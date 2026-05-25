Чехия ужесточает правила для украинских беженцев, - СМИ
Правительство Чехии одобрило поправки к закону об украинских беженцах, ужесточающие условия их пребывания в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinky.
Что изменится для беженцев
По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, изменения направлены против злоупотреблений системой помощи и нелегальной миграции.
В частности, вид на жительство утратит силу, если человек с временной защитой будет находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.
Также получатели гуманитарной помощи должны будут находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.
В чешском правительстве заявили, что это должно предотвратить получение выплат людьми, которые фактически не живут в стране.
Что еще предусматривает закон
Поправка также вводит обязательную регистрацию части автомобилей с украинскими номерами в чешском реестре транспортных средств.
По словам Метнара, по состоянию на март в Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают гуманитарную помощь.
Министр заявил, что с начала года в Чехии выявили несколько сотен случаев злоупотреблений системой выплат.
Когда изменения вступят в силу
Если законопроект поддержит парламент и подпишет президент Чехии, большинство изменений начнут действовать с 1 января 2027 года.
Нормы, касающиеся автомобилей, должны вступить в силу с 1 января 2028 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не думайте що в Європі гарнє та солодке життя!