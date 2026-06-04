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Новости Вступление Украины в ЕС
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Черногория и Албания: Брюссель назвал фаворитов на вступление в ЕС

Вступление в Евросоюз

Европейский Союз рассматривает возможность ускорения процесса вступления стран Западных Балкан и называет основных фаворитов среди кандидатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

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Брюссель готовит новый подход к расширению

ЕС обсуждает пути ускорения переговорного процесса, чтобы избежать затягивания реформ в странах-кандидатах.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что расширение является реальным процессом, который требует более активной работы со стороны Евросоюза и стран-претендентов.

"Расширение – это не утопия, а то, что может стать реальностью в ближайшие годы. Для этого нам нужно работать больше и быстрее", – заявил Кошта.

Речь идет о шести странах Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории.

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Кто лидирует в переговорах о вступлении

В Брюсселе отмечают, что именно Черногория и Албания демонстрируют наибольший прогресс в выполнении требований ЕС.

Эти страны считаются главными претендентами на завершение переговоров и приближение к членству в Европейском Союзе.

В то же время процесс вступления остается сложным. Страны-кандидаты должны адаптировать законодательство к нормам ЕС в 35 сферах политики. Каждый этап требует единодушной поддержки всех государств-членов.

Отдельно отмечается, что перспективы Сербии и Косово зависят от нормализации двусторонних отношений, что является одним из ключевых условий дальнейшего продвижения в ЕС.

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Албания (89) Украина (44420) Черногория (197) вступление (67) Евросоюз (18166)
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Який союз такі і фаворити на вступ туди.
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04.06.2026 20:30 Ответить
А там захищені права російськомовного та угорськомовного населення?
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04.06.2026 20:32 Ответить
Угадали те, кто купил там недвижимость пару лет назад. А кто ещё раньше тем более. Сейчас в 2 раза запросто цена прыгнет.
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04.06.2026 20:48 Ответить
Ну и кто теперь олбанцы?)
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04.06.2026 21:24 Ответить
 
 