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Новости Мирные переговоры
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Июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический путь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Июнь и июль этого года могут стать решающими в вопросе дипломатического урегулирования войны в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дипломатия

"Июнь и июль этого года могут определить очень многое. Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война может ей что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны, Россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих убитыми и тяжело ранеными", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина окружения Путина хочет завершения войны. Я сказал бизнесмену из РФ, что мы с самого начала были готовы говорить, - Зеленский

Удары по РФ

Он также напомнил, что сильное и наше дальнобойное воздействие на российскую логистику, нефтепереработку и ОПК.

"В оккупированном Крыму и части регионов РФ уже наблюдается дефицит бензина. Российский бюджет с дырами, нужно продолжать давить на Россию и вывести ее на дипломатический трек", - резюмировал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) переговоры (5824) Удары по РФ (1006)
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Топ комментарии
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На стадіон реп батл🤣🤣🤣. Доречі мене більше тижня в коментарях не було пару днів назад, ну +/- . Короче вирішення не читати новини і не писати обурення, читав тільки карту тривог. І знаєте ніфіга не змінилося, тим паче в кращу сторону.
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09.06.2026 13:43 Ответить
+2
харізма Зеленського так тисне, що йому конче потрібно комусь її продемострувати ...

Бо всі вже бачили окрім ху*ла
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09.06.2026 13:46 Ответить
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На стадіон реп батл🤣🤣🤣. Доречі мене більше тижня в коментарях не було пару днів назад, ну +/- . Короче вирішення не читати новини і не писати обурення, читав тільки карту тривог. І знаєте ніфіга не змінилося, тим паче в кращу сторону.
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09.06.2026 13:43 Ответить
харізма Зеленського так тисне, що йому конче потрібно комусь її продемострувати ...

Бо всі вже бачили окрім ху*ла
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09.06.2026 13:46 Ответить
Шашлыками их примани,прилетят даже в Оман на аромат.
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09.06.2026 13:49 Ответить
Пора бы уже и удивить к Бениной матери ту рф... такова историческая неизбежность которая выпала на долю Великой Украины!
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09.06.2026 13:50 Ответить
Обмудок діряворотий.
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09.06.2026 13:50 Ответить
вже ніби як 11 років тиснуть, а ракети і шахеди на людей в Україні летять все більше і більше. Де бомбосховища ? Куди ховатися людям? Де ті "безпечні місця", в яких закликають перебувати чинуші під час тривоги?
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09.06.2026 13:54 Ответить
Я би спитав, а що вони отримують, де адекватна відповідь
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09.06.2026 14:21 Ответить
едь в Киев иудо-убогий, тебя ждут хрущёвки на ночлежку
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09.06.2026 13:55 Ответить
Будут вам всякие треки, не в первый раз такое говорю (В. Зеленский "Как я ******* все, шо мог").
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09.06.2026 13:55 Ответить
Ну, піде Путін на переговори в сотий раз. І далі що? Мертві вояки і загиблі цивільні українці воскреснуть? Чи орки віддадуть території? Чи тисячний раз гарантують на папері, що точно вже наступного разу не нападуть? Цей дипломатичний трек потрібен владі, аби встигнути вивести накоплені мільятди з країни і втекти, залишивши українців з відпочившою ордою сам на сам. На жаль, багато недолугих аж пищить, так хоче перемир'я на будь-яких умовах, не розуміючи, що пауза - це не кінець. В таких війнах має розпастися чи повністю капітулювати одна з сторін. Посередині ніколи не вийде, якщо знаєте історію війн.
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09.06.2026 13:57 Ответить
Мертві вояки, це у москалів на ху... лостані, а в нас загиблі захисники, воїни. Вічна Слава Героям
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09.06.2026 14:15 Ответить
кожен рік одне й те ж саме. потім буде серпень і вересень і т. д.
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09.06.2026 13:58 Ответить
Трек!!!
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09.06.2026 13:58 Ответить
Ніяка дипломатія не допоможе, тільки зброя
Менше грабуйте
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09.06.2026 14:10 Ответить
Якщо без мозку постійно вилазити в пресу з тупими заявами, то скоро не буде охочих контактувати з ним. Це особливо стосується ху...ла
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09.06.2026 14:10 Ответить
Ні слова не сказав про трек з "Династією"....коли вже той кластер відкриється...
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09.06.2026 14:16 Ответить
 
 