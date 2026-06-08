Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? - Трамп

Президент США Дональд Трамп опроверг, что когда-либо гарантировал отсутствие войн.

Об этом он заявил в интервью NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? Я построил нашу армию. Мне досталась ужасная армия - у нас не было ни техники, ни чего-либо другого. Я создал невероятную армию", - отметил лидер США.

"Когда вы говорите "я обещал"... Я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы ведем ее в течение трех месяцев. Значительная часть этого времени прошла в форме довольно неплохого перемирия", - добавил Трамп.

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Что предшествовало?

Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.

По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

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