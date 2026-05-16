Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів, - Каріс
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що послаблення тиску на Росію та повернення до міжнародного спорту є неприпустимими під час війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
Каріс наголосив, що Росія не повинна отримати жодних поступок – включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів.
"Володимиру Путіну не можна давати жодного рятівного кола або променя надії на те, що агресія зрештою окупиться", – заявив він.
Посилення оборони Європи
На його переконання, безпека Європи тримається не лише на деклараціях, а й на готовності вкладати гроші у власну оборону. Каріс підтримав підвищення оборонних витрат до 5% ВВП і закликав спрямувати кошти на:
- системи протиповітряної оборони;
- далекобійну зброю;
- виробництво боєприпасів;
- розвідку;
- безпілотники;
- розвиток оборонної промисловості.
Підтримка вступу України до ЄС
Каріс також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України та інших країн-кандидатів. На його думку, українська армія – одна з найдосвідченіших у Європі, тому членство України зміцнило б як ЄС, так і НАТО.
Окремо естонський президент підкреслив важливість трансатлантичної єдності. Сильна Європа, за його словами, не суперечить партнерству зі США – навпаки, робить Альянс стійкішим перед сучасними загрозами.
"Європа має сміливість. Потрібно дозволити їй проявитися", – підсумував Каріс.
Як то відмовлятися від участі в подібних заходах якщо там допущені росіяни?
А взагалі то всі в світі знають, що всім спортом і вебіналями керують криваві гроші росії і гроші які не пахнуть Китая.
Корупція і продажність стала нормою життя.
То ху...лостан тим паче
Питання в розвиток: вчора в офіційному футбольному матчі першості Європи U-19 першого раунду ліга В https://www.flashscore.ua/match/soccer/belarus-EHezxYY6/latvia-A5SfD59o/?mid=Wh4fRo1L латиші відмовились грати з бальбашами, їм присудили технічну поразку. Як реагуватиме Естонія на подібні дії УЄФА?
У лютому цього ж року технічні поразки за відмову грати проти Білорусі отримали жіночі збірні Литви U-17 та Естонії U-17.
Минулого року чоловіча збірна Естонії з пляжного футболу відмовилася грати з білорусами у чвертьфіналі відбору на чемпіонат світу.