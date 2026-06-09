Июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический путь, - Зеленский
Июнь и июль этого года могут стать решающими в вопросе дипломатического урегулирования войны в Украине.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломатия
"Июнь и июль этого года могут определить очень многое. Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война может ей что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны, Россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих убитыми и тяжело ранеными", - отметил глава государства.
Удары по РФ
Он также напомнил, что сильное и наше дальнобойное воздействие на российскую логистику, нефтепереработку и ОПК.
"В оккупированном Крыму и части регионов РФ уже наблюдается дефицит бензина. Российский бюджет с дырами, нужно продолжать давить на Россию и вывести ее на дипломатический трек", - резюмировал он.
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