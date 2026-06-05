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Україна попросила ЄС позбавити тимчасового захисту чоловіків віком від 23 до 60 років, - DW

заробітчани,кордон,мігрант,мігранти,чоловік,чоловіки

Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту.

Як пише Цензор.НЕТ, цю інформацію під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі підтвердив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, повідомляє DW.

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За словами Бруннера, обговорення змін до Директиви про тимчасовий захист наразі триває, і обмеження щодо чоловіків віком 23–60 років — "це також те, що просять нас зробити українці".

Що пропонують та кого це торкнеться?

Загалом усі держави-члени Євросоюзу підтримують продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Проте чимало країн вимагають оновлення умов її надання.

Також читайте: У ЄС підтримали продовження захисту українців після 2027 року

Головне питання, яке зараз дискутується: на кого саме поширюватимуться обмеження, якщо їх ухвалять? Розглядаються два варіанти:

  1. Повне виключення чоловіків віком 23–60 років із системи тимчасового захисту.

  2. Обмеження лише для тих чоловіків призовного віку, які в майбутньому в'їжджатимуть до ЄС і вперше звертатимуться за отриманням статусу.

Особливо радикальну позицію зайняла Австрія, яка запропонувала повністю скасувати автоматичний захист для українських чоловіків цієї вікової категорії вже з березня 2027 року.

Увагу єврочиновники звертають на позицію держав, які прийняли найбільшу кількість українських біженців — Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії та країн Балтії.

Найближчими тижнями Європейська комісія має офіційно сформулювати та представити конкретну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців. Після цього документ передадуть на голосування країнам-членам ЄС, де для його затвердження знадобиться кваліфікована більшість голосів.

Також читайте: МВС Німеччини підтримує скасування автоматичного захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку

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захист (270) Україна (7349) українці (2741) Євросоюз (15193) чоловіки (218)
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Топ коментарі
+19
а як це відповідає міжнародним конвенціям по правах та свободах??чи в ес теж Конституція на паузі??
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05.06.2026 09:04 Відповісти
+17
Привіт від зеленої кодли
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05.06.2026 09:04 Відповісти
+13
А чого не з 18? Дітішек власних повивезли тому не з 18?
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05.06.2026 09:03 Відповісти
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Она и так и так не закончится независио ни от желания нелоха ни Европы ни даже если Украина вдруг капитулировать надумает.Просто тогда украинское тцк сменится кацапским и lets go and show must go on.Существует лишь один по настоящему действенный и реальный способ закончить нашу войну и это никакой не территориальный компромисс с рашей и даже не капитуляция перед ней😆
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05.06.2026 09:34 Відповісти
"Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту".
Точніше,зевлада і як можна зрозуміти,лише ініціювала і не факт,чи ще ЄС погодиться.
Тобто, виклала публічно свої претензії до укр.чоловіків закордоном.Та як тоді вона може розраховувати на повернення вже після війни,якщо наперед такі заявки?
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05.06.2026 09:31 Відповісти
Дивно шо він ще є, на пятому році біженства.
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05.06.2026 09:31 Відповісти
Я так зрозумів, що тепер ТЦКашники і по Європі почнуть ганятись...
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05.06.2026 09:34 Відповісти
Не вряд ли украинские тцкашники туда поедут.Просто ЕС для украинских мигрантоухылянтов свой аналог штатовского ICE создаст и будет их отлавливать и обратно сюда в Украину выдворять страну защищать как Мерц об этом в Гкрмании уже пару месяцев как говорит
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05.06.2026 09:38 Відповісти
для "зелених грабіжників і зрадників" при владі не кинути українця на гроші стидоба і ганьба..Спочатку голосують закони.які дають право залишити Україну цій категорії чоловіків з метою "навару",через певний час цих, самих потрібно повернути в Україну для чергового" навару"...
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05.06.2026 09:35 Відповісти
Ґвалт, рятуйте! Кляті уеропейці не хочуть забезпечувати права ухилєсів з чужими паспортами. Та як вони посміли 😹
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05.06.2026 09:38 Відповісти
😁😁😣
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05.06.2026 10:03 Відповісти
атака на ухилянтів, та це ж порушення їх прав, свобод, тихого життя, це ж свавілля, це що получається, марш-кидок через "Тису" був марним?
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05.06.2026 09:38 Відповісти
,Выходит что так😆😆😆
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05.06.2026 10:04 Відповісти
Правильно. Обов'язок захищати Батьківщину повинен виконуватися. А тисячі бздюх сидять за кордоном, поки інші воюють.
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05.06.2026 09:38 Відповісти
Это же надо быть такой гнидой. И сам не ам, и другим не дам.
Мне УНДР должна 40к евро, именно столько бы я получил помощи от Германии если бы выехал в 2022
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05.06.2026 09:39 Відповісти
Дійшло накінець, як до жирафа, через 4.5 років війни! 2 нинішні діючі армії протирають штани за кордоном.! А все чому? Патаму шо нада проста пєрєстать стрєлять!
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05.06.2026 09:39 Відповісти
Коли тобі 20-35 років, фаміліа, заіхати в канада, втратити здороввя на констракшн, і далі шо? Коліном під сраку, куди, на фатерлянд з якоґо втік?
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05.06.2026 09:39 Відповісти
А в першу чергу, щоб виключили корупціонерів з під захисту.....
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05.06.2026 09:45 Відповісти
З цього роя не буде ні...я. Пусті балачки
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05.06.2026 09:45 Відповісти
Дивна якась ця "країна мрій Зе". Спочатку дають молоді змогу виїзджати, а потім просять повернути... (
Замість того, щоб навчати молодь військовій справі, бо строкову службу відмінили вже давно, а потім служити і працювати в тилу (поліція, прикордонна служба, виробництво зброї...), чекаючи своєї черги стати на захист Батьківщини або, бажаючим, йти воювати на контракт. Але "зелені невігласи" навіть економіку на військові рейки не перевели, то якої перемоги ми чекаємо?
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05.06.2026 09:49 Відповісти
Тобто, дадуть копняка усім, навіть тим в кого 5 дітей і тим які уже воювали, але отримали законний дозвіл покинути військо і виїхали до сімей? Інвалідів напевно в першу чергу вишлють.
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05.06.2026 09:49 Відповісти
цілком поділяю думку Австрії
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05.06.2026 09:50 Відповісти
Батальйон "Монако" вже пішов на рюкзаки купувати.
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05.06.2026 09:50 Відповісти
Спочатку ЗЕбільна влада встановлює обмеження в мобілізації до 25 років,тепер просить скасувати тимчасовий захист європейські інституції.Ще всякі ділки разом з силовими та владними структурами організовують всілякі схеми для виїзду.Куди дивилась влада?Треба щось тоді з початком цієї вакханалії міняти.Влада в країні безмозгла.
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05.06.2026 09:50 Відповісти
Туди випустили 22-річних а тепер їм 23 роки і ось таке. Для чого тоді випускали якщо зараз такі дії влади.
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05.06.2026 09:54 Відповісти
Бажаю щоб депортували в Україну закордонних нафронтників, адептів ТЦК, зелене плем'я та свідків кордонів 91-го року. До інших, адекватних, у мене ніяких претензій немає.
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05.06.2026 09:54 Відповісти
Валерій Білик
Варіант "Позбавити захисту всіх українських чоловіків, які вже проживають в Євпропі" технічно дуже важко реалізувати. Бо в більшості це ті, хто має законні підстави для виїзду з України. Себто багатодітні батьки, інваліди і так далі. Тобто якщо що, треба буде зривати з місця всю родину. В суммі це може спровокувати "велике переселення" мільйонів.

