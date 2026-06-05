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Украина попросила ЕС лишить временной защиты мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, - DW

гастарбайтеры, граница, мигрант, мигранты, мужчина, мужчины

Киев официально инициировал исключение украинских мужчин призывного возраста из общеевропейской системы временной защиты.

Как пишет Цензор.НЕТ, эту информацию во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге подтвердил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, сообщает DW.

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По словам Бруннера, обсуждение изменений в Директиве о временной защите пока продолжается, и ограничения в отношении мужчин в возрасте 23-60 лет - "это также то, о чем нас просят украинцы".

Что предлагают и кого это коснется?

В целом все государства-члены Евросоюза поддерживают продление действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. Однако многие страны требуют обновления условий ее предоставления.

Читайте также: В ЕС поддержали продление защиты украинцев после 2027 года

Главный вопрос, который сейчас обсуждается: на кого именно будут распространяться ограничения, если их примут? Рассматриваются два варианта:

  1. Полное исключение мужчин в возрасте 23–60 лет из системы временной защиты.

  2. Ограничение только для тех мужчин призывного возраста, которые в будущем будут въезжать в ЕС и впервые обращаться за получением статуса.

Особенно радикальную позицию заняла Австрия, которая предложила полностью отменить автоматическую защиту для украинских мужчин этой возрастной категории уже с марта 2027 года.

Внимание еврочиновников обращено на позицию государств, принявших наибольшее количество украинских беженцев - Германии, Австрии, Польши, Чехии и стран Балтии.

В ближайшие недели Европейская комиссия должна официально сформулировать и представить конкретное предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев. После этого документ передадут на голосование странам-членам ЕС, где для его утверждения потребуется квалифицированное большинство голосов.

Читайте также: МВД Германии поддерживает отмену автоматической защиты для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста

Автор: 

