2 363 12

Чехія посилює правила для українських біженців, - ЗМІ

Уряд Чехії схвалив посилення умов для українських біженців

Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців, які посилюють умови їхнього перебування в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише  Novinky.

Що зміниться для біженців

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, зміни спрямовані проти зловживань системою допомоги та нелегальної міграції.

Зокрема, дозвіл на проживання втратить чинність, якщо людина з тимчасовим захистом перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Також отримувачі гуманітарної допомоги повинні будуть перебувати у Чехії щонайменше 16 днів на місяць.

У чеському уряді заявили, що це має запобігти отриманню виплат людьми, які фактично не живуть у країні.

Що ще передбачає закон

Поправка також вводить обов’язкову реєстрацію частини автомобілів з українськими номерами у чеському реєстрі транспортних засобів.

За словами Метнара, станом на березень у Чехії перебувають понад 385 тисяч українських біженців, із яких близько 90 тисяч отримують гуманітарну допомогу.

Міністр заявив, що від початку року в Чехії виявили кілька сотень випадків зловживань системою виплат.

Коли зміни набудуть чинності

Якщо законопроєкт підтримає парламент і підпише президент Чехії, більшість змін почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Норми щодо автомобілів мають набути чинності з 1 січня 2028 року.

Біженці це жінки та діти, а все інше втікачи з України, якщо можуть платити по 15000 тисяч за втечу, то хай самі шукають гроші на життя.
показати весь коментар
25.05.2026 18:18 Відповісти
ще старі люди зі своїми хворобами.
показати весь коментар
25.05.2026 18:23 Відповісти
Та вгамуйте вже свої таланти, всі роблять, сплачують податки, вчат мову, інтегруються, ніхто на европейських шіях не сидить. Діти вже 5й рік в місцеві школи ходять, дорослі переходять на інші параграфи які дозволяють тут отримати ТМЖ а згодом і ПМП.
Не думайте що в Європі гарнє та солодке життя!
показати весь коментар
25.05.2026 19:22 Відповісти
Діти вже йдуть вчитись після школи в різні ліцеї. Володіють мовою.
Практично вже інтегрувались в суспільство. Далі вийдуть заміж оженяться, працюватимуть. Україну будуть згадувати час від часу все менше і менше...Зате ми тут будемо ржати з кварталом95 по приколу! Приколів буде багато!
показати весь коментар
25.05.2026 20:00 Відповісти
Растрелять!
показати весь коментар
25.05.2026 19:55 Відповісти
Я предлагаю разобраться и Расстрелять Кого попало
показати весь коментар
25.05.2026 20:24 Відповісти
Вже он раздає. Хто як може надрачуюють,того вигнати у того відібрати. Все як завжди....
показати весь коментар
25.05.2026 19:22 Відповісти
Нащадки матросів 1917😸
показати весь коментар
25.05.2026 19:39 Відповісти
 
 