Буданов считает вероятной российскую агрессию против Армении

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что повторение украинского сценария в отношении Армении вполне реально, у России для этого достаточно сил и средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время международного форума "Архитектура безопасности".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отвечая на вопрос, возможна ли агрессия России против Армении по украинскому сценарию, Буданов сказал: "На мой личный взгляд, да, это абсолютно реалистично. А почему? География позволяет... И сравнивать мощь Армении и Российской Федерации нет смысла. Все это понимают".

Он отметил, что соответствующие сигналы из Москвы в Ереван начали поступать два года назад.

Ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Анвар Эль-Ануни заявил, что Россия может пытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.

Читайте также: Перезахоронение Бандеры, Петлюры и Скоропадского: Буданов рассказал, как будут формировать национальный Пантеон