Перезахоронение Бандеры, Петлюры и Скоропадского: Буданов рассказал, как будут формировать национальный Пантеон
Вопрос о возможном перезахоронении в Украине выдающихся деятелей украинской истории — Степана Бандеры, Симона Петлюры и Павла Скоропадского — а также критерии отбора личностей для будущего национального Пантеона героев будут четко регламентированы новым специальным законом.
Об этом во время выступления на форуме "Архитектура безопасности" заявил руководитель ОП Кирилл Буданов, цитирует LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
Перезахоронение украинцев
По словам главы ОП, пока нет единого и окончательного ответа относительно процедуры перезахоронения, поскольку профильный законопроект о Пантеоне находится на завершающем этапе разработки. В властных и экспертных кругах сейчас ведутся дискуссии.
"Есть несколько разных мнений... относительно того, как должны определяться исторические личности", – отметил Буданов.
Власти рассматривают два варианта формирования Пантеона:
Утвердить фиксированный перечень выдающихся деятелей непосредственно в первом приложении к закону во время его принятия Верховной Радой.
Обойтись без поименных приложений в самом тексте документа, а вместо этого создать по закону специальную государственную комиссию. Именно этот орган коллегиально будет определять, кто достоин быть увековеченным в Пантеоне.
"Какой из этих вариантов будет – ну, посмотрим позже. Это будет закон Верховной Рады", – резюмировал Буданов.
Справка
Степан Бандера — глава Революционного руководства ОУН. Похоронен на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене (Германия), где в 1959 году его коварно убил агент КГБ. Фигура Бандеры до сих пор является главным объектом демонизации российской пропаганды, а также инструментом для спекуляций некоторых польских правых политиков вокруг темы Волынской трагедии.
Симон Петлюра — Главный атаман армии УНР и председатель Директории. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже (Франция). Был застрелен в 1926 году анархистом Самуилом Шварцбардом, чьи связи с советскими спецслужбами Москвы неоднократно подчеркивали историки.
Павел Скоропадский — гетман Украинского государства, выдающийся военный и политический деятель. Его могила находится в городе Оберстдорф (немецкая Бавария). Скоропадский умер в апреле 1945 года от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки союзной авиацией англо-американских сил.