защита (234) Украина (44424) украинцы (3927) Евросоюз (18166) мужчины (175)
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Топ комментарии
+20
а як це відповідає міжнародним конвенціям по правах та свободах??чи в ес теж Конституція на паузі??
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05.06.2026 09:04 Ответить
+18
Привіт від зеленої кодли
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05.06.2026 09:04 Ответить
+14
А чого не з 18? Дітішек власних повивезли тому не з 18?
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05.06.2026 09:03 Ответить
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Страница 2 из 2
Членограй потребує м"яса, а Європі потрібно, щоб війна якнайдовше тривала подалі від кордонів ЄС, й чужими життями. Тут їхні інтереси сходяться.
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05.06.2026 09:27 Ответить
Она и так и так не закончится независио ни от желания нелоха ни Европы ни даже если Украина вдруг капитулировать надумает.Просто тогда украинское тцк сменится кацапским и lets go and show must go on.Существует лишь один по настоящему действенный и реальный способ закончить нашу войну и это никакой не территориальный компромисс с рашей и даже не капитуляция перед ней😆
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05.06.2026 09:34 Ответить
Рецепт закінчення війни давно відомий. Закошмарить Моксель , так як вони роблять з українськими містами.
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05.06.2026 10:25 Ответить
"Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту".
Точніше,зевлада і як можна зрозуміти,лише ініціювала і не факт,чи ще ЄС погодиться.
Тобто, виклала публічно свої претензії до укр.чоловіків закордоном.Та як тоді вона може розраховувати на повернення вже після війни,якщо наперед такі заявки?
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05.06.2026 09:31 Ответить
Дивно шо він ще є, на пятому році біженства.
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05.06.2026 09:31 Ответить
Я так зрозумів, що тепер ТЦКашники і по Європі почнуть ганятись...
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05.06.2026 09:34 Ответить
Не вряд ли украинские тцкашники туда поедут.Просто ЕС для украинских мигрантоухылянтов свой аналог штатовского ICE создаст и будет их отлавливать и обратно сюда в Украину выдворять страну защищать как Мерц об этом в Гкрмании уже пару месяцев как говорит
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05.06.2026 09:38 Ответить
для "зелених грабіжників і зрадників" при владі не кинути українця на гроші стидоба і ганьба..Спочатку голосують закони.які дають право залишити Україну цій категорії чоловіків з метою "навару",через певний час цих, самих потрібно повернути в Україну для чергового" навару"...
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05.06.2026 09:35 Ответить
Ґвалт, рятуйте! Кляті уеропейці не хочуть забезпечувати права ухилєсів з чужими паспортами. Та як вони посміли 😹
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05.06.2026 09:38 Ответить
😁😁😣
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05.06.2026 10:03 Ответить
атака на ухилянтів, та це ж порушення їх прав, свобод, тихого життя, це ж свавілля, це що получається, марш-кидок через "Тису" був марним?
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05.06.2026 09:38 Ответить
,Выходит что так😆😆😆
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05.06.2026 10:04 Ответить
Правильно. Обов'язок захищати Батьківщину повинен виконуватися. А тисячі бздюх сидять за кордоном, поки інші воюють.
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05.06.2026 09:38 Ответить
Дійшло накінець, як до жирафа, через 4.5 років війни! 2 нинішні діючі армії протирають штани за кордоном.! А все чому? Патаму шо нада проста пєрєстать стрєлять!
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05.06.2026 09:39 Ответить
Коли тобі 20-35 років, фаміліа, заіхати в канада, втратити здороввя на констракшн, і далі шо? Коліном під сраку, куди, на фатерлянд з якоґо втік?
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05.06.2026 09:39 Ответить
А в першу чергу, щоб виключили корупціонерів з під захисту.....
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05.06.2026 09:45 Ответить
З цього роя не буде ні...я. Пусті балачки
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05.06.2026 09:45 Ответить
Дивна якась ця "країна мрій Зе". Спочатку дають молоді змогу виїзджати, а потім просять повернути... (
Замість того, щоб навчати молодь військовій справі, бо строкову службу відмінили вже давно, а потім служити і працювати в тилу (поліція, прикордонна служба, виробництво зброї...), чекаючи своєї черги стати на захист Батьківщини або, бажаючим, йти воювати на контракт. Але "зелені невігласи" навіть економіку на військові рейки не перевели, то якої перемоги ми чекаємо?
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05.06.2026 09:49 Ответить
Тобто, дадуть копняка усім, навіть тим в кого 5 дітей і тим які уже воювали, але отримали законний дозвіл покинути військо і виїхали до сімей? Інвалідів напевно в першу чергу вишлють.
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05.06.2026 09:49 Ответить
цілком поділяю думку Австрії
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05.06.2026 09:50 Ответить
Батальйон "Монако" вже пішов на рюкзаки купувати.
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05.06.2026 09:50 Ответить
Спочатку ЗЕбільна влада встановлює обмеження в мобілізації до 25 років,тепер просить скасувати тимчасовий захист європейські інституції.Ще всякі ділки разом з силовими та владними структурами організовують всілякі схеми для виїзду.Куди дивилась влада?Треба щось тоді з початком цієї вакханалії міняти.Влада в країні безмозгла.
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05.06.2026 09:50 Ответить
Туди випустили 22-річних а тепер їм 23 роки і ось таке. Для чого тоді випускали якщо зараз такі дії влади.
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05.06.2026 09:54 Ответить
Бажаю щоб депортували в Україну закордонних нафронтників, адептів ТЦК, зелене плем'я та свідків кордонів 91-го року. До інших, адекватних, у мене ніяких претензій немає.
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05.06.2026 09:54 Ответить
Але спочатку до адептів вашої секти "обісцяних штанців" доберуться і нагадають про священний обов'язок по захисту Батьківщини! Якщо вам ваші батьки про це забули нагадати.
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05.06.2026 10:27 Ответить
Валерій Білик
Варіант "Позбавити захисту всіх українських чоловіків, які вже проживають в Євпропі" технічно дуже важко реалізувати. Бо в більшості це ті, хто має законні підстави для виїзду з України. Себто багатодітні батьки, інваліди і так далі. Тобто якщо що, треба буде зривати з місця всю родину. В суммі це може спровокувати "велике переселення" мільйонів.

