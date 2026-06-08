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Новости Операция США против Ирана
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Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? - Трамп

Трамп не обещал не начинать новых войн

Президент США Дональд Трамп опроверг, что когда-либо гарантировал отсутствие войн.

Об этом он заявил в интервью NBC, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? Я построил нашу армию. Мне досталась ужасная армия - у нас не было ни техники, ни чего-либо другого. Я создал невероятную армию", - отметил лидер США.

"Когда вы говорите "я обещал"... Я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы ведем ее в течение трех месяцев. Значительная часть этого времени прошла в форме довольно неплохого перемирия", - добавил Трамп.

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Что предшествовало?

  • Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.
  • По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.

Читайте: Байден впервые за долгое время выступил на публике и раскритиковал Трампа, - СМИ

Автор: 

Иран (2966) Трамп Дональд (8179)
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Топ комментарии
+24
Старий мудак поки дівчат продавав на конкурсах краси та гвалтував неповнолітніх, навіть був не в курсі, що в Америці вже створена найсильніша армія у світі.
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08.06.2026 09:19 Ответить
+23
"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв.

Я вам нічіго нє должен !
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08.06.2026 09:13 Ответить
+18
Санітарииии!
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08.06.2026 09:14 Ответить
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"Найсильніша армія світу" "обламала зуби", в Ірані... (Так само, як і Путін - в Україні...)
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08.06.2026 09:13 Ответить
Але тут все ж таки вина саме рудого покидька.
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08.06.2026 09:45 Ответить
Так я ж "не проти"... Створив "найсильнішу армію світу", розпалив війну - хай воює... А не скиглить, що його союзники, не підтримують...
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08.06.2026 09:49 Ответить
"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв.

Я вам нічіго нє должен !
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08.06.2026 09:13 Ответить
Так я вже давно писав, що Трамп і Зеленський - "два сапога - пара...". "Розмір" - різний... Але "фасон" - той самий...
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08.06.2026 09:51 Ответить
Популісти усюди однакові: брехливі та безвідповідальні. Різниця лише у розмірах шкоди, яку вони наносять своїм популізмом.
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08.06.2026 10:30 Ответить
Санітарииии!
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08.06.2026 09:14 Ответить
Шоб зупинити війну її потрібно замутити - для цього є я - Трамп
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08.06.2026 09:15 Ответить
Всьо логічно - на)(уя армія якщо нема війни .
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08.06.2026 09:15 Ответить
Як у анекдоті коли москаль навчав макаку розмовляти.... Ну і пі....жить, ну і піз....дить
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08.06.2026 09:16 Ответить
Нобеля в студію!!!
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08.06.2026 09:17 Ответить
Дарвіна!
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08.06.2026 09:41 Ответить
Шнобеля.
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08.06.2026 11:41 Ответить
Старий мудак поки дівчат продавав на конкурсах краси та гвалтував неповнолітніх, навіть був не в курсі, що в Америці вже створена найсильніша армія у світі.
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08.06.2026 09:19 Ответить
Це тільки я нервую, коли тут викладають новини про рудого імбицила?
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08.06.2026 09:20 Ответить
Маленькі США боялися усіх
Їх зобижали всі, а більше всіх Європа
Та Трамп прийшов і армію створив
Потужну - і тепер Європі жопа

