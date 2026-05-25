Чехія посилює правила для українських біженців, - ЗМІ

Уряд Чехії схвалив поправки до закону про українських біженців, які посилюють умови їхнього перебування в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Novinky.

Що зміниться для біженців

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, зміни спрямовані проти зловживань системою допомоги та нелегальної міграції.

Зокрема, дозвіл на проживання втратить чинність, якщо людина з тимчасовим захистом перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Також отримувачі гуманітарної допомоги повинні будуть перебувати у Чехії щонайменше 16 днів на місяць.

У чеському уряді заявили, що це має запобігти отриманню виплат людьми, які фактично не живуть у країні.

Що ще передбачає закон

Поправка також вводить обов’язкову реєстрацію частини автомобілів з українськими номерами у чеському реєстрі транспортних засобів.

За словами Метнара, станом на березень у Чехії перебувають понад 385 тисяч українських біженців, із яких близько 90 тисяч отримують гуманітарну допомогу.

Міністр заявив, що від початку року в Чехії виявили кілька сотень випадків зловживань системою виплат.

Коли зміни набудуть чинності

Якщо законопроєкт підтримає парламент і підпише президент Чехії, більшість змін почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Норми щодо автомобілів мають набути чинності з 1 січня 2028 року.

