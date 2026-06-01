Перезахоронение Бандеры, Петлюры и Скоропадского: Буданов рассказал, как будут формировать национальный Пантеон

Председателя ОУН Мельника перезахоронили на НВМК: подробности

Вопрос о возможном перезахоронении в Украине выдающихся деятелей украинской истории — Степана Бандеры, Симона Петлюры и Павла Скоропадского — а также критерии отбора личностей для будущего национального Пантеона героев будут четко регламентированы новым специальным законом.

Об этом во время выступления на форуме "Архитектура безопасности" заявил руководитель ОП Кирилл Буданов, цитирует LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

Перезахоронение украинцев

По словам главы ОП, пока нет единого и окончательного ответа относительно процедуры перезахоронения, поскольку профильный законопроект о Пантеоне находится на завершающем этапе разработки. В властных и экспертных кругах сейчас ведутся дискуссии.

"Есть несколько разных мнений... относительно того, как должны определяться исторические личности", – отметил Буданов.

Власти рассматривают два варианта формирования Пантеона:

  • Утвердить фиксированный перечень выдающихся деятелей непосредственно в первом приложении к закону во время его принятия Верховной Радой.

  • Обойтись без поименных приложений в самом тексте документа, а вместо этого создать по закону специальную государственную комиссию. Именно этот орган коллегиально будет определять, кто достоин быть увековеченным в Пантеоне.

"Какой из этих вариантов будет – ну, посмотрим позже. Это будет закон Верховной Рады", – резюмировал Буданов.

Справка

  • Степан Бандера — глава Революционного руководства ОУН. Похоронен на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене (Германия), где в 1959 году его коварно убил агент КГБ. Фигура Бандеры до сих пор является главным объектом демонизации российской пропаганды, а также инструментом для спекуляций некоторых польских правых политиков вокруг темы Волынской трагедии.

  • Симон Петлюра — Главный атаман армии УНР и председатель Директории. Похоронен на кладбище Монпарнас в Париже (Франция). Был застрелен в 1926 году анархистом Самуилом Шварцбардом, чьи связи с советскими спецслужбами Москвы неоднократно подчеркивали историки.

  • Павел Скоропадский — гетман Украинского государства, выдающийся военный и политический деятель. Его могила находится в городе Оберстдорф (немецкая Бавария). Скоропадский умер в апреле 1945 года от тяжелых ранений, полученных во время бомбардировки союзной авиацией англо-американских сил.

Топ комментарии
Влада трупоїдів...

Суцільний піар на загублених життях, полонених і навіть давно померлих.
01.06.2026 21:29 Ответить
во как !
переродився Вождь по фен-шуй по великому Будді з ватного совка "какая разніца" в інтегрального українського націоналіста ОУН(м+б), отаманця та гетманця !

хтось вірить у ці дешеві реінкарнації?

.
01.06.2026 21:28 Ответить
Чого до цього часу ніхто не перепоховав? - Зеля буде мати на чому піаритись
01.06.2026 21:31 Ответить
Здається евреї зрозуміли що ЗЕ уже не продати і готують нового МЕСІЮ в виді Буданова.

Тільки під капотом там все теж
01.06.2026 21:24 Ответить
Операція "прійьомнік".
01.06.2026 21:28 Ответить
Калоприйомнік)
01.06.2026 22:00 Ответить
а може у ЗЄ відростає обрізане в дитинстві і він перероджується ?

.
01.06.2026 21:29 Ответить
А шо під капотом?
01.06.2026 21:35 Ответить
Буданов что, тоже кошерный,?
01.06.2026 21:47 Ответить
Головне націоналістів задобрив, вони зараз задоволені.
01.06.2026 21:58 Ответить
хіба що виши-ватних дідів з вкрай відбитими мізками.

справжні націоналісти на таку дєшовку від ЗЄльоних не поведуться

.
01.06.2026 22:03 Ответить
От РФ знищила музей Шухевича (і не тількі). Я вас запевняю, як зелена банда всіх героїв збере в одному місці, кацапи там все перепашуть ракетами. Іскандерів жаліть не будуть.
01.06.2026 21:29 Ответить
цілком можливо

.
01.06.2026 22:04 Ответить
Піар так себе - крім націоналістів вони нікому не потрібні.
01.06.2026 21:52 Ответить
стосовно "вони нікому не потрібні".

