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Новини Візові обмеження в ЄС для громадян РФ
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ЄС готує нові обмеження для громадян Росії: може посилити правила видачі шенгенських віз

ЄС розглядає нові візові обмеження для громадян Росії

У Євросоюзі розглядають нові правила видачі шенгенських віз росіянам. Частина країн Шенгенської зони виступає за повну заборону туристичних поїздок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт на брифінгу.

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ЄС продовжить запроваджувати цілеспрямовані кроки у відповідь на безпекові ризики.

"Ми продовжимо цілеспрямовані заходи для вирішення проблем безпеки, які створюють треті країни", — зазначив він.

У Єврокомісії наголошують, що особи, які брали участь у війні проти України, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС. У зв’язку з цим розглядається можливість обмеження їхнього доступу до Шенгенської зони.

Етапи посилення візової політики

ЄС поступово посилює правила в’їзду для громадян РФ:

  • у 2022 році було призупинено угоду про спрощений візовий режим та посилено прикордонний контроль;
  • у листопаді 2025 року запроваджено додаткові обмеження, зокрема щодо багаторазових віз;
  • нові цільові заходи плануються на початок 2027 року.

За оцінками, кількість виданих шенгенських віз громадянам Росії скоротилася з близько 4 млн у 2022 році до приблизно 500 тис. наразі.

Позиція країн ЄС

4 червня 11 країн Шенгенської зони - зокрема Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Чехія, Ісландія та Норвегія - звернулися до Єврокомісії із закликом посилити візові обмеження.

У спільному листі вони наголосили, що росіяни продовжують подорожувати до Європи, попри війну в Україні, і запропонували запровадити повну заборону на мультивізи, а також систему виявлення осіб, які брали участь у бойових діях.

Окремі країни також закликають до перегляду загальної візової політики ЄС і посилення контролю за в’їздом громадян РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія закликала країни ЄС зупинити надання віз громадянам РФ

Автор: 

віза (736) росія (70338) санкції (13206) Шенген (148) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+9
Якби хотіли давно б заборонили. Мабуть їм подобається що кацапи їдуть до них зі своїми краденими грошима.
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06.06.2026 08:17 Відповісти
+6
Феноменально. Європейці нарешті встановили зв'язок між кацапами і диверсіями з використанням дронів, вибухівки, новачка і полонію. Не кажучи вже про агентів впливу, вербувальників і кротів в усіх сферах - від політики, армії і промисловості до ЗМІ.
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06.06.2026 08:21 Відповісти
+3
круто. обговорює обмеження для українців, обговорює обмеження для кацапів. вони точно нас відрізняють?
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06.06.2026 08:16 Відповісти
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круто. обговорює обмеження для українців, обговорює обмеження для кацапів. вони точно нас відрізняють?
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06.06.2026 08:16 Відповісти
Какая разніца? Ті й ті розуміють російську мову. Чи більше розуміючих російську мову передохне, тим краще для Заходу, оскільки зменшить етнічний "рускій мір".
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06.06.2026 08:28 Відповісти
А ти впевнений, що всі ті, хто приїхав у Європу, з українськими паспортами, "українці"? Переважна більшість не те що української мови не знає, а й, навіть, очікує приходу туди, "русскава мира". І втекли вони не від "рассийскай армии", а від обстрілів... Прийдуть "рассєяне" - підтримають "Рассєю"... Наведу приклад: Що таке "Русский охранный корпус", знаєш? Після розгрому в Громадянській війні, залишки військ Денікіна та Врангеля, осіли в Західній та Південній Європі. Частина з них поселилась в Югославії. Так от - після окупації Югославії, німцями, ці "люди русские", стали підтримувать Гітлера, і створили цей військовий підрозділ, який активно боровся з партизанами Тіто...
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06.06.2026 08:37 Відповісти
Це твоя особиста думка...
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06.06.2026 09:12 Відповісти
з України виїхало 10 млн українців. переважна більшість з них не знає укр мови? ти серйозно?
мільйонів 6 виїхало з центральної і західної частин України.
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06.06.2026 08:42 Відповісти
Серйозно... Думаєш, реєстрація в Мукачево, Івано-Франківську, чи Полтаві з Черкасами - гарантія знання української мови, і наявності проукраїнських поглядів?
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06.06.2026 09:14 Відповісти
з таким же успіхом можна стверджувати що в тебе теж не проукраїнські погляди, і ти не знаєш української.
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06.06.2026 10:28 Відповісти
Доведи...
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06.06.2026 10:30 Відповісти
Переважна більшість не те що української мови не знає, а й, навіть, очікує приходу туди, "русскава мира"

