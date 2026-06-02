Буданов вважає ймовірною російську агресію проти Вірменії

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що повторення українського сценарію проти Вірменії цілком реальне, у Росії для цього вдосталь сил та засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Відповідаючи на запитання, чи можлива агресія Росії проти Вірменії за українським сценарієм, Буданов сказав: "На мій особистий погляд, так, це абсолютно реалістично. А чому? Географія дозволяє ... І порівнювати міць Вірменії і Російської Федерації немає сенсу. Всі це розуміють".

Він зазначив, що відповідні сигнали з Москви до Єревана почали з’являтися два роки тому.

Раніше речник Європейської комісії Анвар Ель-Ануні заявив, що Росія може намагатися вплинути на результати парламентських виборів у Вірменії, використовуючи гібридні методи тиску та інформаційні маніпуляції.

