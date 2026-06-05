Українських чоловіків потрібно повернути з ЄС для участі у війні, - міністр міграції Швеції Форсселл
У Швеції закликали скасувати статус тимчасового захисту для нових біженців — українських чоловіків призовного віку, щоб вони поверталися захищати батьківщину та "здобували перемогу у війні".
З такими заявами у четвер під час зустрічі міністрів ЄС у Люксембурзі виступив міністр з питань міграції Швеції Йоган Форсселл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал The Guardian.
Заклик повернути військовозобов'язаних українців
Шведський урядовець наголосив, що Європа має переглянути дію "директиви про тимчасовий захист", яку ЄС активував у 2022 році для надання права на проживання, роботу та соцзабезпечення масовому припливу біженців з України.
"Для нас надзвичайно важливо надати українцям захист, але водночас війну потрібно вести й виграти. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишилися в Україні та воювали", - заявив шведський міністр.
Водночас він уточнив: будь-які обмеження та скасування статусу захисту мають стосуватися виключно новоприбулих українців призовного віку, а не тих громадян, які вже тривалий час перебувають у ЄС під захистом.
- Зазначається, що наразі директивою користуються понад 4,33 мільйона осіб, які втекли від війни (за даними Євростату). Левова частина з них осіла в Німеччині, Польщі та Чехії. Будь-які зміни до програми має спочатку розробити Єврокомісія, а потім затвердити всі країни-члени.
Вимога закрити Шенген для росіян
Крім того, Швеція спільно з великою групою європейських держав виступила проти туризму громадян РФ. Польща, Норвегія, країни Балтії та ще дев’ять членів Шенгенської зони подали офіційний спільний лист із вимогою ускладнити росіянам відпочинок в Європі.
У документі наводяться факти: попри чинні санкції та обмеження воєнного часу, лише за 2025 рік європейські структури видали росіянам понад 470 тисяч туристичних шенгенських віз, чимало з яких є багаторазовими.
"Я хочу, щоб більше не було вихідних для покупок. Я хочу, щоб більше не було розкішних поїздок [росіян] до Європи, поки українці гинуть на полі бою. Ця ситуація є абсолютно божевільною, і її потрібно зупинити", - обурився Форсселл.
Як зазначає інформаційне агентство Agence France-Presse, у своєму листі європейські міністри висловили глибоку тривогу через те, що російські туристи продовжують масово розважатися на європейських пляжах та розкішних курортах у той самий час, коли армія РФ своїми ракетами та дронами знищує цивільне населення та критичну інфраструктуру всередині України.
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Ану давай розкажи про ******* ЄС, про їх корупцію і погану владу якій ухилянти-біженці нічого не винні))))
А от термін "особа, що незаконно уникає військового обліку, призову на строкову службу або мобілізації" є у адміністративному та кримінальному кодексі і судових рішеннях". "Ухилянт" - це просто зрозуміле всім скорочення юридичного терміну.
1. "ухилянт" - це не юридичний термін!
2. Юридичні терміни вимагають використовувати у юридичній практиці.
3. Цей форум не є судовим засіданням, щоби я використовував тут виключно юридичні терміни, тому я і вживаю тут скорочені народні терміни.
чисто куколдизация европы которая каких-то 100 лет назад оккупировала весь мир за исключением московии и сша.