Чи готова до такого двіжу Європа? Чи готова Україна прийняти таку кількість? Крім того, люди однозначно будуть перевіряти варіанти з переїздом в якісь інші країни за межами ЄС. Варіант з "поверненням в Україну" однозначно буде розлядатися останнім. До прикладу, та ж Грузія дає непогані умови для емігрантів.

То ж може вийти так, що ЄС спровокує виїзд масси людей, які в більшості своїй приносять користь місцевим економікам. А Україна їх не отримає, бо люди поїдуть кудись далі (Америки, Азія, Африка, країни СНГ) - благо з ЄС це зробити значно легше буде. То ж як реалістичний поки виглядає опція "Не давити захист новоприбулим".
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05.06.2026 10:00 Ответить
ніхто так не дбає про українців як власна держава! навіть попросили європу вигнати всіх українських чоловіків назад до України під ракети та до тцк. а ви за це голосували 73довбойоби? хотьпаржалі?
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05.06.2026 10:00 Ответить
Чому не вимагають видворення цих позорників-ухилянтів в Україну?
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05.06.2026 10:06 Ответить
Навіть якщо припустити, що тимчасовий захист відмінять для чоловіків, то інші програми залишаться, як для всіх. тобто умови стануть гіршими і це буде спонукати скоріше отримувати робочу візу, тобто йти на роботу. таким чином країни Європи просто позбавляться тих, хто не хоче працювати або заставлять їх працювати. Таким чином велика вірогідність, що в Україну повернуться маргінали, які у війську ніяким боком не потрібні, яких і так повно в Україні.
Європа залишиться у профіті - вони залишать собі робочу силу.
Інша справа відкривати в Україні судові справи проти порушників, але це треба доказувати через суд і можливо змінювати конституцію, яка під час воєнного стану і взагалі під час правління зеленої шоблии на паузі.
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05.06.2026 10:07 Ответить
"....таким чином країни Європи просто позбавляться тих, хто не хоче працювати або заставлять їх працювати..." Я б не хотів, щоб такі були в Україні. Якщо ти вже в іншій країні, що тебе прихистила, то працюй на неї.
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05.06.2026 10:09 Ответить
В принципі, все вірно. Якщо ти в Україні , ти або у війську, або працюєш на перемогу (платиш податки). А якщо за кордоном в Європі, то працюй на ту країну, яка прихистила тебе, бо вона, як мінімум допомагає Україні (про тих хто допомагає) з тих податків, які вони оплачують. І чудно чому не з 18 років.
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05.06.2026 10:07 Ответить
Але є одна проблемка: у ЄС є верховенство права і там трішка здивовані таким проханням. Тому вангую, шо на сьогодні проголосують за продовження всім до 2028-го. А ви зі своєю корупцією йдете берегом
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05.06.2026 10:10 Ответить
Давно час настав вернути це бидло в Україну.
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05.06.2026 10:16 Ответить
Мені пофіг. Мене не депортують. Сьогодні п'ятниця і на роботі якась п'янка планується
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05.06.2026 10:16 Ответить
Кидалово у всій красі .Спершу випустили за грошики , а потім повернути .
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05.06.2026 10:18 Ответить
До березня 28 і навіть не заікайтесь шоб кого небудь вислали - беріть батальони в Монако, кв 95, мусорів, чиновників всіх рівней - у бусік і на фронт.
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05.06.2026 10:24 Ответить
Давно пора, ато сцикливі ухилянти повтікали, а тут нехай лохи воюють.
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05.06.2026 10:24 Ответить
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