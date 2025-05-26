Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам РФ

Латвия призвала страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ из соображений безопасности.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Латвия призывает страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам России, учитывая соображения безопасности", - подчеркнула Браже.

Министр также привела данные, согласно которым количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, увеличилось на 25% по сравнению с показателями 2023 года.

Как отмечается, 99% виз, выданных россиянам в 2024 году, были туристическими. В целом количество виз превысило 500 тысяч.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис также призвал страны Шенгенского соглашения прекратить выдачу виз гражданам РФ.

"Мы должны признать, что находимся в условиях гибридной войны. В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Поэтому я призываю все страны-члены серьезно осознать угрозу", - сказал Козловскис.

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Сейчас Латвия вместе с Польшей, Эстонией, Литвой и Чехией не выдает шенгенские визы гражданам РФ с туристической целью.