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Місце України - в ЄС та НАТО. Переговорні кластери варто відкрити вже цього літа, - президент Естонії Каріс. ВIДЕО

Президент Естонії Алар Каріс заявив про підтримку руху України до членства в ЄС та НАТО.

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Зеленським в Естонії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Місце України - в Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європеського членства не може просто залишатися на папері. 

Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ", - зазначив він.

За словами Каріса, це має статися вже цього літа.

"Зараз. У червні. Тому що немає більше жодних перепон", - додав лідер Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію не можна повертати до міжнародного спорту та фестивалів, - Каріс

Що передувало?

  • Раніше Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу.
  • Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала умови для відкриття першого кластера вступу до ЄС.

Читайте: Угорщина не змінила позицію щодо старту переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ

Автор: 

Естонія (1850) членство в ЄС (1515) Алар Каріс (80)
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09.06.2026 13:18 Відповісти
та не допустить єрмакозел такого, розслабтесь. А автори перестаньте ставити укр мову раком з вашими кластерами нах
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09.06.2026 13:27 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15768 Петро Порошенкоhttps://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15768 , окремо наголосив в етері телеканалу «Прямий»:
Євроінтеграція України - це як їхати на велосипеді: дорогою до Європи не можна стояти на місці. Або їдеш і приїдеш до Брюсселя, або падаєш, і тебе затягує назад до росії. Іншого варіанту не існує.
До цього сьогодні мав дуже ефективну зустріч із великою подругою України, Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Мали розмову про найважливіші термінові проблеми. Європа продовжує підтримувати нас, уже сьогодні або завтра Україна отримає 2,8 мільярда євро з чергового траншу. Але разом із підтримкою є і чіткі вимоги на нашому шляху євроінтеграції. Першочергово це:
🔹Тотальне перезавантаження ДБР, яке влада перетворила на політичний інструмент.
🔹Перезавантаження фінансового моніторингу, де людина, прямий учасник Міндіч-гейту, боїться НАБУ, не з'являється в Україні, не ходить на роботу, і досі не звільнена.
🔹Верховенство права, незалежність суддів і наведення порядку в державних інституціях.
15 червня Україна нарешті має відкрити перший переговорний кластер «верховенство права». З цього розпочинається вступ до ЄС і цим він завершується. А вже в липні наше завдання - це відкрити решту сім кластерів. Це робота не на місяць і навіть не на тиждень. Це робота на щодень. Бо Молдова свої кластери точно відкриє. І якщо Україна через бездіяльність влади випаде з цього процесу, нас просто скинуть з європейського потяга.
Для мене вступ до ЄС важливий не лише через рівень життя. Головне, що тільки членство в Євросоюзі робить вихід України з російської сфери впливу незворотним.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15771 Мій прогноз: до 2030 року питання вступу України в НАТО буде вирішено. Але для цього треба зупинити війну
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09.06.2026 13:52 Відповісти
 
 