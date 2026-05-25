Чехия ужесточает правила для украинских беженцев, - СМИ

Правительство Чехии одобрило поправки к закону об украинских беженцах, ужесточающие условия их пребывания в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Novinky.

Что изменится для беженцев

По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, изменения направлены против злоупотреблений системой помощи и нелегальной миграции.

В частности, вид на жительство утратит силу, если человек с временной защитой будет находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Также получатели гуманитарной помощи должны будут находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц.

В чешском правительстве заявили, что это должно предотвратить получение выплат людьми, которые фактически не живут в стране.

Что еще предусматривает закон

Поправка также вводит обязательную регистрацию части автомобилей с украинскими номерами в чешском реестре транспортных средств.

По словам Метнара, по состоянию на март в Чехии находятся более 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают гуманитарную помощь.

Министр заявил, что с начала года в Чехии выявили несколько сотен случаев злоупотреблений системой выплат.

Когда изменения вступят в силу

Если законопроект поддержит парламент и подпишет президент Чехии, большинство изменений начнут действовать с 1 января 2027 года.

Нормы, касающиеся автомобилей, должны вступить в силу с 1 января 2028 года.

