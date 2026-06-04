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Новини Вступ України до ЄС
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Чорногорія та Албанія: Брюссель назвав фаворитів на вступ до ЄС

Вступ до Євросоюзу

Європейський Союз розглядає можливість прискорення процесу вступу країн Західних Балкан та називає основних фаворитів серед кандидатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

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Брюссель готує новий підхід до розширення

ЄС обговорює шляхи пришвидшення переговорного процесу, щоб уникнути затягування реформ у країнах-кандидатах.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що розширення є реальним процесом, який потребує активнішої роботи з боку Євросоюзу та країн-претендентів.

"Розширення – це не утопія, а те, що може стати реальністю в найближчі роки. Для цього нам потрібно працювати більше і швидше", – заявив Кошта.

Йдеться про шість країн Західних Балкан: Албанію, Боснію і Герцеговину, Косово, Північну Македонію, Сербію та Чорногорію.

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Хто лідирує у переговорах про вступ

У Брюсселі відзначають, що саме Чорногорія та Албанія демонструють найбільший прогрес у виконанні вимог ЄС.

Ці країни вважаються головними претендентами на завершення переговорів і наближення до членства в Європейському Союзі.

Водночас процес вступу залишається складним. Країни-кандидати мають адаптувати законодавство до норм ЄС у 35 сферах політики. Кожен етап потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

Окремо зазначається, що перспективи Сербії та Косова залежать від нормалізації двосторонніх відносин, що є однією з ключових умов подальшого просування до ЄС.

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Албанія (121) Україна (7349) Чорногорія (203) вступ (50) Євросоюз (15184)
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Який союз такі і фаворити на вступ туди.
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04.06.2026 20:30 Відповісти
А там захищені права російськомовного та угорськомовного населення?
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04.06.2026 20:32 Відповісти
Угадали те, кто купил там недвижимость пару лет назад. А кто ещё раньше тем более. Сейчас в 2 раза запросто цена прыгнет.
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04.06.2026 20:48 Відповісти
 
 