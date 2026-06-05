Украина попросила ЕС лишить временной защиты мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, - DW
Киев официально инициировал исключение украинских мужчин призывного возраста из общеевропейской системы временной защиты.
Как пишет Цензор.НЕТ, эту информацию во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге подтвердил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, сообщает DW.
По словам Бруннера, обсуждение изменений в Директиве о временной защите пока продолжается, и ограничения в отношении мужчин в возрасте 23-60 лет - "это также то, о чем нас просят украинцы".
Что предлагают и кого это коснется?
В целом все государства-члены Евросоюза поддерживают продление действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. Однако многие страны требуют обновления условий ее предоставления.
Главный вопрос, который сейчас обсуждается: на кого именно будут распространяться ограничения, если их примут? Рассматриваются два варианта:
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Полное исключение мужчин в возрасте 23–60 лет из системы временной защиты.
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Ограничение только для тех мужчин призывного возраста, которые в будущем будут въезжать в ЕС и впервые обращаться за получением статуса.
Особенно радикальную позицию заняла Австрия, которая предложила полностью отменить автоматическую защиту для украинских мужчин этой возрастной категории уже с марта 2027 года.
Внимание еврочиновников обращено на позицию государств, принявших наибольшее количество украинских беженцев - Германии, Австрии, Польши, Чехии и стран Балтии.
В ближайшие недели Европейская комиссия должна официально сформулировать и представить конкретное предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев. После этого документ передадут на голосование странам-членам ЕС, где для его утверждения потребуется квалифицированное большинство голосов.
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Точніше,зевлада і як можна зрозуміти,лише ініціювала і не факт,чи ще ЄС погодиться.
Тобто, виклала публічно свої претензії до укр.чоловіків закордоном.Та як тоді вона може розраховувати на повернення вже після війни,якщо наперед такі заявки?
Замість того, щоб навчати молодь військовій справі, бо строкову службу відмінили вже давно, а потім служити і працювати в тилу (поліція, прикордонна служба, виробництво зброї...), чекаючи своєї черги стати на захист Батьківщини або, бажаючим, йти воювати на контракт. Але "зелені невігласи" навіть економіку на військові рейки не перевели, то якої перемоги ми чекаємо?
Чи готова до такого двіжу Європа? Чи готова Україна прийняти таку кількість? Крім того, люди однозначно будуть перевіряти варіанти з переїздом в якісь інші країни за межами ЄС. Варіант з "поверненням в Україну" однозначно буде розлядатися останнім. До прикладу, та ж Грузія дає непогані умови для емігрантів.
То ж може вийти так, що ЄС спровокує виїзд масси людей, які в більшості своїй приносять користь місцевим економікам. А Україна їх не отримає, бо люди поїдуть кудись далі (Америки, Азія, Африка, країни СНГ) - благо з ЄС це зробити значно легше буде. То ж як реалістичний поки виглядає опція "Не давити захист новоприбулим".
Європа залишиться у профіті - вони залишать собі робочу силу.
Інша справа відкривати в Україні судові справи проти порушників, але це треба доказувати через суд і можливо змінювати конституцію, яка під час воєнного стану і взагалі під час правління зеленої шоблии на паузі.