ЕС готовит новые ограничения для граждан России: может ужесточить правила выдачи шенгенских виз

В Евросоюзе рассматривают новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. Часть стран Шенгенской зоны выступает за полный запрет на туристические поездки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.

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ЕС продолжит принимать целенаправленные меры в ответ на риски безопасности.

"Мы продолжим целенаправленные меры для решения проблем безопасности, которые создают третьи страны", - отметил он.

В Еврокомиссии подчеркивают, что лица, принимавшие участие в войне против Украины, могут представлять потенциальную угрозу безопасности ЕС. В связи с этим рассматривается возможность ограничения их доступа в Шенгенскую зону.

Этапы ужесточения визовой политики

ЕС постепенно ужесточает правила въезда для граждан РФ:

в 2022 году было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме и усилен пограничный контроль;

в ноябре 2025 года введены дополнительные ограничения, в частности в отношении многократных виз;

новые целевые меры планируются на начало 2027 года.

По оценкам, количество выданных шенгенских виз гражданам России сократилось с около 4 млн в 2022 году до примерно 500 тыс. в настоящее время.

Позиция стран ЕС

4 июня 11 стран Шенгенской зоны - в частности Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Чехия, Исландия и Норвегия - обратились к Еврокомиссии с призывом ужесточить визовые ограничения.

В совместном письме они подчеркнули, что россияне продолжают путешествовать в Европу, несмотря на войну в Украине, и предложили ввести полный запрет на мультивизы, а также систему выявления лиц, принимавших участие в боевых действиях.

Отдельные страны также призывают к пересмотру общей визовой политики ЕС и усилению контроля за въездом граждан РФ.

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