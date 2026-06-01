УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17271 відвідувач онлайн
Новини Пантеон видатних українців
1 463 38

Перепоховання Бандери, Петлюри та Скоропадського: Буданов розповів, як формуватимуть національний Пантеон

Голову ОУН Мельника перепоховали на НВМК: подробиці

Питання можливого перепоховання в Україні видатних діячів української історії  — Степана Бандери, Симона Петлюри та Павла Скоропадського — а також критерії відбору постатей для майбутнього національного Пантеону героїв будуть чітко врегульовані новим спеціальним законом.

Про це під час виступу на форумі "Архітектура безпеки" заявив керівник ОП Кирило Буданов, цитує LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перепоховання українців

За словами очільника ОП, наразі немає єдиної та остаточної відповіді щодо процедури перепоховання, оскільки профільний законопроєкт про Пантеон перебуває на завершальному етапі розробки. У владних та експертних колах наразі точаться дискусії.

"Є кілька різних думок... стосовно того, як мають визначатись історичні постаті", – зазначив Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для можливого перепоховання, - посол Боднар

Влада розглядає два варіанти формування Пантеону:

  • Затвердити фіксований перелік визначних діячів безпосередньо у першому додатку до закону під час його ухвалення Верховною Радою.

  • Обійтися без поіменних додатків у самому тексті документа, натомість створити за законом спеціальну державну комісію. Саме цей орган колегіально визначатиме, хто достойний бути увіковіченим у Пантеоні.

"Який з цих варіантів буде – ну, побачимо згодом. Це буде закон Верховної Ради", - резюмував Буданов.

Читайте також: Валенса після перепоховання Мельника відмовився підтримувати Зеленського

Довідка

  • Степан Бандера — очільник Революційного проводу ОУН. Похований на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені (Німеччина), де у 1959 році його підступно вбив агент КДБ. Постать Бандери досі є головним об'єктом демонізації російської пропаганди, а також інструментом для спекуляцій деяких польських правих політиків навколо теми Волинської трагедії.

  • Симон Петлюра — Головний атаман армії УНР та голова Директорії. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі (Франція). Був застрелений у 1926 році анархістом Самуїлом Шварцбардом, чиї зв'язки з радянськими спецслужбами Москви неодноразово підкреслювали історики.

  • Павло Скоропадський — гетьман Української Держави, видатний військовий та політичний діяч. Його могила розташована у місті Оберстдорф (німецька Баварія). Скоропадський помер у квітні 1945 року від важких поранень, отриманих під час бомбардування союзною авіацією англо-американських сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готує перепоховання засновника ОУН Коновальця, вже є дозвіл, - ОП

Автор: 

Бандера Степан (199) Буданов Кирило (624) Петлюра Симон (25) перепоховання (56) Пантеон (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Влада трупоїдів...

Суцільний піар на загублених життях, полонених і навіть давно померлих.
показати весь коментар
01.06.2026 21:29 Відповісти
+11
Здається евреї зрозуміли що ЗЕ уже не продати і готують нового МЕСІЮ в виді Буданова.

Тільки під капотом там все теж
показати весь коментар
01.06.2026 21:24 Відповісти
+11
во как !
переродився Вождь по фен-шуй по великому Будді з ватного совка "какая разніца" в інтегрального українського націоналіста ОУН(м+б), отаманця та гетманця !

хтось вірить у ці дешеві реінкарнації?

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається евреї зрозуміли що ЗЕ уже не продати і готують нового МЕСІЮ в виді Буданова.

Тільки під капотом там все теж
показати весь коментар
01.06.2026 21:24 Відповісти
Операція "прійьомнік".
показати весь коментар
01.06.2026 21:28 Відповісти
Калоприйомнік)
показати весь коментар
01.06.2026 22:00 Відповісти
А шо під капотом?
показати весь коментар
01.06.2026 21:35 Відповісти
Буданов что, тоже кошерный,?
показати весь коментар
01.06.2026 21:47 Відповісти
во как !
переродився Вождь по фен-шуй по великому Будді з ватного совка "какая разніца" в інтегрального українського націоналіста ОУН(м+б), отаманця та гетманця !

хтось вірить у ці дешеві реінкарнації?

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:28 Відповісти
Головне націоналістів задобрив, вони зараз задоволені.
показати весь коментар
01.06.2026 21:58 Відповісти
хіба що виши-ватних дідів з вкрай відбитими мізками.

справжні націоналісти на таку дєшовку від ЗЄльоних не поведуться

.
показати весь коментар
01.06.2026 22:03 Відповісти
Влада трупоїдів...

Суцільний піар на загублених життях, полонених і навіть давно померлих.
показати весь коментар
01.06.2026 21:29 Відповісти
буданга вже повернув тіла всіх Воїнів, яких він посилав на вбивчі флаговтики в Крим ?

