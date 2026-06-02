У Словаччині назвали головну умову руху України до ЄС

пеллегріні про вступ України в ЄС

Ключовою умовою для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі має стати дипломатичне завершення війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Словаччини Петера Пеллегріні.

Мир як старт для євроінтеграції

Він наголосив, що лише після досягнення миру можна буде говорити про наступні кроки євроінтеграції. За його словами, справедливий мир має залишатися головним пріоритетом як для України, так і для її міжнародних партнерів.

"Пріоритетом має стати завершення конфлікту в Україні дипломатичним шляхом, це має бути основною умовою для розмов про реальні кроки, які б наблизили Україну до членства в Європейському Союзі", – заявив він.

Водночас президент Словаччини виступив проти будь-яких винятків чи прискорених механізмів вступу України до ЄС.

Однакові правила для всіх кандидатів

Пеллегріні заявив, що війна не повинна ставати підставою для надання Україні особливих умов. На його думку, держави Західних Балкан роками виконували складні вимоги Європейського Союзу та проводили масштабні реформи.

Він підкреслив, що надання преференцій Україні створило б неправильний сигнал для інших кандидатів.

Словацький президент також виступив проти ідей асоційованого або часткового членства України в Євросоюзі. За його словами, процедура розширення має базуватися на однакових правилах для всіх держав.

Він наголосив, що Словаччина підтримуватиме вступ України лише після виконання всіх необхідних критеріїв.

Нагадаємо, у Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування імені Героїв УПА. Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер партії Конфедерація Кшиштоф Босак.

На його думку, Польща повинна блокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ не відмовиться від відповідної політики та не розблокує ексгумації жертв Волинської трагедії.

Відчувається «потужність» вертухая послом, - тарана!!
Як риба, об лід!! Тільки лобика свого наморщило…
02.06.2026 19:10 Відповісти
Те мудило паше послом у Словенії.
02.06.2026 19:18 Відповісти
Овва! Іще один пруф для рашистської пітьми продовжувати війну проти України.
А якщо пітьма ненароком на члена ЄС нападе, тоді що? Потрібно виключити його з того членства?
02.06.2026 19:20 Відповісти
пеллергіні, ти дурак? чи ти кацапський агент? чи два в одному?
02.06.2026 19:21 Відповісти
Боягузи, які ховаються за спиною України, виставляють нам якийсь умови. Що Словаччина, що Угорщина.
02.06.2026 19:42 Відповісти
Турция ожидает вступления в Европейский союз почти 40 лет, если считать с момента подачи официальной заявки на членство в 1987 году. При этом статус страны-кандидата она получила 27 лет назад (в 1999 году), а сами переговоры о присоединении ведутся с 2005 года, но с 2018 года они фактически заморожены.
Так и нам всякая херня будет ставить условия.
Сербию, Молдову, (не ржать!!!) Армению примут. Нас повозят лицом, предложат отказаться от истории, веры и традиций. И всё равно не приймут, пока им Москва не разрешит.
02.06.2026 20:06 Відповісти
От чому таке гівно маленьке а смердить якби було викликаном??? Самі живуть на дотаціях з ЄС, але ж треба показати гонор!!!
02.06.2026 20:29 Відповісти
 
 