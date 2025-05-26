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Новости Визовые ограничения в ЕС для граждан РФ
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Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам РФ

паспорт РФ

Латвия призвала страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам РФ из соображений безопасности.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Латвия призывает страны ЕС приостановить выдачу виз гражданам России, учитывая соображения безопасности", - подчеркнула Браже.

Министр также привела данные, согласно которым количество шенгенских виз, выданных владельцам российских паспортов в 2024 году, увеличилось на 25% по сравнению с показателями 2023 года.

Как отмечается, 99% виз, выданных россиянам в 2024 году, были туристическими. В целом количество виз превысило 500 тысяч.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис также призвал страны Шенгенского соглашения прекратить выдачу виз гражданам РФ.

"Мы должны признать, что находимся в условиях гибридной войны. В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Поэтому я призываю все страны-члены серьезно осознать угрозу", - сказал Козловскис.

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Сейчас Латвия вместе с Польшей, Эстонией, Литвой и Чехией не выдает шенгенские визы гражданам РФ с туристической целью.

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виза (1239) Латвия (1344) Шенген (185) визовый режим (486)


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Тут всі будуть сумувати,ніхто про Катюшу п'яне не буде горлати.Яка втрата😭
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26.05.2025 21:39 Ответить
А тим часом на офіційному сайті Посольства Латвії в рф:
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26.05.2025 21:41 Ответить
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26.05.2025 22:07 Ответить
Ще дають візи ! Які молодці !
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26.05.2025 22:08 Ответить
не, ну можно давати візи москалям, але щоб ті з часу перетину кордону обов'язково були у намордниках, строгих ошийниках і з поводком.
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26.05.2025 22:10 Ответить
Забороніть "смаколики" для ЧЛЕНІВ сімей російської ЕЛІТИ , політичної , держорганів , силовиків , бізнесової і фінансової , головно -для їхніх дітей , коханок і тещ.

Забороніть їм в'їзд до Європи з будь - якою метою.
Нехай їздять тільки в Сарапуль чи дєрєвню Мимріно , ніякої Європи !!!
Бити треба нижче пояса , з обох сторін.
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26.05.2025 22:13 Ответить
Це треба було зробити ще у 22му році. Мордор має бути повністю ізольованим. Кацапи як катались до Європи, так і катаються...
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26.05.2025 22:28 Ответить
 
 