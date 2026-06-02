У Вірменії пригрозили військовими зборами громадянам, які приїдуть з Росії на вибори

Громадяни Вірменії, які прибудуть із Росії для участі в майбутніх парламентських виборах, можуть отримати повістки на військові збори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Insider із посиланням на міністра економіки Вірменії Геворга Папояна. Посадовець прокоментував повідомлення про можливе масове прибуття до країни громадян Вірменії, які проживають у Росії.

Уряд відреагував на інформацію про завезення виборців

За словами Папояна, влада не бачить проблеми в приїзді великої кількості громадян із РФ.

"І буде дуже добре: 30–40 тисяч із цих ста тисяч ми відправимо на збори, а відтак уже вони повернуться у Калугу", – заявив міністр.

Військові збори резервістів у Вірменії тривають із 31 березня до 19 червня.

ЗМІ повідомляють про перевірки на кордоні

Пропрезидентський Telegram-канал "Баграмян 26" із посиланням на джерела стверджує, що з 1 червня в країні перевіряють громадян Вірменії, які прибувають із Росії.

За інформацією каналу, окремим особам уже вручають повістки для явки до військових комісаріатів та участі у зборах резервістів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські посадовці останніми місяцями обговорювали можливість перевезення до Вірменії до 100 тисяч громадян вірменського походження, які проживають у РФ. Передбачалося, що вони голосуватимуть проти чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

