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Новости Визовые ограничения в ЕС для граждан РФ
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ЕС готовит новые ограничения для граждан России: может ужесточить правила выдачи шенгенских виз

ЕС рассматривает новые визовые ограничения для граждан России

В Евросоюзе рассматривают новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. Часть стран Шенгенской зоны выступает за полный запрет на туристические поездки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.

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ЕС продолжит принимать целенаправленные меры в ответ на риски безопасности.

"Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, которые создают третьи страны", - отметил он.

В Еврокомиссии подчеркивают, что лица, принимавшие участие в войне против Украины, могут представлять потенциальную угрозу безопасности ЕС. В связи с этим рассматривается возможность ограничения их доступа в Шенгенскую зону.

Этапы ужесточения визовой политики

ЕС постепенно ужесточает правила въезда для граждан РФ:

  • в 2022 году было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме и усилен пограничный контроль;
  • в ноябре 2025 года введены дополнительные ограничения, в частности в отношении многократных виз;
  • новые целевые меры планируются на начало 2027 года.

По оценкам, количество выданных шенгенских виз гражданам России сократилось с около 4 млн в 2022 году до примерно 500 тыс. в настоящее время.

Позиция стран ЕС

4 июня 11 стран Шенгенской зоны - в частности Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, Исландия и Норвегия - обратились к Еврокомиссии с призывом ужесточить визовые ограничения.

В совместном письме они подчеркнули, что россияне продолжают путешествовать в Европу, несмотря на войну в Украине, и предложили ввести полный запрет на мультивизы, а также систему выявления лиц, принимавших участие в боевых действиях.

Отдельные страны также призывают к пересмотру общей визовой политики ЕС и усилению контроля за въездом граждан РФ.

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Автор: 

виза (1205) россия (97822) санкции (12056) Шенген (199) Евросоюз (18176)
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Топ комментарии
+9
Якби хотіли давно б заборонили. Мабуть їм подобається що кацапи їдуть до них зі своїми краденими грошима.
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06.06.2026 08:17 Ответить
+6
Феноменально. Європейці нарешті встановили зв'язок між кацапами і диверсіями з використанням дронів, вибухівки, новачка і полонію. Не кажучи вже про агентів впливу, вербувальників і кротів в усіх сферах - від політики, армії і промисловості до ЗМІ.
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06.06.2026 08:21 Ответить
+3
круто. обговорює обмеження для українців, обговорює обмеження для кацапів. вони точно нас відрізняють?
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06.06.2026 08:16 Ответить
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круто. обговорює обмеження для українців, обговорює обмеження для кацапів. вони точно нас відрізняють?
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06.06.2026 08:16 Ответить
Какая разніца? Ті й ті розуміють російську мову. Чи більше розуміючих російську мову передохне, тим краще для Заходу, оскільки зменшить етнічний "рускій мір".
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06.06.2026 08:28 Ответить
А ти впевнений, що всі ті, хто приїхав у Європу, з українськими паспортами, "українці"? Переважна більшість не те що української мови не знає, а й, навіть, очікує приходу туди, "русскава мира". І втекли вони не від "рассийскай армии", а від обстрілів... Прийдуть "рассєяне" - підтримають "Рассєю"... Наведу приклад: Що таке "Русский охранный корпус", знаєш? Після розгрому в Громадянській війні, залишки військ Денікіна та Врангеля, осіли в Західній та Південній Європі. Частина з них поселилась в Югославії. Так от - після окупації Югославії, німцями, ці "люди русские", стали підтримувать Гітлера, і створили цей військовий підрозділ, який активно боровся з партизанами Тіто...
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06.06.2026 08:37 Ответить
Це твоя особиста думка...
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06.06.2026 09:12 Ответить
з України виїхало 10 млн українців. переважна більшість з них не знає укр мови? ти серйозно?
мільйонів 6 виїхало з центральної і західної частин України.
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06.06.2026 08:42 Ответить
Серйозно... Думаєш, реєстрація в Мукачево, Івано-Франківську, чи Полтаві з Черкасами - гарантія знання української мови, і наявності проукраїнських поглядів?
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06.06.2026 09:14 Ответить
Якби хотіли давно б заборонили. Мабуть їм подобається що кацапи їдуть до них зі своїми краденими грошима.
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06.06.2026 08:17 Ответить
Для меркантильних європейців гроші ніколи не пахли.
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06.06.2026 09:08 Ответить
Маю надію що як що війна буде ще п'ять років - то оркам геть заборонять в'їзд в ЄС.
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06.06.2026 08:17 Ответить
Але це не точно
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06.06.2026 08:20 Ответить
Греція та Іспанія будуть проти
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06.06.2026 08:19 Ответить
Феноменально. Європейці нарешті встановили зв'язок між кацапами і диверсіями з використанням дронів, вибухівки, новачка і полонію. Не кажучи вже про агентів впливу, вербувальників і кротів в усіх сферах - від політики, армії і промисловості до ЗМІ.
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06.06.2026 08:21 Ответить
Європа ніколи не робить те що їм невигідно.
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06.06.2026 08:30 Ответить
Дивлюсь я на це все і думку гадаю! А для Європи ми з кацапами адін нарот? Що українцям обмеження,що кацапам!
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06.06.2026 08:26 Ответить
Ограничения просто сделают визы дороже. Тоесть это ограничит поток гостей, но более платежеспособные все же смогут приехать.
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06.06.2026 08:39 Ответить
Декілька тижнів у Вероні з сімейних проблем то скажу що натовп лапотних руссо туристо не спостерігаю як раніше. У кращому разі сімейні пари і то незрозуміло, звідки вони.
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06.06.2026 08:43 Ответить
вже давно треба було взагалі припинити видачу всіх типів віз расєянам, щоб вони на своїй шкурі почувствовали наслідки движухи пу і не користувалися благами зах.цивілізації, яку вони ображають, проклинають, з якою воюють і заздрять... не завадило б заморозити нарешті всі активи юр і фіз осіб з раши!
Толерастія під час війни, це що?
Це слабкість і потурання скаженному звіру!
як ці харошиє руцкіє сприймаю
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06.06.2026 08:55 Ответить
про війну ці руцкіє кажуть, що українці самі винні, ослухались пу, от пу і був вимушенний порядок на ісконна руцких землях навести... на черзі Арменія і кордони расєї ніде не кінчаються...
і цим видають візи, а тр стелить для пу червону дорожку? Абсурд!
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06.06.2026 08:59 Ответить
2026 рік..... ЄС готує нові обмеження....

"...скорасть - афуєвающа...."(с)
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06.06.2026 09:03 Ответить
зараз зєля закрив всих чоловіків 23-60 у побудованому ним і його друзяками шоушенку і тому сформульовано як "особи, які брали участь у війні проти України, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС". коли допустити неймовірне, що кордони колись будуть для всих чоловіків відкриті і вони почнуть масово втікати з шоушенка, то не здивуюсь, що обмеження буде переформатовано до "особи, які брали участь у війні, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС"
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06.06.2026 09:07 Ответить
Якщо європейці так ******* кацапські гроши, то могли хоча б запровадити додатковий обов'язковий збір за візу для білораши та лаптестану, наприклад 100€ на розвиток ВПК ЄС, та стільки ж на підтримку України. Тобто будь-який турист, бізнесмен або спортсмен буде прямо фінансувати європейську зброю та ЗСУ.
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06.06.2026 09:44 Ответить
 
 