Перепоховання Бандери, Петлюри та Скоропадського: Буданов розповів, як формуватимуть національний Пантеон

Питання можливого перепоховання в Україні видатних діячів української історії — Степана Бандери, Симона Петлюри та Павла Скоропадського — а також критерії відбору постатей для майбутнього національного Пантеону героїв будуть чітко врегульовані новим спеціальним законом.

Про це під час виступу на форумі "Архітектура безпеки" заявив керівник ОП Кирило Буданов, цитує LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Перепоховання українців

За словами очільника ОП, наразі немає єдиної та остаточної відповіді щодо процедури перепоховання, оскільки профільний законопроєкт про Пантеон перебуває на завершальному етапі розробки. У владних та експертних колах наразі точаться дискусії.

"Є кілька різних думок... стосовно того, як мають визначатись історичні постаті", – зазначив Буданов.

Влада розглядає два варіанти формування Пантеону:

Затвердити фіксований перелік визначних діячів безпосередньо у першому додатку до закону під час його ухвалення Верховною Радою.

Обійтися без поіменних додатків у самому тексті документа, натомість створити за законом спеціальну державну комісію. Саме цей орган колегіально визначатиме, хто достойний бути увіковіченим у Пантеоні.

"Який з цих варіантів буде – ну, побачимо згодом. Це буде закон Верховної Ради", - резюмував Буданов.

Довідка

Степан Бандера — очільник Революційного проводу ОУН. Похований на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені (Німеччина), де у 1959 році його підступно вбив агент КДБ. Постать Бандери досі є головним об'єктом демонізації російської пропаганди, а також інструментом для спекуляцій деяких польських правих політиків навколо теми Волинської трагедії.

Симон Петлюра — Головний атаман армії УНР та голова Директорії. Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі (Франція). Був застрелений у 1926 році анархістом Самуїлом Шварцбардом, чиї зв'язки з радянськими спецслужбами Москви неодноразово підкреслювали історики.

Павло Скоропадський — гетьман Української Держави, видатний військовий та політичний діяч. Його могила розташована у місті Оберстдорф (німецька Баварія). Скоропадський помер у квітні 1945 року від важких поранень, отриманих під час бомбардування союзною авіацією англо-американських сил.

