Россию нельзя возвращать в международный спорт и на фестивали, - Карис

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ослабление давления на Россию и возвращение к международному спорту недопустимы в условиях войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Карис подчеркнул, что Россия не должна получить никаких уступок – включая допуск к международным спортивным соревнованиям и культурным мероприятиям.

"Владимиру Путину нельзя давать никакого спасательного круга или лучика надежды на то, что агрессия в конечном итоге окупится", - заявил он.

Укрепление обороны Европы

По его убеждению, безопасность Европы держится не только на декларациях, но и на готовности вкладывать деньги в собственную оборону. Карис поддержал повышение оборонных расходов до 5% ВВП и призвал направить средства на:

системы противовоздушной обороны;

дальнобойное оружие;

производство боеприпасов;

разведку;

беспилотники;

развитие оборонной промышленности.

Поддержка вступления Украины в ЕС

Карис также призвал Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины и других стран-кандидатов. По его мнению, украинская армия – одна из самых опытных в Европе, поэтому членство Украины укрепило бы как ЕС, так и НАТО.

Отдельно эстонский президент подчеркнул важность трансатлантического единства. Сильная Европа, по его словам, не противоречит партнерству с США – наоборот, делает Альянс более устойчивым перед современными угрозами.

"Европа обладает смелостью. Нужно позволить ей проявиться", – подытожил Карис.

