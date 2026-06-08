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Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп
Президент США Дональд Трамп заперечив, що коли гарантував, що не буде воєн.
Про це він заявив в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? Я розбудував нашу армію. Мені дісталася жахлива армія - у нас не було ні техніки, нічого. Я створив неймовірну армію", - зазначив лідер США.
"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми ведемо це впродовж трьох місяців. Значна частина цього часу пройшла у формі доволі непоганого перемир'я", - додав Трамп.
Що передувало?
- Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.
- За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.
Топ коментарі
+24 Izira
показати весь коментар08.06.2026 09:19 Відповісти Посилання
+23 Igor Karatsuba
показати весь коментар08.06.2026 09:13 Відповісти Посилання
+18 Gary Grant
показати весь коментар08.06.2026 09:14 Відповісти Посилання
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Я вам нічіго нє должен !
Їх зобижали всі, а більше всіх Європа
Та Трамп прийшов і армію створив
Потужну - і тепер Європі жопа
класна була би пісенька на ці слова, запустить на ютубі під ролик про рудого поца з клюшкою
А Боневтік Позорно Брехливий з першого дня президенства ослаблював армію, розміновував Кримський перешийок, відводив наші війська в чисте поле, знищував ракетні програми, знімав клістрони із діючих систем ППО і садив по тюрмах генералів. Якби воно не тягнуло до ЗСУ свої брудні руки, то кацапи до цього часу стояли б десь біля Чонгару, або були розбиті ще у 2024 році, коли Залужний і офіцери НАТО розробили план контрнаступу, а Зейло і єрмачилог розділилши нашу армію на 2 частини і пішли в Бахмут.
брехню
у світі? - Трамп
Тобі в гольф клубі прогули пишуть!