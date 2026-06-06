ЄС готує нові обмеження для громадян Росії: може посилити правила видачі шенгенських віз

У Євросоюзі розглядають нові правила видачі шенгенських віз росіянам. Частина країн Шенгенської зони виступає за повну заборону туристичних поїздок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт на брифінгу.

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ЄС продовжить запроваджувати цілеспрямовані кроки у відповідь на безпекові ризики.

"Ми продовжимо цілеспрямовані заходи для вирішення проблем безпеки, які створюють треті країни", — зазначив він.

У Єврокомісії наголошують, що особи, які брали участь у війні проти України, можуть становити потенційну загрозу безпеці ЄС. У зв’язку з цим розглядається можливість обмеження їхнього доступу до Шенгенської зони.

Етапи посилення візової політики

ЄС поступово посилює правила в’їзду для громадян РФ:

у 2022 році було призупинено угоду про спрощений візовий режим та посилено прикордонний контроль;

у листопаді 2025 року запроваджено додаткові обмеження, зокрема щодо багаторазових віз;

нові цільові заходи плануються на початок 2027 року.

За оцінками, кількість виданих шенгенських віз громадянам Росії скоротилася з близько 4 млн у 2022 році до приблизно 500 тис. наразі.

Позиція країн ЄС

4 червня 11 країн Шенгенської зони - зокрема Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція, Данія, Нідерланди, Чехія, Ісландія та Норвегія - звернулися до Єврокомісії із закликом посилити візові обмеження.

У спільному листі вони наголосили, що росіяни продовжують подорожувати до Європи, попри війну в Україні, і запропонували запровадити повну заборону на мультивізи, а також систему виявлення осіб, які брали участь у бойових діях.

Окремі країни також закликають до перегляду загальної візової політики ЄС і посилення контролю за в’їздом громадян РФ.

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