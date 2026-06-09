Місце України - в ЄС та НАТО. Переговорні кластери варто відкрити вже цього літа, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО
Президент Естонії Алар Каріс заявив про підтримку руху України до членства в ЄС та НАТО.
Про це він заявив під час пресконференції з президентом Зеленським в Естонії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Місце України - в Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європеського членства не може просто залишатися на папері.
Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ", - зазначив він.
За словами Каріса, це має статися вже цього літа.
"Зараз. У червні. Тому що немає більше жодних перепон", - додав лідер Естонії.
Що передувало?
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Євроінтеграція України - це як їхати на велосипеді: дорогою до Європи не можна стояти на місці. Або їдеш і приїдеш до Брюсселя, або падаєш, і тебе затягує назад до росії. Іншого варіанту не існує.
До цього сьогодні мав дуже ефективну зустріч із великою подругою України, Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Мали розмову про найважливіші термінові проблеми. Європа продовжує підтримувати нас, уже сьогодні або завтра Україна отримає 2,8 мільярда євро з чергового траншу. Але разом із підтримкою є і чіткі вимоги на нашому шляху євроінтеграції. Першочергово це:
🔹Тотальне перезавантаження ДБР, яке влада перетворила на політичний інструмент.
🔹Перезавантаження фінансового моніторингу, де людина, прямий учасник Міндіч-гейту, боїться НАБУ, не з'являється в Україні, не ходить на роботу, і досі не звільнена.
🔹Верховенство права, незалежність суддів і наведення порядку в державних інституціях.
15 червня Україна нарешті має відкрити перший переговорний кластер «верховенство права». З цього розпочинається вступ до ЄС і цим він завершується. А вже в липні наше завдання - це відкрити решту сім кластерів. Це робота не на місяць і навіть не на тиждень. Це робота на щодень. Бо Молдова свої кластери точно відкриє. І якщо Україна через бездіяльність влади випаде з цього процесу, нас просто скинуть з європейського потяга.
Для мене вступ до ЄС важливий не лише через рівень життя. Головне, що тільки членство в Євросоюзі робить вихід України з російської сфери впливу незворотним.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15771 Мій прогноз: до 2030 року питання вступу України в НАТО буде вирішено. Але для цього треба зупинити війну