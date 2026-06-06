ЕС готовит новые ограничения для граждан России: может ужесточить правила выдачи шенгенских виз
В Евросоюзе рассматривают новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. Часть стран Шенгенской зоны выступает за полный запрет на туристические поездки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.
ЕС продолжит принимать целенаправленные меры в ответ на риски безопасности.
"Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, которые создают третьи страны", - отметил он.
В Еврокомиссии подчеркивают, что лица, принимавшие участие в войне против Украины, могут представлять потенциальную угрозу безопасности ЕС. В связи с этим рассматривается возможность ограничения их доступа в Шенгенскую зону.
Этапы ужесточения визовой политики
ЕС постепенно ужесточает правила въезда для граждан РФ:
- в 2022 году было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме и усилен пограничный контроль;
- в ноябре 2025 года введены дополнительные ограничения, в частности в отношении многократных виз;
- новые целевые меры планируются на начало 2027 года.
По оценкам, количество выданных шенгенских виз гражданам России сократилось с около 4 млн в 2022 году до примерно 500 тыс. в настоящее время.
Позиция стран ЕС
4 июня 11 стран Шенгенской зоны - в частности Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, Исландия и Норвегия - обратились к Еврокомиссии с призывом ужесточить визовые ограничения.
В совместном письме они подчеркнули, что россияне продолжают путешествовать в Европу, несмотря на войну в Украине, и предложили ввести полный запрет на мультивизы, а также систему выявления лиц, принимавших участие в боевых действиях.
Отдельные страны также призывают к пересмотру общей визовой политики ЕС и усилению контроля за въездом граждан РФ.
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мільйонів 6 виїхало з центральної і західної частин України.
Толерастія під час війни, це що?
Це слабкість і потурання скаженному звіру!
як ці харошиє руцкіє сприймаю
і цим видають візи, а тр стелить для пу червону дорожку? Абсурд!
"...скорасть - афуєвающа...."(с)