Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для можливого перепоховання, - посол Боднар

Україна опрацьовує можливість перепоховання частини українських історичних постатей, які нині поховані на території Польщі. За словами посла України у Варшаві, триває формування відповідних списків у координації з Офісом президента та МЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив посол України у Польщі Василь Бондар, коментуючи процес повернення на батьківщину останків українських історичних постатей, похованих у різних країнах Європи.

"Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції... Є частина родичів, які мають свою думку з цього приводу. Є громада, яка також по-іншому дивиться. Ми зараз працюємо і з Офісом президента, і з Міністерством закордонних справ над узагальненням цього списку", – зазначив дипломат.

Боднар також нагадав, що у 1920 році до Польщі перейшли понад 40 тисяч військових УНР на чолі з Симоном Петлюрою. Частина українських політичних та військових діячів перебувала в еміграції у Польщі, а нині їхні поховання розташовані у різних куточках країни.

Де розташовані поховання в Польщі?

"Петлюра мав резиденцію свою в Тарнуві, перебував як уряд в екзилі. У Варшаві є багато пам’ятних місць, де перебувала військова місія, де проживали наші відомі лідери. І на території Польщі є багато поховань. Починаючи з Вольського цвинтаря у Варшаві, закінчуючи Калішем, Пикуличами, Ланцутом і тими місцями, де, на жаль, чи вмирали, чи були в інший спосіб поховані наші герої. І зараз ми також працюємо над тією темою, щоби частину із тих відомих людей також перепоховати в Україні", – сказав посол.

Ставлення Польщі до перепоховання

Польська сторона загалом позитивно ставиться до ініціативи перепоховань, каже Василь Боднар.

Зокрема, це питання вже обговорювали з польським Інститутом національної пам’яті, а сторони працюють над необхідними процедурами.

Водночас дипломат додав, що окремі дискусії в Польщі викликало нещодавнє перепоховання голови ОУН Андрія Мельника, останки якого перевезли з Люксембургу до Києва та поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

"Ехом відбилося саме перепоховання Андрія Мельника. Тому що в Польщі є певним чином усталене ставлення до ОУН. І будь-що, що пов’язано з діяльністю цієї організації, воно викликає негатив. І звичайно, в певних колах, не дуже широким загалом, але в певних колах це викликало негативний резонанс і комунікація була така, що це там згадка про український націоналізм, тому що ОУН свого часу воювала з Польщею і це була ворожа для Польщі організація, підпільна. І саме через призму цього якраз таке сприйняття", – зазначив Боднар у інтерв'ю.

Дипломат підкреслив, що Андрій Мельник не був причетний до злочинів, на яких акцентує польська сторона, однак у суспільній дискусії його часто автоматично ставлять в один ряд зі Степаном Бандерою та Романом Шухевичем.

Що передувало?