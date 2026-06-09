Европа должна выполнить свои обещания относительно членства Украины в ЕС. Никаких препятствий нет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке важных решений Европейского Союза, связанных с евроинтеграцией Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Украина сделала все для открытия кластеров
Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все шесть кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, и анонсировал прогресс в этом вопросе на ближайших встречах лидеров Евросоюза.
Никаких препятствий нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов", - подчеркнул украинский президент.
Давление на РФ
Он также призвал ЕС продолжать санкционное давление на Россию, прежде всего утвердив 21-й пакет санкций. По словам президента, новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".
Как сообщалось, Зеленский также заявил, что июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический трек.
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от чесно!
в душі не їбе хто такий вова, та що таке династія!
жодних перепонів.......
і навіть пам'ятник булгакова є! і кегебевські попи є!
що ще треба?
Памятаймо Українці, про ЖЕРТВ концтаборів ГУЛАГУ і СЛОНа, КардЛАГу АЛЖИРУ!!
https://www.youtube.com/watch?v=DprpbCQtk1E
і. нажаль, дуже давно!
набагато раніше ніж весна 2019.......
Ну хто ще скаже..що це висловлювання розумної людини?
дешевоу актору завжди потрібно щось про нього говорили та писали
Жодних перепон!
Тільки корупція і беззаконня.
"А какая разніца!" Правда Вова?