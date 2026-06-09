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Новости Членство Украины в ЕС
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Европа должна выполнить свои обещания относительно членства Украины в ЕС. Никаких препятствий нет, - Зеленский

Зеленский: Украина знает планы РФ на весну, лето и осень

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных решений Европейского Союза, связанных с евроинтеграцией Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Украина сделала все для открытия кластеров

Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, и анонсировал прогресс в этом вопросе на ближайших встречах лидеров Евросоюза.

Никаких препятствий нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов", - подчеркнул украинский президент.

Смотрите также: Место Украины - в ЕС и НАТО. Переговорные кластеры стоит открыть уже этим летом, - президент Эстонии Карис. ВИДЕО

Давление на РФ

Он также призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию, прежде всего утвердив 21-й пакет санкций. По словам президента, новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".

Как сообщалось, Зеленский также заявил, что июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический трек.

Читайте также: Украину можно интегрировать в ЕС еще до полноценного членства, - еврокомиссар Кос

Автор: 

Зеленский Владимир (24450) членство в ЕС (1279) Евросоюз (18188)
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Топ комментарии
+15
Той хто ніколи не виконує свої обіцянки вимагає від когось виконання обіцянок. Навіть на вимоги реформ для вступу до ЄС забив болт.
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09.06.2026 13:57 Ответить
+13
Зелі конче потрібна хочь якась перемога на посту президента, тому він буде гундосити щоб Україну без всякіх реформ прийняли у ЄС.
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09.06.2026 13:56 Ответить
+13
Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає Джерело: https://censor.net/ua/n4007492

Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
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09.06.2026 13:58 Ответить
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зе!лідар, свята людина!
от чесно!
в душі не їбе хто такий вова, та що таке династія!
жодних перепонів.......
і навіть пам'ятник булгакова є! і кегебевські попи є!
що ще треба?
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09.06.2026 13:56 Ответить
Ніколи не утотожнювати Україну і особу зеленського з родичами!! Це як совдепію поєднувати з Україною після 30 років відновлення Незалежності України!!
Памятаймо Українці, про ЖЕРТВ концтаборів ГУЛАГУ і СЛОНа, КардЛАГу АЛЖИРУ!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
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09.06.2026 14:34 Ответить
україна в заручниках у чудо юдо клану!!!!
і. нажаль, дуже давно!
набагато раніше ніж весна 2019.......
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09.06.2026 14:45 Ответить
Зелі конче потрібна хочь якась перемога на посту президента, тому він буде гундосити щоб Україну без всякіх реформ прийняли у ЄС.
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09.06.2026 13:56 Ответить
Той хто ніколи не виконує свої обіцянки вимагає від когось виконання обіцянок. Навіть на вимоги реформ для вступу до ЄС забив болт.
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09.06.2026 13:57 Ответить
Європа має виконати свої обіцянки щодо членства України в ЄС. Жодних перепон немає Джерело: https://censor.net/ua/n4007492

Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
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09.06.2026 13:58 Ответить
дешевий актор якому потрыбні овації - щобй його показували по ТВ, писали про нього, мов подивится на нього у такий час .... і все інше бла-бла-бла ...

