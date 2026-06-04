У ЄС підтримали продовження захисту українців після 2027 року

У Європейському Союзі обговорили подальшу дію тимчасового захисту для громадян України. Більшість країн підтримала ідею його продовження після березня 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера за підсумками засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі, передає "Європейська правда".

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Рішення ЄС: захист хочуть продовжити

За словами Бруннера, міністри внутрішніх справ Євросоюзу дійшли висновку, що тимчасовий захист для українців потрібно продовжити.

"Рівно рік тому ми продовжили тимчасовий захист до березня 2027 року. Звичайно, ми обговорили це сьогодні. І думка була в тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист", – заявив він.

Єврокомісар уточнив, що Європейська комісія найближчим часом проведе консультації з українською стороною. Також буде врахована позиція держав ЄС, які прийняли найбільше українців.

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Окремий акцент: питання чоловіків призовного віку

Під час обговорення також порушили тему можливих змін у програмі захисту.

Зокрема, один із підходів передбачає виключення чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають призову. За словами Бруннера, така ідея також обговорюється з урахуванням позиції української сторони.

Очікується, що протягом найближчих тижнів Єврокомісія представить законодавчу пропозицію щодо продовження дії тимчасового захисту.

Раніше повідомлялося, що Польща підтримує ідею виключення з програми українців призовного віку та тих, хто незаконно виїхав з України.

Також міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт висловився за припинення автоматичного надання захисту чоловікам призовного віку.

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