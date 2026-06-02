УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13737 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Вірменії
1 429 12

У Вірменії пригрозили військовими зборами громадянам, які приїдуть з Росії на вибори

Уряд Вірменії обіцяє відправити на військові збори осіб, які приїдуть з Росії на вибори до парламенту

Громадяни Вірменії, які прибудуть із Росії для участі в майбутніх парламентських виборах, можуть отримати повістки на військові збори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Insider із посиланням на міністра економіки Вірменії Геворга Папояна. Посадовець прокоментував повідомлення про можливе масове прибуття до країни громадян Вірменії, які проживають у Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Уряд відреагував на інформацію про завезення виборців

За словами Папояна, влада не бачить проблеми в приїзді великої кількості громадян із РФ.

"І буде дуже добре: 30–40 тисяч із цих ста тисяч ми відправимо на збори, а відтак уже вони повернуться у Калугу", – заявив міністр.

Військові збори резервістів у Вірменії тривають із 31 березня до 19 червня.

Читайте: Буданов вважає ймовірною російську агресію проти Вірменії

ЗМІ повідомляють про перевірки на кордоні

Пропрезидентський Telegram-канал "Баграмян 26" із посиланням на джерела стверджує, що з 1 червня в країні перевіряють громадян Вірменії, які прибувають із Росії.

За інформацією каналу, окремим особам уже вручають повістки для явки до військових комісаріатів та участі у зборах резервістів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські посадовці останніми місяцями обговорювали можливість перевезення до Вірменії до 100 тисяч громадян вірменського походження, які проживають у РФ. Передбачалося, що вони голосуватимуть проти чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пашинян відкинув вимогу Путіна провести референдум щодо вступу до ЄС, - росЗМІ

Вірменія (750) вибори (6779) росія (70263) вплив (32) повістка (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
розумне рішення - всих путіністів на військові збори. і про симонянку не забудьте. взагалі потрібен часовий ценз на вибори - відсутній більше пів року, право голосу втрачаєш.
показати весь коментар
02.06.2026 19:46 Відповісти
+8
Красавчікі вірмени)
показати весь коментар
02.06.2026 19:45 Відповісти
+7
Да . Почуствуйте красоту игры.
показати весь коментар
02.06.2026 19:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красавчікі вірмени)
показати весь коментар
02.06.2026 19:45 Відповісти
розумне рішення - всих путіністів на військові збори. і про симонянку не забудьте. взагалі потрібен часовий ценз на вибори - відсутній більше пів року, право голосу втрачаєш.
показати весь коментар
02.06.2026 19:46 Відповісти
Симонянка - не армянка не дивлячись на прізвище,вона народилась в росії. Її навіть у Вірменії вірменкою не рахують.
показати весь коментар
02.06.2026 19:49 Відповісти
Да . Почуствуйте красоту игры.
показати весь коментар
02.06.2026 19:52 Відповісти
Путін казав, що українці в росії мабть теж голосувати на виборах. Хай приїжджають, ТЦК зустріне!
показати весь коментар
02.06.2026 19:52 Відповісти
хароший ход.
показати весь коментар
02.06.2026 19:53 Відповісти
ЛюбішЬ родіну, тАгдА будь гАтов АДДАть долЬг... Все гранично зрозуміло...
показати весь коментар
02.06.2026 20:01 Відповісти
"На учьот стану,а воєвать нє пайду")))
показати весь коментар
02.06.2026 20:02 Відповісти
Отже у питанні чи є військова служба покаранням, можна ставити жирну крапку.
показати весь коментар
02.06.2026 20:03 Відповісти
ЕтА не покарання, а пАчЙОтная АбязанАсть для хача, який за бабло їде голосувати так як скажуть заказчики-кацапи.
показати весь коментар
02.06.2026 20:05 Відповісти
А не бояться они что таким образом тысячи троянских коней в армии будут?
показати весь коментар
02.06.2026 20:22 Відповісти
Хитро.
показати весь коментар
02.06.2026 20:25 Відповісти
 
 