дешевоу актору завжди потрібно щось про нього говорили та писали
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09.06.2026 14:02 Ответить
Хіба що Ердоган.
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09.06.2026 14:02 Ответить
Ви дуже погано знаєте Ердогана... І взагалі всю історію відносин Туреччини з ЄС...стосовно намагань Туреччини до вступу в ЄС, Це не в інтересах Ердогана від слова ВЗАГАЛІ!!! А стосовно вступу... То Туреччина сама розуміє..що виконати вимоги ЄС стосовно вступу не може. А з приходом до влади Ердогана це питання просто зникло. І у кінці другого десятиліття 2000-х Европа офіційно повідомила про віддалення Туреччини від програми вступу у ЄС. Навіть питання безвізового статусу було анульоване і не підлягає розгляду. Туреччина дуже добре розуміє про неможливість взагалі стати членом ЄС ..через дуже низьку політичну свідомість населення.... Та й Европа розуміє ..що прийняття у свій склад більш..ніж 80 млн. потенційних несвідомих..більшість з яких вважає Європу кормушкою і зразу почне заповнювати вулиці Європи тільки на шкоду.
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09.06.2026 14:30 Ответить
Ха..Я його взагалі не знаю.І між іншим-це був сарказм.Смайлик в кінці як би натякає.
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09.06.2026 14:54 Ответить
якби Ви не написали....Я його взагалі не знаю...то Ваш сарказм був би прийнятним! А так це не сарказм! І вчені-психологи довели..що людина..яка у своїх думках використовує смайлики...демонструє своє невміння письмово викласти свої роздуми. Вибачайте..але судячи по Вашому допису..це факт. Якщо Ви його НЕ ЗНАЄТЕ...то нащо використовуєте?
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09.06.2026 14:59 Ответить
Хорошо быть Зеленским: сам он никому ничего не должен, зато все ему должны.
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09.06.2026 14:01 Ответить
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09.06.2026 14:05 Ответить
"Європа має показати расії Кузькіну мать!"
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09.06.2026 14:01 Ответить
Всі мають обов'язки перед потужним, а він нікому нічого не винен, особливо народу України
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09.06.2026 14:05 Ответить
Уявляєте як лідерам ЄС та НАТО за ради безпеки своїх країн потрібно підігрувати цьому " прєзідєнту". А між собою:" о знову їде до нас цей...."
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09.06.2026 14:06 Ответить
"цей Гуфі!"
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09.06.2026 15:24 Ответить
перепона в тому що піздаболи ********* нам, раніше платили угорцям за роль уйобків, що нас не пускають. Тепер черга поляків?
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09.06.2026 14:07 Ответить
Перепон би й не було, аби не наша грабіжницька влада
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09.06.2026 14:08 Ответить
Сам розвів у країні корупційне та мародерське свавілля і думає, що в Європі цього не помітили?Треба у Сірка очей позичити,щоб ще виставляти свої вимоги та скаржитися.
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09.06.2026 14:08 Ответить
Навіщо позичкти?! В нього є своі! "Очі найчеснішоі людини світу!".
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09.06.2026 15:22 Ответить
Сказала головна перепона.
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09.06.2026 14:13 Ответить
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09.06.2026 14:15 Ответить
Дуже на Хазанова схожий.Хоча...Одне плем'я.
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09.06.2026 14:55 Ответить
Еге ж.🤭
Жодних перепон!
Тільки корупція і беззаконня.
"А какая разніца!" Правда Вова?
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09.06.2026 14:34 Ответить
Давно пора их взять за грудки. Никто не уважает дякул.
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09.06.2026 14:35 Ответить
Воно думає, що його "божа роса" і на європейців має діяти так, як на споживачив марахфону.
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09.06.2026 14:39 Ответить
"зелена берлінська стіна"з 2019 року блокує вступ України і її народу в ЄС..."зелений рашистський блок пост" на шляху українського народу в ЄС ДІЄ 24/7.ПО ЇХ НЕДОПУЩЕННЮ В ЄВРОСОЮЗ
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09.06.2026 14:44 Ответить
Як нема, та все твоє оточення прогнило корупційними скандалами Всі твої друзі,куми пов'язані схемами по відмиванню коштів.Поки ще нема про тебе нічого але буде після відходу від твоєї посади.Не одне буде,їх багато буде кримінальних проваджень.
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09.06.2026 15:17 Ответить
Європа виконає своі обіцянки одрау після виконаня Зєленським В.А. СВОІХ ОБІЦЯНОК.
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09.06.2026 15:20 Ответить
Потужний мародер с міндічами головна перепона
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09.06.2026 16:05 Ответить
Ти свої обіцянки спочатку виконай, козел зеленомордий
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09.06.2026 16:07 Ответить
 
 