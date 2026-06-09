Место Украины - в ЕС и НАТО. Переговорные кластеры стоит открыть уже этим летом, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил о поддержке стремления Украины к членству в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Зеленским в Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Место Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Обещание членства в Евросоюзе не может просто оставаться на бумаге.

Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах между Украиной и ЕС о вступлении", - отметил он.

По словам Кариса, это должно произойти уже этим летом.

"Сейчас. В июне. Потому что больше нет никаких препятствий", - добавил лидер Эстонии.

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Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" по вступлению Украины в Европейский Союз.

Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила условия для открытия первого кластера вступления в ЕС.

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