Украина попросила ЕС лишить временной защиты мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, - DW

Киев официально инициировал исключение украинских мужчин призывного возраста из общеевропейской системы временной защиты.

Как пишет Цензор.НЕТ, эту информацию во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге подтвердил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, сообщает DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Бруннера, обсуждение изменений в Директиве о временной защите пока продолжается, и ограничения в отношении мужчин в возрасте 23-60 лет - "это также то, о чем нас просят украинцы".

Что предлагают и кого это коснется?

В целом все государства-члены Евросоюза поддерживают продление действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. Однако многие страны требуют обновления условий ее предоставления.

Читайте также: В ЕС поддержали продление защиты украинцев после 2027 года

Главный вопрос, который сейчас обсуждается: на кого именно будут распространяться ограничения, если их примут? Рассматриваются два варианта:

Полное исключение мужчин в возрасте 23–60 лет из системы временной защиты. Ограничение только для тех мужчин призывного возраста, которые в будущем будут въезжать в ЕС и впервые обращаться за получением статуса.

Особенно радикальную позицию заняла Австрия, которая предложила полностью отменить автоматическую защиту для украинских мужчин этой возрастной категории уже с марта 2027 года.

Внимание еврочиновников обращено на позицию государств, принявших наибольшее количество украинских беженцев - Германии, Австрии, Польши, Чехии и стран Балтии.

В ближайшие недели Европейская комиссия должна официально сформулировать и представить конкретное предложение относительно дальнейшей судьбы временной защиты для украинцев. После этого документ передадут на голосование странам-членам ЕС, где для его утверждения потребуется квалифицированное большинство голосов.

Читайте также: МВД Германии поддерживает отмену автоматической защиты для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста