Україна попросила ЄС позбавити тимчасового захисту чоловіків віком від 23 до 60 років, - DW
Київ офіційно ініціював виключення українських чоловіків мобілізаційного віку із загальноєвропейської системи тимчасового захисту.
Як пише Цензор.НЕТ, цю інформацію під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі підтвердив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, повідомляє DW.
За словами Бруннера, обговорення змін до Директиви про тимчасовий захист наразі триває, і обмеження щодо чоловіків віком 23–60 років — "це також те, що просять нас зробити українці".
Що пропонують та кого це торкнеться?
Загалом усі держави-члени Євросоюзу підтримують продовження дії Директиви про тимчасовий захист для громадян України до березня 2028 року. Проте чимало країн вимагають оновлення умов її надання.
Головне питання, яке зараз дискутується: на кого саме поширюватимуться обмеження, якщо їх ухвалять? Розглядаються два варіанти:
-
Повне виключення чоловіків віком 23–60 років із системи тимчасового захисту.
-
Обмеження лише для тих чоловіків призовного віку, які в майбутньому в'їжджатимуть до ЄС і вперше звертатимуться за отриманням статусу.
Особливо радикальну позицію зайняла Австрія, яка запропонувала повністю скасувати автоматичний захист для українських чоловіків цієї вікової категорії вже з березня 2027 року.
Увагу єврочиновники звертають на позицію держав, які прийняли найбільшу кількість українських біженців — Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії та країн Балтії.
Найближчими тижнями Європейська комісія має офіційно сформулювати та представити конкретну пропозицію щодо подальшої долі тимчасового захисту для українців. Після цього документ передадуть на голосування країнам-членам ЄС, де для його затвердження знадобиться кваліфікована більшість голосів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Точніше,зевлада і як можна зрозуміти,лише ініціювала і не факт,чи ще ЄС погодиться.
Тобто, виклала публічно свої претензії до укр.чоловіків закордоном.Та як тоді вона може розраховувати на повернення вже після війни,якщо наперед такі заявки?
Мне УНДР должна 40к евро, именно столько бы я получил помощи от Германии если бы выехал в 2022
Замість того, щоб навчати молодь військовій справі, бо строкову службу відмінили вже давно, а потім служити і працювати в тилу (поліція, прикордонна служба, виробництво зброї...), чекаючи своєї черги стати на захист Батьківщини або, бажаючим, йти воювати на контракт. Але "зелені невігласи" навіть економіку на військові рейки не перевели, то якої перемоги ми чекаємо?
Чи готова до такого двіжу Європа? Чи готова Україна прийняти таку кількість? Крім того, люди однозначно будуть перевіряти варіанти з переїздом в якісь інші країни за межами ЄС. Варіант з "поверненням в Україну" однозначно буде розлядатися останнім. До прикладу, та ж Грузія дає непогані умови для емігрантів.
То ж може вийти так, що ЄС спровокує виїзд масси людей, які в більшості своїй приносять користь місцевим економікам. А Україна їх не отримає, бо люди поїдуть кудись далі (Америки, Азія, Африка, країни СНГ) - благо з ЄС це зробити значно легше буде. То ж як реалістичний поки виглядає опція "Не давити захист новоприбулим".
Європа залишиться у профіті - вони залишать собі робочу силу.
Інша справа відкривати в Україні судові справи проти порушників, але це треба доказувати через суд і можливо змінювати конституцію, яка під час воєнного стану і взагалі під час правління зеленої шоблии на паузі.