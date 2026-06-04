Чорногорія та Албанія: Брюссель назвав фаворитів на вступ до ЄС

Європейський Союз розглядає можливість прискорення процесу вступу країн Західних Балкан та називає основних фаворитів серед кандидатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

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Брюссель готує новий підхід до розширення

ЄС обговорює шляхи пришвидшення переговорного процесу, щоб уникнути затягування реформ у країнах-кандидатах.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що розширення є реальним процесом, який потребує активнішої роботи з боку Євросоюзу та країн-претендентів.

"Розширення – це не утопія, а те, що може стати реальністю в найближчі роки. Для цього нам потрібно працювати більше і швидше", – заявив Кошта.

Йдеться про шість країн Західних Балкан: Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію.

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Хто лідирує у переговорах про вступ

У Брюсселі відзначають, що саме Чорногорія та Албанія демонструють найбільший прогрес у виконанні вимог ЄС.

Ці країни вважаються головними претендентами на завершення переговорів і наближення до членства в Європейському Союзі.

Водночас процес вступу залишається складним. Країни-кандидати мають адаптувати законодавство до норм ЄС у 35 сферах політики. Кожен етап потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

Окремо зазначається, що перспективи Сербії та Косова залежать від нормалізації двосторонніх відносин, що є однією з ключових умов подальшого просування до ЄС.

Раніше повідомлялося, що у Польщі пролунали заклики блокувати вступ України до Європейського Союзу після рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування "імені Героїв УПА".

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