У Словаччині назвали головну умову руху України до ЄС

Ключовою умовою для подальшого просування України до членства в Європейському Союзі має стати дипломатичне завершення війни з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Словаччини Петера Пеллегріні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мир як старт для євроінтеграції

Він наголосив, що лише після досягнення миру можна буде говорити про наступні кроки євроінтеграції. За його словами, справедливий мир має залишатися головним пріоритетом як для України, так і для її міжнародних партнерів.

"Пріоритетом має стати завершення конфлікту в Україні дипломатичним шляхом, це має бути основною умовою для розмов про реальні кроки, які б наблизили Україну до членства в Європейському Союзі", – заявив він.

Водночас президент Словаччини виступив проти будь-яких винятків чи прискорених механізмів вступу України до ЄС.

Також читайте: Фіцо після падіння російського дрона на території Румунії закликав до "діалогу" між ЄС та РФ

Однакові правила для всіх кандидатів

Пеллегріні заявив, що війна не повинна ставати підставою для надання Україні особливих умов. На його думку, держави Західних Балкан роками виконували складні вимоги Європейського Союзу та проводили масштабні реформи.

Він підкреслив, що надання преференцій Україні створило б неправильний сигнал для інших кандидатів.

Словацький президент також виступив проти ідей асоційованого або часткового членства України в Євросоюзі. За його словами, процедура розширення має базуватися на однакових правилах для всіх держав.

Він наголосив, що Словаччина підтримуватиме вступ України лише після виконання всіх необхідних критеріїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС, - фон дер Ляєн

Нагадаємо, у Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування імені Героїв УПА. Із такою заявою виступив віцеспікер польського Сейму та лідер партії Конфедерація Кшиштоф Босак.

На його думку, Польща повинна блокувати євроінтеграцію України доти, доки Київ не відмовиться від відповідної політики та не розблокує ексгумації жертв Волинської трагедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія 16 червня може відкрити перший кластер переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, - ЗМІ