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08.06.2026 09:27 Ответить
👍👍👍😄
класна була би пісенька на ці слова, запустить на ютубі під ролик про рудого поца з клюшкою
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08.06.2026 11:16 Ответить
А лікарі казали, що дід здоровий
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08.06.2026 09:29 Ответить
клініка Пальчевського
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08.06.2026 09:41 Ответить
А то...Дід рум'яний,аж оранжевий.Так і пише здоров'ям...Іноді мимо папмерса.
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08.06.2026 10:06 Ответить
Пздц яке кончене. Таку сильну армію створило що закінчилися ракети і відхватили п***ди від пустельних бабуїнів. Позакривало заводи з виробництва зброї які Байден запустив, розірвало зв'язки з країнами НАТО і постачальниками і заявляє що воно створило сильну армію.
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08.06.2026 09:30 Ответить
Вот это парень! Въе@ал войну и бахвалится досить непоганим перемир'ям.
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08.06.2026 09:34 Ответить
Трамп хворіє манією величі
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08.06.2026 09:39 Ответить
він нею не хворіє. Він нею насолоджується
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08.06.2026 09:43 Ответить
Бреше, точно так як Пуйло, а ще точніше, як Голобородько. Літають і плавають навколо Ірану авіаносці і літаки США та Ізраїлю, щось знищують, але результату немає. І це тільки те, що іранці добре окопалися, створили потіжні фортифікації, робили і роблять балістику.
А Боневтік Позорно Брехливий з першого дня президенства ослаблював армію, розміновував Кримський перешийок, відводив наші війська в чисте поле, знищував ракетні програми, знімав клістрони із діючих систем ППО і садив по тюрмах генералів. Якби воно не тягнуло до ЗСУ свої брудні руки, то кацапи до цього часу стояли б десь біля Чонгару, або були розбиті ще у 2024 році, коли Залужний і офіцери НАТО розробили план контрнаступу, а Зейло і єрмачилог розділилши нашу армію на 2 частини і пішли в Бахмут.
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08.06.2026 09:41 Ответить
негарант, сходи за кораблем, твоя тупість і зухвалість дратує людей, ти остогид не тільки в Америці - у всьому світі.
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08.06.2026 09:42 Ответить
Коротко про все життя трампа - Я Я Я Я Я Я. Я Я Я Я Я Я Я
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08.06.2026 09:43 Ответить
Навіщо б я тоді створював найвеличезну
брехню
у світі? - Трамп
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08.06.2026 09:45 Ответить
Звичайно, що будуть. Бо час від часу появиться якийсь мудак і скаже - я хочу... А там ще купа мудаків - "одобрям-с". І головне, у світі чомусь стає все більше і більше мудаків. Якийсь парадокс...
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08.06.2026 09:51 Ответить
Дивуюся, як такого самозакоханого павіана можуть терпіти сенатори обох партій, президенти минулих років? Це що, всі до нього лише розвалювали армію, не займалися створенням нових видів озброєнь, а прийшло оце руде чмо, яке без зеленого поняття і про армію, від якої в молодості відкосилось, і про озброєння, коли наприклад пообіцяв "новий клас кораблів свого імені, які в 1000 разів потужніші за всі існуючі", і каже, що воно "все створило"?
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08.06.2026 09:54 Ответить
Важкі часи породжують сильних людей - сильні люди роблять добрі часи, добрі часи породжують слабких людей слабкі люди роблять погані часи
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08.06.2026 09:57 Ответить
Розпатякався...
Тобі в гольф клубі прогули пишуть!
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08.06.2026 09:59 Ответить
Ну якщо ви маєте на увазі те поле для гольфу де похована його перша дружина-то таки да.Вона його давно зачекалася.
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08.06.2026 10:11 Ответить
Логіка зрозуміла. Без воєн трильйон доларів на рік на армію, гроші на вітер. Тому в Європі немає армій.
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08.06.2026 10:08 Ответить
Байден все віддав Україні, в США небуло нічого. А рудий чорт все зробив, ніхто крім нього!
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08.06.2026 10:19 Ответить
"І тут Остапа понєсло" (С)
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08.06.2026 10:28 Ответить
Розвідку трощить. Тепер візьметься за армію. Краснов работаєт.
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08.06.2026 10:29 Ответить
Щоб позоритись
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08.06.2026 10:47 Ответить
Він створював! Це не смішно. Поки що руде чмо розкидало чи не половину запасів дорогущих ракет на іранських горобців. Творець ***!
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08.06.2026 11:02 Ответить
 
 