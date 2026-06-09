Зеленский встретился со Стуббом и Стере: Партнеры отмечают, что позиции Украины на фронте значительно крепче. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский встретился с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Проинформировал о контактах на уровне лидеров в формате E3 – Украина и с американской стороной.



Сейчас все наши партнеры отмечают, что позиции Украины на фронте значительно крепче, а значит, и подходы в дипломатии, ради активизации которой сейчас работаем, должны исходить именно из этого", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, РФ пытается компенсировать свои огромные потери на поле боя ударами по городам и населенным пунктам, гражданской инфраструктуре Украины.

Читайте: Июнь и июль могут определить очень многое, нужно давить на РФ и вывести ее на дипломатический трек, - Зеленский

"Поэтому ракеты для ПВО – это наш постоянный приоритет. И мы обсудили, как привлечь дополнительные поставки для Украины уже сейчас, а также работу над развитием европейской антибаллистики.



Благодарен Алексу и Йонасу, народам Финляндии и Норвегии за надежную помощь и поддержку. Ценим, что наши договоренности реализуются", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна выполнить свои обещания относительно членства Украины в ЕС. Никаких препятствий нет, - Зеленский