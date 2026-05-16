Россию нельзя возвращать в международный спорт и на фестивали, - Карис
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ослабление давления на Россию и возвращение к международному спорту недопустимы в условиях войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Карис подчеркнул, что Россия не должна получить никаких уступок – включая допуск к международным спортивным соревнованиям и культурным мероприятиям.
"Владимиру Путину нельзя давать никакого спасательного круга или лучика надежды на то, что агрессия в конечном итоге окупится", - заявил он.
Укрепление обороны Европы
По его убеждению, безопасность Европы держится не только на декларациях, но и на готовности вкладывать деньги в собственную оборону. Карис поддержал повышение оборонных расходов до 5% ВВП и призвал направить средства на:
- системы противовоздушной обороны;
- дальнобойное оружие;
- производство боеприпасов;
- разведку;
- беспилотники;
- развитие оборонной промышленности.
Поддержка вступления Украины в ЕС
Карис также призвал Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины и других стран-кандидатов. По его мнению, украинская армия – одна из самых опытных в Европе, поэтому членство Украины укрепило бы как ЕС, так и НАТО.
Отдельно эстонский президент подчеркнул важность трансатлантического единства. Сильная Европа, по его словам, не противоречит партнерству с США – наоборот, делает Альянс более устойчивым перед современными угрозами.
"Европа обладает смелостью. Нужно позволить ей проявиться", – подытожил Карис.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як то відмовлятися від участі в подібних заходах якщо там допущені росіяни?
А взагалі то всі в світі знають, що всім спортом і вебіналями керують криваві гроші росії і гроші які не пахнуть Китая.
Корупція і продажність стала нормою життя.
То ху...лостан тим паче
Питання в розвиток: вчора в офіційному футбольному матчі першості Європи U-19 першого раунду ліга В https://www.flashscore.ua/match/soccer/belarus-EHezxYY6/latvia-A5SfD59o/?mid=Wh4fRo1L латиші відмовились грати з бальбашами, їм присудили технічну поразку. Як реагуватиме Естонія на подібні дії УЄФА?
У лютому цього ж року технічні поразки за відмову грати проти Білорусі отримали жіночі збірні Литви U-17 та Естонії U-17.
Минулого року чоловіча збірна Естонії з пляжного футболу відмовилася грати з білорусами у чвертьфіналі відбору на чемпіонат світу.