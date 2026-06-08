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Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
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Трамп рассматривает патриарха Феофила III как посредника для перемирия между Украиной и РФ, - СМИ

Иерусалимский патриарх Феофил III

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве потенциального нейтрального посредника в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на источники, знакомые с деталями прошедшей на прошлой неделе встречи Трампа и Феофила III в Белом доме в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

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40 минут в Белом доме и подготовка визита в Москву

По информации журналистов, вопрос привлечения православной иерархии к созданию канала диалога между Москвой и Киевом предметно обсуждался во время личной 40-минутной встречи Дональда Трампа с Иерусалимским патриархом.

Этот дипломатический трек должен получить скорое продолжение. Ожидается, что уже в конце июня Феофил III может провести отдельный раунд переговоров непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным для определения позиций Кремля. 

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По их словам, главным преимуществом патриарха является то, что он является "фигурой, не имеющей политической идентификации и исходящей из позиции религиозного и морального доверия".

В дипломатических кругах Феофила III считают компромиссной, нейтральной и весьма авторитетной фигурой во всем православном мире. Более того, он уже имеет успешный практический опыт участия в сложных гуманитарных и дипломатических миссиях. В частности, в свое время патриарх выступил эффективным посредником между РФ и Израилем, что позволило обеспечить освобождение израильской гражданки Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

  • В то же время патриарх с 2019 года так и не признал автокефалию Православной церкви Украины и был противником ее создания.

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Окружение Феофила III считает, что американский президент заинтересован в достижении значительного прогресса по крайней мере на одной из главных арен мировых конфликтов, и что любой прогресс на украинском направлении может также повлиять на стратегические приоритеты Вашингтона в других сферах.

Известно, что во время встречи патриарх наградил Трампа почетным званием "Носитель Большого Креста" Ордена Крестоносцев Гроба Господня - одной из высших наград Греческого православного патриархата Иерусалима.

Как недавно писало издание Times of Israel, Иерусалимский патриарх Феофил III, занимающий свой пост с 2005 года, давно зависит от Русской православной церкви и поддержки Кремля, в том числе в экономическом плане.

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Феофил III неоднократно посещал Россию, а с 2023 года активно общается с российским архимандритом Вассианом, которому в свое время запретили въезд в Северную Македонию из-за "подрывной деятельности" и "попросили" уехать из Болгарии после истории с вмешательством в вопросы национальной безопасности страны.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Феофил III неоднократно потакал российским нарративам об ущемлении православия в Украине и выступал в защиту статуса РПЦ в Украине.

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Автор: 

Иерусалим (78) переговоры (5820) Трамп Дональд (8179)
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Топ комментарии
+11
краще вже гундяєва
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08.06.2026 16:33 Ответить
+10
Чергова кацапська ху@та.
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08.06.2026 16:35 Ответить
+8
Трамп мабуть не в курсі що спочатку треба у вероніки-феншуй погодити кандидатуру посередника?
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08.06.2026 16:35 Ответить
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краще вже гундяєва
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08.06.2026 16:33 Ответить
Згідно нового правопису треба писати - Пеофіл.
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08.06.2026 16:35 Ответить
Кердосфіл або Сотонофіл
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08.06.2026 16:51 Ответить
Трамп мабуть не в курсі що спочатку треба у вероніки-феншуй погодити кандидатуру посередника?
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08.06.2026 16:35 Ответить
Чергова кацапська ху@та.
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08.06.2026 16:35 Ответить
"...патріарх Єрусалимський Феофіл III, який обіймає свою посаду з 2005 року, давно є залежним від Російської православної церкви та підтримки Кремля, у тому числі економічно". Может, его на самом деле Феофан зовут? У коня Лаврушки овёс подзарабатывает.
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08.06.2026 16:36 Ответить
Нігуя собі дєвки пляшуть
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08.06.2026 16:39 Ответить
релігія - опіум для дебілів..
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08.06.2026 16:41 Ответить
А чого зразу не Роберта Френсіса Папу Римського? Він же американець.
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08.06.2026 16:41 Ответить
Бо Папа Лев не на зарплаті у пуйла сидить...
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08.06.2026 16:59 Ответить
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08.06.2026 16:44 Ответить
С нашей стороны Веронику. Я думаю сработаются.
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08.06.2026 16:50 Ответить
Они (волхвы) Олега завлили, и на змеюку свалили.
С ними лучше вообще не связываться
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08.06.2026 17:51 Ответить
Єрусалимського?

Дяккую, не треба. Запропонуйте Онуфрію. Хоча в нього з Гундяєвим і так є цілковите порозуміння.
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08.06.2026 17:22 Ответить
Як і все, що робить Трумп, він робить із посилань із кремля. Який черговий посоанець пу, запропонував ідею попа, що сидить на підсосі роісії як " посередника". Піп навіть УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ неивизнав, а вже " посередник"..
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08.06.2026 18:01 Ответить
Не вистачало ще прокацапського попадрилу у переговорники просунути
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08.06.2026 17:57 Ответить
А чо не сербского порфирия, в миру подполковник фсб перичЕВ.
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08.06.2026 17:59 Ответить
Феофіл з педофілом будуть вести перемовини...повний фіздець
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08.06.2026 18:35 Ответить
 
 