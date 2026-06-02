Буданов вважає ймовірною російську агресію проти Вірменії

Росія може напасти на Вірменію

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що повторення українського сценарію проти Вірменії цілком реальне, у Росії для цього вдосталь сил та засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Відповідаючи на запитання, чи можлива агресія Росії проти Вірменії за українським сценарієм, Буданов сказав: "На мій особистий погляд, так, це абсолютно реалістично. А чому? Географія дозволяє ... І порівнювати міць Вірменії і Російської Федерації немає сенсу. Всі це розуміють".

Він зазначив, що відповідні сигнали з Москви до Єревана почали з’являтися два роки тому.

В день уже 10-15 разів Буданов те Буданов се - ЧУВАКИ Я НЕ КУПЛЮСЬ. Це такий же бот Ермака як і сам ЗЕ
02.06.2026 00:22 Відповісти
"Буданга повертається" - у всіх кінотеатрах країни!
02.06.2026 00:31 Відповісти
География как раз не позволяет, нет общих границ.
02.06.2026 00:34 Відповісти
Буданга тепер не в ГУР, тож йому нема кому про це доповісти.
02.06.2026 00:41 Відповісти
Какая, нах, география?
Буданга, на карту посмотри! Если разбираешься.т
Космический десант пи..доров?
Или морской с Севана?
Бл., старлей, он и есть старлей, хоть и с булавами на погонах (((
02.06.2026 00:43 Відповісти
Прошу извинения у настоящих старших лейтенантов. Честь вам! И Слава Украине !
02.06.2026 00:46 Відповісти
А кто этот мужчина,с волевым подбородком?А это бариста,наша бабабуданга.
02.06.2026 01:07 Відповісти
Сто пудов не будет такого!!!!!!
02.06.2026 01:09 Відповісти
 
 