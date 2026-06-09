Зеленский встретился со Стуббом и Стере: Партнеры отмечают, что позиции Украины на фронте значительно крепче. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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"Проинформировал о контактах на уровне лидеров в формате E3 – Украина и с американской стороной.
Сейчас все наши партнеры отмечают, что позиции Украины на фронте значительно крепче, а значит, и подходы в дипломатии, ради активизации которой сейчас работаем, должны исходить именно из этого", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, РФ пытается компенсировать свои огромные потери на поле боя ударами по городам и населенным пунктам, гражданской инфраструктуре Украины.
"Поэтому ракеты для ПВО – это наш постоянный приоритет. И мы обсудили, как привлечь дополнительные поставки для Украины уже сейчас, а также работу над развитием европейской антибаллистики.
Благодарен Алексу и Йонасу, народам Финляндии и Норвегии за надежную помощь и поддержку. Ценим, что наши договоренности реализуются", - подытожил он.
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