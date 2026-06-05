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Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселл

У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців — українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".

З такими заявами у четвер під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі виступив міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал The Guardian.

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Заклик повернути військовозобов'язаних українців

Шведський урядовець наголосив, що Європа має переглянути дію "директиви про тимчасовий захист", яку ЄС активував у 2022 році для надання права на проживання, роботу та соцзабезпечення масовому припливу біженців з України.

"Для нас надзвичайно важливо надати українцям захист, але водночас війну потрібно вести й виграти. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишилися в Україні та воювали", - заявив шведський міністр.

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Водночас він уточнив: будь-які обмеження та скасування статусу захисту мають стосуватися виключно новоприбулих українців призовного віку, а не тих громадян, які вже тривалий час перебувають у ЄС під захистом.

  • Зазначається, що наразі директивою користуються понад 4,33 мільйона осіб, які втекли від війни (за даними Євростату). Левова частина з них осіла в Німеччині, Польщі та Чехії. Будь-які зміни до програми має спочатку розробити Єврокомісія, а потім затвердити всі країни-члени.

Вимога закрити Шенген для росіян

Крім того, Швеція спільно з великою групою європейських держав виступила проти туризму громадян РФ. Польща, Норвегія, країни Балтії та ще дев’ять членів Шенгенської зони подали офіційний спільний лист із вимогою ускладнити росіянам відпочинок в Європі.

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У документі наводяться факти: попри чинні санкції та обмеження воєнного часу, лише за 2025 рік європейські структури видали росіянам понад 470 тисяч туристичних шенгенських віз, чимало з яких є багаторазовими.

"Я хочу, щоб більше не було вихідних для покупок. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок [росіян] до Європи, поки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація є абсолютно божевільною, і її потрібно зупинити", - обурився Форсселл.

Як зазначає інформаційне агентство Agence France-Presse, у своєму листі європейські міністри висловили глибоку тривогу через те, що російські туристи продовжують масово розважатися на європейських пляжах та розкішних курортах у той самий час, коли армія РФ своїми ракетами та дронами знищує цивільне населення та критичну інфраструктуру всередині України.

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Автор: 

біженці (2047) Швеція (1117) Євросоюз (15193) чоловіки (221)
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Топ коментарі
+12
здравые мысли начали посещать европейцев!
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05.06.2026 23:35 Відповісти
+12
Сирійців і інших вони не повертали і не повертають.
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05.06.2026 23:36 Відповісти
+8
Цікава думка від міністра з країни ЄС ! Але є питання - а чому вони не повертають в свої країни чоловіків-біженців з країн Азії та Африки - щоб вони в своїх країнах боролися за краще життя з диктаторськими режимами ?!
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05.06.2026 23:41 Відповісти
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Як в тебе смішно горить жопа)))
Ану давай розкажи про ******* ЄС, про їх корупцію і погану владу якій ухилянти-біженці нічого не винні))))
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06.06.2026 01:25 Відповісти
Так москалді поженуть українці,а українці вже на таких шведиках відриватимся по повній будуть і все їм пригадають.Вони чомусь з Африки не відправляють додому.
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05.06.2026 23:54 Відповісти
На боці кого і проти кого африканці мають воювати?
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06.06.2026 00:17 Відповісти
Вони воюють і руйнують тих євіропейчиків.Злочинність в Швеції значно зросла.
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06.06.2026 00:20 Відповісти
ухилянтів годує український народ а не ЄС
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05.06.2026 23:58 Відповісти
ЄС має іншу думку.
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06.06.2026 00:15 Відповісти
Де можна почитати що таке ухилянт?
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06.06.2026 00:07 Відповісти
У деяких словниках української мови. «Ухилянт» - це поширений у суспільстві побутовий та медійний термін, яким називають людину, що незаконно уникає військового обліку, призову на строкову службу або мобілізації. Це поняття не є офіційним юридичним терміном і не закріплене в українському законодавстві у такому вигляді.
А от термін "особа, що незаконно уникає військового обліку, призову на строкову службу або мобілізації" є у адміністративному та кримінальному кодексі і судових рішеннях". "Ухилянт" - це просто зрозуміле всім скорочення юридичного терміну.
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06.06.2026 00:14 Відповісти
Ухилянт поширене тільки на цьому ресурсі і серед тупих ботів типу тебе!
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06.06.2026 00:16 Відповісти
Так ти проти цього ресурсу, йолопе? А якщо адміни про це дізнаються?
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06.06.2026 00:19 Відповісти
У тебе фантазії хворої людини,продовжуй,дуже цікаво
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06.06.2026 00:20 Відповісти
Ніде це слово не було поширене.І ніхто його не вживав.Це придумала така худоба як ти,з місячною реєстрацією тут.
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06.06.2026 00:18 Відповісти
А твій брат по розуму з ніком "пятачок" написав, що це слово на цьому ресурсі поширене. Ви, довб...би між собою домовтесь, а то якось у вас все неузгоджено виходить.
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06.06.2026 00:21 Відповісти
Да,так і є і вживають його підораси типу тебе,які тут кучкуються
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06.06.2026 00:24 Відповісти
Воно не тільки тут поширене.А ти сміття пішло далеко,далеко.
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06.06.2026 00:24 Відповісти
Юридичні терміни треба застосовувати по юридичному значенню, дебіл.
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06.06.2026 00:24 Відповісти

