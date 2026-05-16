Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів, - Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що послаблення тиску на Росію та повернення до міжнародного спорту є неприпустимими під час війни в Україні.

Каріс наголосив, що Росія не повинна отримати жодних поступок – включно з допуском до міжнародних спортивних змагань і культурних заходів.

"Володимиру Путіну не можна давати жодного рятівного кола або променя надії на те, що агресія зрештою окупиться", – заявив він.

Посилення оборони Європи

На його переконання, безпека Європи тримається не лише на деклараціях, а й на готовності вкладати гроші у власну оборону. Каріс підтримав підвищення оборонних витрат до 5% ВВП і закликав спрямувати кошти на:

системи протиповітряної оборони;

далекобійну зброю;

виробництво боєприпасів;

розвідку;

безпілотники;

розвиток оборонної промисловості.

Підтримка вступу України до ЄС

Каріс також закликав Євросоюз прискорити переговори про вступ України та інших країн-кандидатів. На його думку, українська армія – одна з найдосвідченіших у Європі, тому членство України зміцнило б як ЄС, так і НАТО.

Окремо естонський президент підкреслив важливість трансатлантичної єдності. Сильна Європа, за його словами, не суперечить партнерству зі США – навпаки, робить Альянс стійкішим перед сучасними загрозами.

"Європа має сміливість. Потрібно дозволити їй проявитися", – підсумував Каріс.

