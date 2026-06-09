Европа должна выполнить свои обещания относительно членства Украины в ЕС. Никаких препятствий нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных решений Европейского Союза, связанных с евроинтеграцией Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина сделала все для открытия кластеров

Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, и анонсировал прогресс в этом вопросе на ближайших встречах лидеров Евросоюза.

Никаких препятствий нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов", - подчеркнул украинский президент.

Смотрите также: Место Украины - в ЕС и НАТО. Переговорные кластеры стоит открыть уже этим летом, - президент Эстонии Карис. ВИДЕО

Давление на РФ

Он также призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию, прежде всего утвердив 21-й пакет санкций. По словам президента, новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".

Как сообщалось, Зеленский также заявил, что июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический трек.

Читайте также: Украину можно интегрировать в ЕС еще до полноценного членства, - еврокомиссар Кос