язика прикуси, уроде !
одна справа дешевий піар ЗЄлі, а інша справжня пам'ять і шана Героям

.
01.06.2026 22:07 Ответить
01.06.2026 21:34 Ответить
І ти, буданга, продался ....... большевікам- троцкістам ?

.
01.06.2026 21:38 Ответить
За Коновальца не вспомнили. Любопытная избирательность.
01.06.2026 21:34 Ответить
пана Полковника Коновальця бояться, курви, навіть мертвого - суворого характеру була людина.

.
01.06.2026 21:39 Ответить
порядок на Меморіалі Майдану підтримує родина волонтерів, але після дощу всередину не зайдеш - суцільне болото на стежках під ногами.
Стіна Пам'яті на Михайлівському перетворилась на Стіну Ганьби ЗЄлєнського із наляпанами аби як вицвілими фото Воїнів.

але це ОПі НЄ інтєрєсно !
їм піар на історичних Героях давай

.
01.06.2026 21:35 Ответить
От нахера зараз піднімати історичне місиво???
От яка ***** необхідність в цьому? Не може почекати до кінця війни? Стовідстково фсбешні провокації - у владі кремлівські кроти роблять все, щоб нашкодити Україні.
01.06.2026 21:36 Ответить
еге ж !
ці грьобані стратехи з ОПи не рахували скільки євреїв сидить у Конгресі, Сенаті та Білому Домі?
знову срач через Головного Отамана Петлюру ?
за Провідника Бандеру і поляків я взагалі промовчу.

.
01.06.2026 21:43 Ответить
а може і порахували...
01.06.2026 21:45 Ответить
Я от ніяк не зрозумію-ці циркачі ідейні чи за гроші?
01.06.2026 21:38 Ответить
за через жопу.
хотять сподобатись вузькому сектору виши-ватного електорату з виряченими очима.

.
01.06.2026 21:44 Ответить
Зелена банда начолі з обкуреним ішаком тепер вперто намагається втюхати суспільству "замінника" ішака на виборах під соусом "патріота- державника".
01.06.2026 21:44 Ответить
І хто ж це буде? Якийсь шабес-гой з українським прізвищем, типу Притули, і дружиною єврейкою?
01.06.2026 21:59 Ответить
У Бандери і Скоропадського іще є живі родичі, нащадки. Казали, що із ними вели перемовини відносно перепоховання, але вони категорично відмовили цій шобли.
Можливо у майбутньому, при українській владі...
01.06.2026 21:52 Ответить
Не розумію чому це роблять зараз. До перемоги над ***********. І якась "конспірологічна мислішка" ворушиться червячком - хочуть зібрати національних героїв в одному місці і знищити ракетним ударом?...
01.06.2026 21:56 Ответить
Пантеон має бути на місці так званого «парка Слави», біля Лаври. Все решта - не заслуговує розгляду.
01.06.2026 21:56 Ответить
І чи це ідея під час війни зібрати поховання історичних постатей в одному місці для ударів кацапамськими ракетами, Подоляка?
01.06.2026 21:57 Ответить
Ті які нещодавно паскудили своїми брудними москворотими ротяками і і ім'я Бандери і гасло Слава Україні!Героям Слава! Ті, які все життя працювали на російську пропаганду та знімали антиукраїнські відосики в центрі москви вже коли йшла війна з москалями, тепер крутять нам шоу про пантеон героїв, щоб тупо пропіаритися на тих, кого паплюжили та зневажали (й зневажають досі) і прах яких використовують лише як маскування, не більше того. Для всіх притомних розумних українців це плювок в обличчя, це хуцпа, 100% хуцпа. Коли забирати прах Мельника посилають ватницю, пропутінську хвойду Верещук, то це плювок на пам"ять Мельника, на пам"ять тих, хто в ОУН (М) воював за Україну, зокрема на пам"ять Олени Теліги, Олега Ольжича та їхніх товарищів по боротьбі, яких німці стратили в Бабиному Яру. Цинізм та лицемірство кагалу, який по-пріколу наобирали розумово відсталі у 2019, не має меж. Мрія про одне, щоб вся ця лицемірна антиукраїнська падаль нарешті отримала заслужене покарання за всі злочини та за всю наругу, яку вони вчинили над українцями.
01.06.2026 21:57 Ответить
 
 