Черногория и Албания: Брюссель назвал фаворитов на вступление в ЕС

Европейский Союз рассматривает возможность ускорения процесса вступления стран Западных Балкан и называет основных фаворитов среди кандидатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

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Брюссель готовит новый подход к расширению

ЕС обсуждает пути ускорения переговорного процесса, чтобы избежать затягивания реформ в странах-кандидатах.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что расширение является реальным процессом, который требует более активной работы со стороны Евросоюза и стран-претендентов.

"Расширение – это не утопия, а то, что может стать реальностью в ближайшие годы. Для этого нам нужно работать больше и быстрее", – заявил Кошта.

Речь идет о шести странах Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

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Кто лидирует в переговорах о вступлении

В Брюсселе отмечают, что именно Черногория и Албания демонстрируют наибольший прогресс в выполнении требований ЕС.

Эти страны считаются главными претендентами на завершение переговоров и приближение к членству в Европейском Союзе.

В то же время процесс вступления остается сложным. Страны-кандидаты должны адаптировать законодательство к нормам ЕС в 35 сферах политики. Каждый этап требует единодушной поддержки всех государств-членов.

Отдельно отмечается, что перспективы Сербии и Косово зависят от нормализации двусторонних отношений, что является одним из ключевых условий дальнейшего продвижения в ЕС.

Ранее сообщалось, что в Польше раздались призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования "имени Героев УПА".

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