Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів, - Каріс

Президент Естонії закликав не надавати Росії жодних поступок і посилити оборону Європи

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що послаблення тиску на Росію та повернення до міжнародного спорту є неприпустимими під час війни в Україні.

Каріс наголосив, що Росія не повинна отримати жодних поступок – включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів.

"Володимиру Путіну не можна давати жодного рятівного кола або променя надії на те, що агресія зрештою окупиться", – заявив він.

Посилення оборони Європи

На його переконання, безпека Європи тримається не лише на деклараціях, а й на готовності вкладати гроші у власну оборону. Каріс підтримав підвищення оборонних витрат до 5% ВВП і закликав спрямувати кошти на:

  • системи протиповітряної оборони;
  • далекобійну зброю;
  • виробництво боєприпасів;
  • розвідку;
  • безпілотники;
  • розвиток оборонної промисловості.

Підтримка вступу України до ЄС

Каріс також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України та інших країн-кандидатів. На його думку, українська армія – одна з найдосвідченіших у Європі, тому членство України зміцнило б як ЄС, так і НАТО.

Окремо естонський президент підкреслив важливість трансатлантичної єдності. Сильна Європа, за його словами, не суперечить партнерству зі США – навпаки, робить Альянс стійкішим перед сучасними загрозами.

"Європа має сміливість. Потрібно дозволити їй проявитися", – підсумував Каріс.

То може варто не тільки заявляти, а і протистояти цьому?
Як то відмовлятися від участі в подібних заходах якщо там допущені росіяни?

А взагалі то всі в світі знають, що всім спортом і вебіналями керують криваві гроші росії і гроші які не пахнуть Китая.
Корупція і продажність стала нормою життя.
16.05.2026 09:17 Відповісти
За гроші, точніше великі гроші, повернуть. Безприципних, аморальних та продажних покидьків у спорті та мистецтві овердофіга.
16.05.2026 09:26 Відповісти
А мені сподобався фестиваль в срср...там учасники з дружньої країни намалювали на підлозі носорога і почали скакакати навколо зі списами та набедрених пов'язках..одразу стало весело і піднявся настрій
16.05.2026 09:33 Відповісти
Ну, якщо - Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів,
То ху...лостан тим паче
16.05.2026 09:56 Відповісти
Питання: Якщо потрібно погодитись, що "Росія не повинна отримати жодних поступок - включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів", то чи не повинні застосовуватись такі міри впливу на лукашенківську бульбашію?
Питання в розвиток: вчора в офіційному футбольному матчі першості Європи U-19 першого раунду ліга В https://www.flashscore.ua/match/soccer/belarus-EHezxYY6/latvia-A5SfD59o/?mid=Wh4fRo1L латиші відмовились грати з бальбашами, їм присудили технічну поразку. Як реагуватиме Естонія на подібні дії УЄФА?
16.05.2026 10:10 Відповісти
До естонців якраз претензій нема:
У лютому цього ж року технічні поразки за відмову грати проти Білорусі отримали жіночі збірні Литви U-17 та Естонії U-17.
Минулого року чоловіча збірна Естонії з пляжного футболу відмовилася грати з білорусами у чвертьфіналі відбору на чемпіонат світу.
16.05.2026 10:59 Відповісти
 
 