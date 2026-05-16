682 7

Россию нельзя возвращать в международный спорт и на фестивали, - Карис

Президент Эстонии призвал не идти на уступки России и усилить оборону Европы

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ослабление давления на Россию и возвращение к международному спорту недопустимы в условиях войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Карис подчеркнул, что Россия не должна получить никаких уступок – включая допуск к международным спортивным соревнованиям и культурным мероприятиям.

"Владимиру Путину нельзя давать никакого спасательного круга или лучика надежды на то, что агрессия в конечном итоге окупится", - заявил он.

Укрепление обороны Европы

По его убеждению, безопасность Европы держится не только на декларациях, но и на готовности вкладывать деньги в собственную оборону. Карис поддержал повышение оборонных расходов до 5% ВВП и призвал направить средства на:

  • системы противовоздушной обороны;
  • дальнобойное оружие;
  • производство боеприпасов;
  • разведку;
  • беспилотники;
  • развитие оборонной промышленности.

Поддержка вступления Украины в ЕС

Карис также призвал Евросоюз ускорить переговоры о вступлении Украины и других стран-кандидатов. По его мнению, украинская армия – одна из самых опытных в Европе, поэтому членство Украины укрепило бы как ЕС, так и НАТО.

Отдельно эстонский президент подчеркнул важность трансатлантического единства. Сильная Европа, по его словам, не противоречит партнерству с США – наоборот, делает Альянс более устойчивым перед современными угрозами.

"Европа обладает смелостью. Нужно позволить ей проявиться", – подытожил Карис.

То може варто не тільки заявляти, а і протистояти цьому?
Як то відмовлятися від участі в подібних заходах якщо там допущені росіяни?

А взагалі то всі в світі знають, що всім спортом і вебіналями керують криваві гроші росії і гроші які не пахнуть Китая.
Корупція і продажність стала нормою життя.
16.05.2026 09:17 Ответить
За гроші, точніше великі гроші, повернуть. Безприципних, аморальних та продажних покидьків у спорті та мистецтві овердофіга.
16.05.2026 09:26 Ответить
А мені сподобався фестиваль в срср...там учасники з дружньої країни намалювали на підлозі носорога і почали скакакати навколо зі списами та набедрених пов'язках..одразу стало весело і піднявся настрій
16.05.2026 09:33 Ответить
Ну, якщо - Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів,
То ху...лостан тим паче
16.05.2026 09:56 Ответить
Питання: Якщо потрібно погодитись, що "Росія не повинна отримати жодних поступок - включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів", то чи не повинні застосовуватись такі міри впливу на лукашенківську бульбашію?
Питання в розвиток: вчора в офіційному футбольному матчі першості Європи U-19 першого раунду ліга В https://www.flashscore.ua/match/soccer/belarus-EHezxYY6/latvia-A5SfD59o/?mid=Wh4fRo1L латиші відмовились грати з бальбашами, їм присудили технічну поразку. Як реагуватиме Естонія на подібні дії УЄФА?
16.05.2026 10:10 Ответить
До естонців якраз претензій нема:
У лютому цього ж року технічні поразки за відмову грати проти Білорусі отримали жіночі збірні Литви U-17 та Естонії U-17.
Минулого року чоловіча збірна Естонії з пляжного футболу відмовилася грати з білорусами у чвертьфіналі відбору на чемпіонат світу.
16.05.2026 10:59 Ответить
 
 