з великою вірогідністю ти такий же.
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06.06.2026 10:32 Відповісти
Якби хотіли давно б заборонили. Мабуть їм подобається що кацапи їдуть до них зі своїми краденими грошима.
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06.06.2026 08:17 Відповісти
Для меркантильних європейців гроші ніколи не пахли.
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06.06.2026 09:08 Відповісти
Маю надію що як що війна буде ще п'ять років - то оркам геть заборонять в'їзд в ЄС.
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06.06.2026 08:17 Відповісти
Але це не точно
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06.06.2026 08:20 Відповісти
Греція та Іспанія будуть проти
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06.06.2026 08:19 Відповісти
Феноменально. Європейці нарешті встановили зв'язок між кацапами і диверсіями з використанням дронів, вибухівки, новачка і полонію. Не кажучи вже про агентів впливу, вербувальників і кротів в усіх сферах - від політики, армії і промисловості до ЗМІ.
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06.06.2026 08:21 Відповісти
Європа ніколи не робить те що їм невигідно.
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06.06.2026 08:30 Відповісти
Дивлюсь я на це все і думку гадаю! А для Європи ми з кацапами адін нарот? Що українцям обмеження,що кацапам!
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06.06.2026 08:26 Відповісти
Ограничения просто сделают визы дороже. Тоесть это ограничит поток гостей, но более платежеспособные все же смогут приехать.
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06.06.2026 08:39 Відповісти
Декілька тижнів у Вероні з сімейних проблем то скажу що натовп лапотних руссо туристо не спостерігаю як раніше. У кращому разі сімейні пари і то незрозуміло, звідки вони.
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06.06.2026 08:43 Відповісти
вже давно треба було взагалі припинити видачу всіх типів віз расєянам, щоб вони на своїй шкурі почувствовали наслідки движухи пу і не користувалися благами зах.цивілізації, яку вони ображають, проклинають, з якою воюють і заздрять... не завадило б заморозити нарешті всі активи юр і фіз осіб з раши!
Толерастія під час війни, це що?
Це слабкість і потурання скаженному звіру!
як ці харошиє руцкіє сприймаю
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06.06.2026 08:55 Відповісти
про війну ці руцкіє кажуть, що українці самі винні, ослухались пу, от пу і був вимушенний порядок на ісконна руцких землях навести... на черзі Арменія і кордони расєї ніде не кінчаються...
і цим видають візи, а тр стелить для пу червону дорожку? Абсурд!
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06.06.2026 08:59 Відповісти
2026 рік..... ЄС готує нові обмеження....

"...скорасть - афуєвающа...."(с)
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06.06.2026 09:03 Відповісти
зараз зєля закрив всих чоловіків 23-60 у побудованому ним і його друзяками шоушенку і тому сформульовано як "особи, які брали участь у війні проти України, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС". коли допустити неймовірне, що кордони колись будуть для всих чоловіків відкриті і вони почнуть масово втікати з шоушенка, то не здивуюсь, що обмеження буде переформатовано до "особи, які брали участь у війні, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС"
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06.06.2026 09:07 Відповісти
Якщо європейці так ******* кацапські гроши, то могли хоча б запровадити додатковий обов'язковий збір за візу для білораши та лаптестану, наприклад 100€ на розвиток ВПК ЄС, та стільки ж на підтримку України. Тобто будь-який турист, бізнесмен або спортсмен буде прямо фінансувати європейську зброю та ЗСУ.
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06.06.2026 09:44 Відповісти
Не знаю, що вони там обмежують, але минулого року болотним видали віз набагато більше, ніж попереднього, близько 600 тисяч.

А Франція взагалі заявила, що не варто забороняти болотним візи, бо вони мають бачити, що таке демократична Європа, щось типу такого. Такі наївні, нічому не вчаться.
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06.06.2026 10:04 Відповісти
 
 