.
показати весь коментар
01.06.2026 22:15 Відповісти
Ти маєш на увазі операцію ГУР МО 2016 року, коли загинув український воїн? Але ж тоді Буданов лише був командиром групи, яка висадилась у Криму. Президент тоді був інший, і планували операцію, і посилали Буданова люди, які були призначені тим президентом. І Буданов, як командир групи діяв там професійно, запобігши значним втратам.
Чи ти маєш на увазі операцію 2023 року, яку дійсно планував Буданов? Але тоді не загинув жоден український спепризначенець.
показати весь коментар
01.06.2026 22:58 Відповісти
От РФ знищила музей Шухевича (і не тількі). Я вас запевняю, як зелена банда всіх героїв збере в одному місці, кацапи там все перепашуть ракетами. Іскандерів жаліть не будуть.
показати весь коментар
01.06.2026 21:29 Відповісти
цілком можливо

.
показати весь коментар
01.06.2026 22:04 Відповісти
І вб'ють всіх героїв - Бандеру, Петлюру та Скоропадського?
показати весь коментар
01.06.2026 23:00 Відповісти
Чого до цього часу ніхто не перепоховав? - Зеля буде мати на чому піаритись
показати весь коментар
01.06.2026 21:31 Відповісти
Піар так себе - крім націоналістів вони нікому не потрібні.
показати весь коментар
01.06.2026 21:52 Відповісти
стосовно "вони нікому не потрібні".

язика прикуси, уроде !
одна справа дешевий піар ЗЄлі, а інша справжня пам'ять і шана Героям

.
показати весь коментар
01.06.2026 22:07 Відповісти
1. Погано те, що у вас немає єдиної методички, як висвітлювати цю подію. Тому ви і сваритесь.
2. Як ти відрізняєш справжню шану від несправжньої?
показати весь коментар
01.06.2026 23:06 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2026 21:34 Відповісти
І ти, буданга, продался ....... большевікам- троцкістам ?

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:38 Відповісти
За Коновальца не вспомнили. Любопытная избирательность.
показати весь коментар
01.06.2026 21:34 Відповісти
пана Полковника Коновальця бояться, курви, навіть мертвого - суворого характеру була людина.

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:39 Відповісти
порядок на Меморіалі Майдану підтримує родина волонтерів, але після дощу всередину не зайдеш - суцільне болото на стежках під ногами.
Стіна Пам'яті на Михайлівському перетворилась на Стіну Ганьби ЗЄлєнського із наляпанами аби як вицвілими фото Воїнів.

але це ОПі НЄ інтєрєсно !
їм піар на історичних Героях давай

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:35 Відповісти
От нахера зараз піднімати історичне місиво???
От яка ***** необхідність в цьому? Не може почекати до кінця війни? Стовідстково фсбешні провокації - у владі кремлівські кроти роблять все, щоб нашкодити Україні.
показати весь коментар
01.06.2026 21:36 Відповісти
еге ж !
ці грьобані стратехи з ОПи не рахували скільки євреїв сидить у Конгресі, Сенаті та Білому Домі?
знову срач через Головного Отамана Петлюру ?
за Провідника Бандеру і поляків я взагалі промовчу.

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:43 Відповісти
а може і порахували...
показати весь коментар
01.06.2026 21:45 Відповісти
Я от ніяк не зрозумію-ці циркачі ідейні чи за гроші?
показати весь коментар
01.06.2026 21:38 Відповісти
за через жопу.
хотять сподобатись вузькому сектору виши-ватного електорату з виряченими очима.

.
показати весь коментар
01.06.2026 21:44 Відповісти
Зелена банда начолі з обкуреним ішаком тепер вперто намагається втюхати суспільству "замінника" ішака на виборах під соусом "патріота- державника".
показати весь коментар
01.06.2026 21:44 Відповісти
І хто ж це буде? Якийсь шабес-гой з українським прізвищем, типу Притули, і дружиною єврейкою?
показати весь коментар
01.06.2026 21:59 Відповісти
У Бандери і Скоропадського іще є живі родичі, нащадки. Казали, що із ними вели перемовини відносно перепоховання, але вони категорично відмовили цій шобли.
Можливо у майбутньому, при українській владі...
показати весь коментар
01.06.2026 21:52 Відповісти
Не розумію чому це роблять зараз. До перемоги над ***********. І якась "конспірологічна мислішка" ворушиться червячком - хочуть зібрати національних героїв в одному місці і знищити ракетним ударом?...
показати весь коментар
01.06.2026 21:56 Відповісти
Пантеон має бути на місці так званого «парка Слави», біля Лаври. Все решта - не заслуговує розгляду.
показати весь коментар
01.06.2026 21:56 Відповісти
І чи це ідея під час війни зібрати поховання історичних постатей в одному місці для ударів кацапамськими ракетами, Подоляка?
показати весь коментар
01.06.2026 21:57 Відповісти
Ті які нещодавно паскудили своїми брудними москворотими ротяками і і ім'я Бандери і гасло Слава Україні!Героям Слава! Ті, які все життя працювали на російську пропаганду та знімали антиукраїнські відосики в центрі москви вже коли йшла війна з москалями, тепер крутять нам шоу про пантеон героїв, щоб тупо пропіаритися на тих, кого паплюжили та зневажали (й зневажають досі) і прах яких використовують лише як маскування, не більше того. Для всіх притомних розумних українців це плювок в обличчя, це хуцпа, 100% хуцпа. Коли забирати прах Мельника посилають ватницю, пропутінську хвойду Верещук, то це плювок на пам"ять Мельника, на пам"ять тих, хто в ОУН (М) воював за Україну, зокрема на пам"ять Олени Теліги, Олега Ольжича та їхніх товарищів по боротьбі, яких німці стратили в Бабиному Яру. Цинізм та лицемірство кагалу, який по-пріколу наобирали розумово відсталі у 2019, не має меж. Мрія про одне, щоб вся ця лицемірна антиукраїнська падаль нарешті отримала заслужене покарання за всі злочини та за всю наругу, яку вони вчинили над українцями.
показати весь коментар
01.06.2026 21:57 Відповісти
 
 