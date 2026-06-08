Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? - Трамп
Президент США Дональд Трамп опроверг, что когда-либо гарантировал отсутствие войн.
Об этом он заявил в интервью NBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? Я построил нашу армию. Мне досталась ужасная армия - у нас не было ни техники, ни чего-либо другого. Я создал невероятную армию", - отметил лидер США.
"Когда вы говорите "я обещал"... Я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы ведем ее в течение трех месяцев. Значительная часть этого времени прошла в форме довольно неплохого перемирия", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Напомним, что вечером 7 июня Иран запустил ракеты по Израилю впервые после апрельского перемирия.
- По данным израильских военных, атака произошла после удара Израиля по южным пригородам Бейрута.
Топ комментарии
+24 Izira
показать весь комментарий08.06.2026 09:19 Ответить Ссылка
+23 Igor Karatsuba
показать весь комментарий08.06.2026 09:13 Ответить Ссылка
+18 Gary Grant
показать весь комментарий08.06.2026 09:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я вам нічіго нє должен !
Їх зобижали всі, а більше всіх Європа
Та Трамп прийшов і армію створив
Потужну - і тепер Європі жопа
класна була би пісенька на ці слова, запустить на ютубі під ролик про рудого поца з клюшкою
А Боневтік Позорно Брехливий з першого дня президенства ослаблював армію, розміновував Кримський перешийок, відводив наші війська в чисте поле, знищував ракетні програми, знімав клістрони із діючих систем ППО і садив по тюрмах генералів. Якби воно не тягнуло до ЗСУ свої брудні руки, то кацапи до цього часу стояли б десь біля Чонгару, або були розбиті ще у 2024 році, коли Залужний і офіцери НАТО розробили план контрнаступу, а Зейло і єрмачилог розділилши нашу армію на 2 частини і пішли в Бахмут.
брехню
у світі? - Трамп
Тобі в гольф клубі прогули пишуть!