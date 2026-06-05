Україна попросила ЄС позбавити тимчасового захисту чоловіків віком від 23 до 60 років, - DW

Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту.

Як пише Цензор.НЕТ, цю інформацію під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі підтвердив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, повідомляє DW.

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За словами Бруннера, обговорення змін до Директиви про тимчасовий захист наразі триває, і обмеження щодо чоловіків віком 23–60 років — "це також те, що просять нас зробити українці".

Що пропонують та кого це торкнеться?

Загалом усі держави-члени Євросоюзу підтримують продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Проте чимало країн вимагають оновлення умов її надання.

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Головне питання, яке зараз дискутується: на кого саме поширюватимуться обмеження, якщо їх ухвалять? Розглядаються два варіанти:

Повне виключення чоловіків віком 23–60 років із системи тимчасового захисту. Обмеження лише для тих чоловіків призовного віку, які в майбутньому в'їжджатимуть до ЄС і вперше звертатимуться за отриманням статусу.

Особливо радикальну позицію зайняла Австрія, яка запропонувала повністю скасувати автоматичний захист для українських чоловіків цієї вікової категорії вже з березня 2027 року.

Увагу єврочиновники звертають на позицію держав, які прийняли найбільшу кількість українських біженців — Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії та країн Балтії.

Найближчими тижнями Європейська комісія має офіційно сформулювати та представити конкретну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців. Після цього документ передадуть на голосування країнам-членам ЄС, де для його затвердження знадобиться кваліфікована більшість голосів.

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