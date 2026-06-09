Место Украины - в ЕС и НАТО. Переговорные кластеры стоит открыть уже этим летом, - президент Эстонии Карис
Президент Эстонии Алар Карис заявил о поддержке стремления Украины к членству в ЕС и НАТО.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Зеленским в Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Место Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Обещание членства в Евросоюзе не может просто оставаться на бумаге.
Эстония поддерживает скорейшее открытие всех кластеров в переговорах между Украиной и ЕС о вступлении", - отметил он.
По словам Кариса, это должно произойти уже этим летом.
"Сейчас. В июне. Потому что больше нет никаких препятствий", - добавил лидер Эстонии.
Что предшествовало?
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Євроінтеграція України - це як їхати на велосипеді: дорогою до Європи не можна стояти на місці. Або їдеш і приїдеш до Брюсселя, або падаєш, і тебе затягує назад до росії. Іншого варіанту не існує.
До цього сьогодні мав дуже ефективну зустріч із великою подругою України, Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Мали розмову про найважливіші термінові проблеми. Європа продовжує підтримувати нас, уже сьогодні або завтра Україна отримає 2,8 мільярда євро з чергового траншу. Але разом із підтримкою є і чіткі вимоги на нашому шляху євроінтеграції. Першочергово це:
🔹Тотальне перезавантаження ДБР, яке влада перетворила на політичний інструмент.
🔹Перезавантаження фінансового моніторингу, де людина, прямий учасник Міндіч-гейту, боїться НАБУ, не з'являється в Україні, не ходить на роботу, і досі не звільнена.
🔹Верховенство права, незалежність суддів і наведення порядку в державних інституціях.
15 червня Україна нарешті має відкрити перший переговорний кластер «верховенство права». З цього розпочинається вступ до ЄС і цим він завершується. А вже в липні наше завдання - це відкрити решту сім кластерів. Це робота не на місяць і навіть не на тиждень. Це робота на щодень. Бо Молдова свої кластери точно відкриє. І якщо Україна через бездіяльність влади випаде з цього процесу, нас просто скинуть з європейського потяга.
Для мене вступ до ЄС важливий не лише через рівень життя. Головне, що тільки членство в Євросоюзі робить вихід України з російської сфери впливу незворотним.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15771 Мій прогноз: до 2030 року питання вступу України в НАТО буде вирішено. Але для цього треба зупинити війну