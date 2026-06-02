1 995 30
Буданов считает вероятной российскую агрессию против Армении
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что повторение украинского сценария в отношении Армении вполне реально, у России для этого достаточно сил и средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время международного форума "Архитектура безопасности".
Отвечая на вопрос, возможна ли агрессия России против Армении по украинскому сценарию, Буданов сказал: "На мой личный взгляд, да, это абсолютно реалистично. А почему? География позволяет... И сравнивать мощь Армении и Российской Федерации нет смысла. Все это понимают".
Он отметил, что соответствующие сигналы из Москвы в Ереван начали поступать два года назад.
- Ранее пресс-секретарь Европейской комиссии Анвар Эль-Ануни заявил, что Россия может пытаться повлиять на результаты парламентских выборов в Армении, используя гибридные методы давления и информационные манипуляции.
Топ комментарии
+11 Михайло Иляш
показать весь комментарий02.06.2026 00:22 Ответить Ссылка
+10 Алексей Бабак #524647
показать весь комментарий02.06.2026 00:43 Ответить Ссылка
+7 Ярослав Кийко
показать весь комментарий02.06.2026 00:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А я йому довіряю, кому ше?
Буданга, на карту посмотри! Если разбираешься.т
Космический десант пи..доров?
Или морской с Севана?
Бл., старлей, он и есть старлей, хоть и с булавами на погонах (((