1. "ухилянт" - це не юридичний термін!
2. Юридичні терміни вимагають використовувати у юридичній практиці.
3. Цей форум не є судовим засіданням, щоби я використовував тут виключно юридичні терміни, тому я і вживаю тут скорочені народні терміни.
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06.06.2026 00:50 Відповісти
Іди поплач, свідок "ухилянтів".
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06.06.2026 00:23 Відповісти
А "новоприбулі"- це хто? З 2022го чи вчора?
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05.06.2026 23:45 Відповісти
100 відсотків!
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05.06.2026 23:45 Відповісти
Нехай Луганського та Олешка повернуть!
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05.06.2026 23:47 Відповісти
Як же радіють дупоголові нафронтники .Якийсь фрік що писдонув і що?Дураків вистачає по всьому світу!
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05.06.2026 23:50 Відповісти
Людожерненько. Власне, нічого нового.
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05.06.2026 23:54 Відповісти
Не лише з ЄС. З Канади теж, єслі что...
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05.06.2026 23:56 Відповісти
Обов'язково.
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05.06.2026 23:59 Відповісти
мы в канаде не беженцы, а рабочие с открыми рабочими визами или уже статусами на постоянное место жительства, не путайте.
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06.06.2026 00:38 Відповісти
Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, щоб їх вбивав рашистський вбивця зараді захисту нашого життя в той самий час.як ми буде торгувати з куйлом на десятки млрд доларів.які він буде витрачати на війну в Україні зброї для адекватної відповіді котрій ми з 22 року так і не дає...с,,,ки...
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05.06.2026 23:57 Відповісти
Все так, ЄС кака, клятий концтабір, де жи2 знищує українчиків в трусіках, ну прямо новий КНДР. І навіщо вони тільки туди всі приперлися)))
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06.06.2026 01:28 Відповісти
Силоміць можна повернути тільки для участі в СЗЧ. Кордони на вʼїзд весь час були відкриті.
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06.06.2026 00:01 Відповісти
Ммммм , запахло либеральностью и свободой )) как же они кацапов бояться. Жесть. Ну хоть притворяются меньше.
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06.06.2026 00:04 Відповісти
Для глобалістів українці в Євросоюзі не потрібні тому, що українці на відміну від афганців , іракців, африканців , індусів (і прочих муслімов) не будуть руйнувати Європу.( тобто робити те, що планують ці глобалісти на найближчий час)
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06.06.2026 00:06 Відповісти
Зрозуміло одне. ЄС не вірить у закінчення війни
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06.06.2026 00:18 Відповісти
Ніхто нікого не поверне, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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06.06.2026 00:24 Відповісти
Дикуни не розуміють однієї простої речі в ЄС закони вище всього іншого, включаючи міністра ливака зі Швеціи. Ну не змінюють у Європі закони щоранку під настрій зеленого царя, це тільки в Україні таке може бути Ще якийсь лівак-марксист з Швеции розповідатиме байки.😂
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06.06.2026 00:28 Відповісти
********** такие **********.

чисто куколдизация европы которая каких-то 100 лет назад оккупировала весь мир за исключением московии и сша.
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06.06.2026 00:37 Відповісти
Ото нарешті здав бутилкі, та віддав ці копійки якись леді шо спить на вулиці.Ухилянти, вам не подам ані копійчини.
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06.06.2026 00:44 Відповісти
НЕ ДАЙ БОЖЕ ЇХ ТЯГНУТИ В УКРАЇНУ - ЦЕ САМА ТУПА ІДЕЯ, яку можна було придумати: залучати до захисту країни треба не цих людей (це тільки проблема, а не користь), а їхнє майно та майно їхніх родин в Україні через солідні штрафи та відповідну роботу виконавчої служби (будинки, квартири, земельні паї, автомобілі тощо) - по 50 тис. дол. з цивіліста та 100 тис. дол. з представника так званого "оперативного резерву" можуть бути таким чином залучені до цільового фонду для фінансування найманців-професіоналів на фронті, які і будуть воювати замість них, захичщаючи їх рідних, друзів та знайомих в Україні. З українським паспортом за кордоном проживає від 2,4 до 2,5 млн. чоловіків вікової групи 25-60. Якщо тільки з їх домогосподарств в Україні (припустимо- це 1 млн. домогосподарств) через виконавчу службу зібрати навіть не по 50 чи 100, а по 30 тис. дол. штрафів (конфіскація майна і реалізація з аукціонів може обвалити ринок нерухомості), то можна сформувати цільовий фонд на 30 млрд. дол.
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06.06.2026 00:45 Відповісти
Чому твоя мерзенна пика нічого не говорить про чиновників,які лопатою гроші гребуть?Навіщо таку країну захищати?З таким підходом всі втечуть і погранців здують на кордоні .
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06.06.2026 00:51 Відповісти
Тому що для них придумана інша ідея - розстріл без суда та слідства їх та членів їх родин з автоматичною конфіскацією всього майна - там теж будуть не один десяток млрд дол.
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06.06.2026 01:02 Відповісти
Більше того: згадана паскудь насправді 24.02.22 де-факто і напала на Україну, бо створила відповідні умови для автоматичного нападу зі сторони країни-психопата. Вся ця кримінально-мафіозна еліта стирила в Україні за останні 35 років декілька трлн. дол, а тільки 1 трл. дол - це 500 000 ракет типу "Томагавк". Тому для цієї кримінально-мафіозної банди і всіх членів їх родин вирок тільки один - публічне повішання на майдані незалежності в Києві.
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06.06.2026 01:07 Відповісти
Хорош pisdity, усi по камерам.
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06.06.2026 00:47 Відповісти
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