Новости Украинские беженцы в Чехии
Чехия ужесточает правила для украинских беженцев, - СМИ

Правительство Чехии одобрило ужесточение условий для украинских беженцев

Правительство Чехии одобрило поправки к закону об украинских беженцах, ужесточающие условия их пребывания в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinky.

Что изменится для беженцев

По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, изменения направлены против злоупотреблений системой помощи и нелегальной миграции.

В частности, вид на жительство утратит силу, если человек с временной защитой будет находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Также получатели гуманитарной помощи должны будут находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.

В чешском правительстве заявили, что это должно предотвратить получение выплат людьми, которые фактически не живут в стране.

Что еще предусматривает закон

Поправка также вводит обязательную регистрацию части автомобилей с украинскими номерами в чешском реестре транспортных средств.

По словам Метнара, по состоянию на март в Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают гуманитарную помощь.

Министр заявил, что с начала года в Чехии выявили несколько сотен случаев злоупотреблений системой выплат.

Когда изменения вступят в силу

Если законопроект поддержит парламент и подпишет президент Чехии, большинство изменений начнут действовать с 1 января 2027 года.

Нормы, касающиеся автомобилей, должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

Біженці це жінки та діти, а все інше втікачи з України, якщо можуть платити по 15000 тисяч за втечу, то хай самі шукають гроші на життя.
25.05.2026 18:18 Ответить
ще старі люди зі своїми хворобами.
25.05.2026 18:23 Ответить
Чехі,ВСІМ чоловікам з України, від 18 до 55 років нема чого робить у Чехії на сідіти на вашой шії.
25.05.2026 18:19 Ответить
Та вгамуйте вже свої таланти, всі роблять, сплачують податки, вчат мову, інтегруються, ніхто на европейських шіях не сидить. Діти вже 5й рік в місцеві школи ходять, дорослі переходять на інші параграфи які дозволяють тут отримати ТМЖ а згодом і ПМП.
Не думайте що в Європі гарнє та солодке життя!
25.05.2026 19:22 Ответить
Ахах. Секта "Свидетели Всевозвращенцев" сейчас раздаст советы ČR)))
25.05.2026 18:45 Ответить
Вже он раздає. Хто як може надрачуюють,того вигнати у того відібрати. Все як завжди....
25.05.2026 19:22 Ответить
25.05.2026 19:26 Ответить
Нащадки матросів 1917😸
