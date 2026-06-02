В Словакии назвали главное условие продвижения Украины в ЕС
Ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе должно стать дипломатическое урегулирование конфликта с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Словакии Петера Пеллегрини.
Мир как старт для евроинтеграции
Он подчеркнул, что только после достижения мира можно будет говорить о следующих шагах евроинтеграции. По его словам, справедливый мир должен оставаться главным приоритетом как для Украины, так и для ее международных партнеров.
"Приоритетом должно стать завершение конфликта в Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые приблизили бы Украину к членству в Европейском Союзе", – заявил он.
В то же время президент Словакии выступил против каких-либо исключений или ускоренных механизмов вступления Украины в ЕС.
Одинаковые правила для всех кандидатов
Пеллегрини заявил, что война не должна становиться основанием для предоставления Украине особых условий. По его мнению, государства Западных Балкан годами выполняли сложные требования Европейского Союза и проводили масштабные реформы.
Он подчеркнул, что предоставление преференций Украине создало бы неправильный сигнал для других кандидатов.
Словацкий президент также выступил против идей ассоциированного или частичного членства Украины в Евросоюзе. По его словам, процедура расширения должна основываться на одинаковых правилах для всех государств.
Он подчеркнул, что Словакия будет поддерживать вступление Украины только после выполнения всех необходимых критериев.
Напомним, в Польше прозвучали призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования имени Героев УПА. С таким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма и лидер партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак.
По его мнению, Польша должна блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не откажется от соответствующей политики и не разблокирует эксгумацию жертв Волынской трагедии.
Як риба, об лід!! Тільки лобика свого наморщило…
А якщо пітьма ненароком на члена ЄС нападе, тоді що? Потрібно виключити його з того членства?