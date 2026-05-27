Украина формирует списки деятелей, похороненных в Польше, для возможного перезахоронения, — посол Боднар

Украина рассматривает возможность перезахоронения части останков украинских исторических деятелей, которые в настоящее время похоронены на территории Польши. По словам посла Украины в Варшаве, в настоящее время ведется составление соответствующих списков в координации с Офисом президента и МИД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил посол Украины в Польше Василий Бондар, комментируя процесс возвращения на родину останков украинских исторических деятелей, похороненных в разных странах Европы.

"Сейчас мы работаем над списками, у нас есть разные предложения... Есть часть родственников, которые имеют свое мнение по этому поводу. Есть община, которая также смотрит на это по-другому. Мы сейчас работаем и с Офисом президента, и с Министерством иностранных дел над обобщением этого списка", – отметил дипломат.

Боднар также напомнил, что в 1920 году в Польшу перешли более 40 тысяч военных УНР во главе с Симоном Петлюрой. Часть украинских политических и военных деятелей находилась в эмиграции в Польше, а сейчас их захоронения расположены в разных уголках страны.

Где находятся захоронения в Польше?

"Петлюра имел свою резиденцию в Тарнуве, находился там как правительство в изгнании. В Варшаве есть много памятных мест, где находилась военная миссия, где проживали наши известные лидеры. И на территории Польши есть много захоронений. Начиная с Вольского кладбища в Варшаве, заканчивая Калишем, Пикуличами, Ланцутом и теми местами, где, к сожалению, умирали или были иным образом похоронены наши герои. И сейчас мы также работаем над этой темой, чтобы часть из тех известных людей также перезахоронить в Украине", – сказал посол.

Отношение Польши к перезахоронению

Польская сторона в целом положительно относится к инициативе перезахоронений, говорит Василий Боднар.

В частности, этот вопрос уже обсуждали с польским Институтом национальной памяти, и стороны работают над необходимыми процедурами.

В то же время дипломат добавил, что отдельные дискуссии в Польше вызвало недавнее перезахоронение главы ОУН Андрея Мельника, останки которого перевезли из Люксембурга в Киев и похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

"Эхом отразилось именно перезахоронение Андрея Мельника. Потому что в Польше существует определенное устоявшееся отношение к ОУН. И все, что связано с деятельностью этой организации, вызывает негатив. И, конечно, в определенных кругах, не очень широких, но в определенных кругах это вызвало негативный резонанс, и коммуникация была такова, что это там упоминание об украинском национализме, потому что ОУН в свое время воевала с Польшей, и это была враждебная для Польши организация, подпольная. И именно через призму этого как раз и возникает такое восприятие", – отметил Боднар в интервью.

Дипломат подчеркнул, что Андрей Мельник не был причастен к преступлениям, на которых акцентирует внимание польская сторона, однако в общественной дискуссии его часто автоматически ставят в один ряд со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем.

