Июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический путь, - Зеленский

Июнь и июль этого года могут стать решающими в вопросе дипломатического урегулирования войны в Украине.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Таллинне, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дипломатия

"Июнь и июль этого года могут определить очень многое. Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война может ей что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны, Россия теряет ежемесячно более 30 тысяч своих убитыми и тяжело ранеными", - отметил глава государства.

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Удары по РФ

Он также напомнил, что сильное и наше дальнобойное воздействие на российскую логистику, нефтепереработку и ОПК.

"В оккупированном Крыму и части регионов РФ уже наблюдается дефицит бензина. Российский бюджет с дырами, нужно продолжать давить на Россию и вывести ее на дипломатический трек", - резюмировал он.

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