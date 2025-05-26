Латвія закликала країни ЄС зупинити надання віз громадянам РФ

Латвія закликала країни ЄС призупинити видачу віз громадянам РФ з міркувань безпеки.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Латвія закликає країни ЄС призупинити видачу віз громадянам Росії з огляду на міркування безпеки", - наголосила Браже.

Міністр також навела дані, згідно з якими кількість шенгенських віз, виданих власникам російських паспортів у 2024 році, збільшилася на 25% порівняно з показниками 2023 року.

Як зазначається, 99% віз, виданих росіянам 2024 року, були туристичними. Загалом кількість віз перевищила 500 тисяч.

Раніше міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс також закликав країни Шенгенської угоди припинити видачу віз громадянам РФ.

"Ми повинні визнати, що перебуваємо в умовах гібридної війни. У Латвії це впливає на повсякденну роботу органів безпеки як на кордоні, так і всередині країни. Тому я закликаю всі країни-члени серйозно усвідомити загрозу", - сказав Козловскіс.

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Зараз Латвія разом із Польщею, Естонією, Литвою та Чехією не видає шенгенські візи громадянам РФ із туристичною метою.