В Словакии назвали главное условие продвижения Украины в ЕС

Ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе должно стать дипломатическое урегулирование конфликта с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Словакии Петера Пеллегрини.

Мир как старт для евроинтеграции

Он подчеркнул, что только после достижения мира можно будет говорить о следующих шагах евроинтеграции. По его словам, справедливый мир должен оставаться главным приоритетом как для Украины, так и для ее международных партнеров.

"Приоритетом должно стать завершение конфликта в Украине дипломатическим путем, это должно быть основным условием для разговоров о реальных шагах, которые приблизили бы Украину к членству в Европейском Союзе", – заявил он.

В то же время президент Словакии выступил против каких-либо исключений или ускоренных механизмов вступления Украины в ЕС.

Одинаковые правила для всех кандидатов

Пеллегрини заявил, что война не должна становиться основанием для предоставления Украине особых условий. По его мнению, государства Западных Балкан годами выполняли сложные требования Европейского Союза и проводили масштабные реформы.

Он подчеркнул, что предоставление преференций Украине создало бы неправильный сигнал для других кандидатов.

Словацкий президент также выступил против идей ассоциированного или частичного членства Украины в Евросоюзе. По его словам, процедура расширения должна основываться на одинаковых правилах для всех государств.

Он подчеркнул, что Словакия будет поддерживать вступление Украины только после выполнения всех необходимых критериев.

Напомним, в Польше прозвучали призывы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций почетного наименования имени Героев УПА. С таким заявлением выступил вице-спикер польского Сейма и лидер партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак.

По его мнению, Польша должна блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не откажется от соответствующей политики и не разблокирует эксгумацию жертв Волынской трагедии.

