз надасть Вірменії пакет економічної підтримки на початкову суму 50 мільйонів євро. Рішення ухвалили на тлі торговельних обмежень, які Росія запровадила щодо вірменської продукції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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У Брюсселі розкритикували дії Москви

Про новий пакет допомоги оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

За її словами, запроваджені Росією обмеження є прикладом економічного примусу та політичного тиску.

"Сьогодні я розмовляла з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном щодо нещодавніх обмежень Росії, спрямованих проти Вірменії. Це не що інше, як економічний примус, і це неприйнятно", – заявила фон дер Ляєн.

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Росію звинуватили у політичному тиску

У Єврокомісії вважають, що Москва використовує економічні зв'язки як інструмент впливу на Вірменію.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз добре знайомий із подібними методами та має намір підтримувати Єреван в умовах зовнішнього тиску.

Напруга зростає напередодні виборів

Загострення відносин між Москвою та Єреваном відбувається напередодні парламентських виборів у Вірменії, які заплановані на 7 червня.

За даними соціологічних опитувань, фаворитом перегонів залишається чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Російська влада неодноразово критикувала його курс на зближення з Європейським Союзом.

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