Чи готова до такого двіжу Європа? Чи готова Україна прийняти таку кількість? Крім того, люди однозначно будуть перевіряти варіанти з переїздом в якісь інші країни за межами ЄС. Варіант з "поверненням в Україну" однозначно буде розлядатися останнім. До прикладу, та ж Грузія дає непогані умови для емігрантів.

То ж може вийти так, що ЄС спровокує виїзд масси людей, які в більшості своїй приносять користь місцевим економікам. А Україна їх не отримає, бо люди поїдуть кудись далі (Америки, Азія, Африка, країни СНГ) - благо з ЄС це зробити значно легше буде. То ж як реалістичний поки виглядає опція "Не давити захист новоприбулим".
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05.06.2026 10:00 Відповісти
ніхто так не дбає про українців як власна держава! навіть попросили європу вигнати всіх українських чоловіків назад до України під ракети та до тцк. а ви за це голосували 73довбойоби? хотьпаржалі?
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05.06.2026 10:00 Відповісти
Чому не вимагають видворення цих позорників-ухилянтів в Україну?
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05.06.2026 10:06 Відповісти
Навіть якщо припустити, що тимчасовий захист відмінять для чоловіків, то інші програми залишаться, як для всіх. тобто умови стануть гіршими і це буде спонукати скоріше отримувати робочу візу, тобто йти на роботу. таким чином країни Європи просто позбавляться тих, хто не хоче працювати або заставлять їх працювати. Таким чином велика вірогідність, що в Україну повернуться маргінали, які у війську ніяким боком не потрібні, яких і так повно в Україні.
Європа залишиться у профіті - вони залишать собі робочу силу.
Інша справа відкривати в Україні судові справи проти порушників, але це треба доказувати через суд і можливо змінювати конституцію, яка під час воєнного стану і взагалі під час правління зеленої шоблии на паузі.
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05.06.2026 10:07 Відповісти
"....таким чином країни Європи просто позбавляться тих, хто не хоче працювати або заставлять їх працювати..." Я б не хотів, щоб такі були в Україні. Якщо ти вже в іншій країні, що тебе прихистила, то працюй на неї.
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05.06.2026 10:09 Відповісти
В принципі, все вірно. Якщо ти в Україні , ти або у війську, або працюєш на перемогу (платиш податки). А якщо за кордоном в Європі, то працюй на ту країну, яка прихистила тебе, бо вона, як мінімум допомагає Україні (про тих хто допомагає) з тих податків, які вони оплачують. І чудно чому не з 18 років.
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05.06.2026 10:07 Відповісти
Але є одна проблемка: у ЄС є верховенство права і там трішка здивовані таким проханням. Тому вангую, шо на сьогодні проголосують за продовження всім до 2028-го. А ви зі своєю корупцією йдете берегом
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05.06.2026 10:10 Відповісти
Давно час настав вернути це бидло в Україну.
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05.06.2026 10:16 Відповісти
Мені пофіг. Мене не депортують. Сьогодні п'ятниця і на роботі якась п'янка планується
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05.06.2026 10:16 Відповісти
Кидалово у всій красі .Спершу випустили за грошики , а потім повернути .
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05.06.2026 10:18 Відповісти
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