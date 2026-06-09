Місце України - в ЄС та НАТО. Переговорні кластери варто відкрити вже цього літа, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Президент Естонії Алар Каріс заявив про підтримку руху України до членства в ЄС та НАТО.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Зеленським в Естонії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Місце України - в Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європеського членства не може просто залишатися на папері.

Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ", - зазначив він.

За словами Каріса, це має статися вже цього літа.

"Зараз. У червні. Тому що немає більше жодних перепон", - додав лідер Естонії.

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Що передувало?

Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.

Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

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