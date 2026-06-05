Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців — українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".

З такими заявами у четвер під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі виступив міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал The Guardian.

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Заклик повернути військовозобов'язаних українців

Шведський урядовець наголосив, що Європа має переглянути дію "директиви про тимчасовий захист", яку ЄС активував у 2022 році для надання права на проживання, роботу та соцзабезпечення масовому припливу біженців з України.

"Для нас надзвичайно важливо надати українцям захист, але водночас війну потрібно вести й виграти. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишилися в Україні та воювали", - заявив шведський міністр.

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Водночас він уточнив: будь-які обмеження та скасування статусу захисту мають стосуватися виключно новоприбулих українців призовного віку, а не тих громадян, які вже тривалий час перебувають у ЄС під захистом.

Зазначається, що наразі директивою користуються понад 4,33 мільйона осіб, які втекли від війни (за даними Євростату). Левова частина з них осіла в Німеччині, Польщі та Чехії. Будь-які зміни до програми має спочатку розробити Єврокомісія, а потім затвердити всі країни-члени.

Вимога закрити Шенген для росіян

Крім того, Швеція спільно з великою групою європейських держав виступила проти туризму громадян РФ. Польща, Норвегія, країни Балтії та ще дев’ять членів Шенгенської зони подали офіційний спільний лист із вимогою ускладнити росіянам відпочинок в Європі.

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У документі наводяться факти: попри чинні санкції та обмеження воєнного часу, лише за 2025 рік європейські структури видали росіянам понад 470 тисяч туристичних шенгенських віз, чимало з яких є багаторазовими.

"Я хочу, щоб більше не було вихідних для покупок. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок [росіян] до Європи, поки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація є абсолютно божевільною, і її потрібно зупинити", - обурився Форсселл.

Як зазначає інформаційне агентство Agence France-Presse, у своєму листі європейські міністри висловили глибоку тривогу через те, що російські туристи продовжують масово розважатися на європейських пляжах та розкішних курортах у той самий час, коли армія РФ своїми ракетами та дронами знищує цивільне населення та критичну інфраструктуру всередині України.

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