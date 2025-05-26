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Новини Візові обмеження в ЄС для громадян РФ
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Латвія закликала країни ЄС зупинити надання віз громадянам РФ

паспорт РФ

Латвія закликала країни ЄС призупинити видачу віз громадянам РФ з міркувань безпеки.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Латвія закликає країни ЄС призупинити видачу віз громадянам Росії з огляду на міркування безпеки", - наголосила Браже.

Міністр також навела дані, згідно з якими кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, збільшилася на 25% порівняно з показниками 2023 року.

Як зазначається, 99% віз, виданих росіянам 2024 року, були туристичними. Загалом кількість віз перевищила 500 тисяч.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс також закликав країни Шенгенської угоди припинити видачу віз громадянам РФ.

"Ми повинні визнати, що перебуваємо в умовах гібридної війни. У Латвії це впливає на повсякденну роботу органів безпеки як на кордоні, так і всередині країни. Тому я закликаю всі країни-члени серйозно усвідомити загрозу", - сказав Козловскіс.

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Зараз Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією не видає шенгенські візи громадянам РФ із туристичною метою.

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віза (735) Латвія (1360) Шенген (119) візовий режим (361)


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Тут всі будуть сумувати,ніхто про Катюшу п'яне не буде горлати.Яка втрата😭
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26.05.2025 21:39 Відповісти
А тим часом на офіційному сайті Посольства Латвії в рф:
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26.05.2025 21:41 Відповісти
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26.05.2025 22:07 Відповісти
Ще дають візи ! Які молодці !
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26.05.2025 22:08 Відповісти
не, ну можно давати візи москалям, але щоб ті з часу перетину кордону обов'язково були у намордниках, строгих ошийниках і з поводком.
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26.05.2025 22:10 Відповісти
Забороніть "смаколики" для ЧЛЕНІВ сімей російської ЕЛІТИ , політичної , держорганів , силовиків , бізнесової і фінансової , головно -для їхніх дітей , коханок і тещ.

Забороніть їм в'їзд до Європи з будь - якою метою.
Нехай їздять тільки в Сарапуль чи дєрєвню Мимріно , ніякої Європи !!!
Бити треба нижче пояса , з обох сторін.
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26.05.2025 22:13 Відповісти
Це треба було зробити ще у 22му році. Мордор має бути повністю ізольованим. Кацапи як катались до Європи, так і катаються...
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26.05.2025 22:28 Відповісти
 
 