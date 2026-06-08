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Новини Операція США проти Ірану
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Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп

Трамп не обіцяв не розпочинати нових воєн

Президент США Дональд Трамп заперечив, що коли гарантував, що не буде воєн.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? Я розбудував нашу армію. Мені дісталася жахлива армія - у нас не було ні техніки, нічого. Я створив неймовірну армію", - зазначив лідер США.

"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми ведемо це впродовж трьох місяців. Значна частина цього часу пройшла у формі доволі непоганого перемир'я", - додав Трамп.

Також читайте: Трамп застерігає Нетаньягу від ударів по Ірану у відповідь: Ми дуже близькі до угоди

Що передувало?

  • Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.
  • За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

Читайте: Байден уперше за довгий час виступив на публіці і розкритикував Трампа, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3474) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+24
Старий мудак поки дівчат продавав на конкурсах краси та гвалтував неповнолітніх, навіть був не в курсі, що в Америці вже створена найсильніша армія у світі.
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08.06.2026 09:19 Відповісти
+23
"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв.

Я вам нічіго нє должен !
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08.06.2026 09:13 Відповісти
+18
Санітарииии!
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08.06.2026 09:14 Відповісти
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"Найсильніша армія світу" "обламала зуби", в Ірані... (Так само, як і Путін - в Україні...)
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08.06.2026 09:13 Відповісти
Але тут все ж таки вина саме рудого покидька.
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08.06.2026 09:45 Відповісти
Так я ж "не проти"... Створив "найсильнішу армію світу", розпалив війну - хай воює... А не скиглить, що його союзники, не підтримують...
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08.06.2026 09:49 Відповісти
"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв.

Я вам нічіго нє должен !
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08.06.2026 09:13 Відповісти
Так я вже давно писав, що Трамп і Зеленський - "два сапога - пара...". "Розмір" - різний... Але "фасон" - той самий...
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08.06.2026 09:51 Відповісти
Популісти усюди однакові: брехливі та безвідповідальні. Різниця лише у розмірах шкоди, яку вони наносять своїм популізмом.
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08.06.2026 10:30 Відповісти
Санітарииии!
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08.06.2026 09:14 Відповісти
Шоб зупинити війну її потрібно замутити - для цього є я - Трамп
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08.06.2026 09:15 Відповісти
Всьо логічно - на)(уя армія якщо нема війни .
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08.06.2026 09:15 Відповісти
Як у анекдоті коли москаль навчав макаку розмовляти.... Ну і пі....жить, ну і піз....дить
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08.06.2026 09:16 Відповісти
Нобеля в студію!!!
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08.06.2026 09:17 Відповісти
Дарвіна!
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08.06.2026 09:41 Відповісти
Шнобеля.
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08.06.2026 11:41 Відповісти
Старий мудак поки дівчат продавав на конкурсах краси та гвалтував неповнолітніх, навіть був не в курсі, що в Америці вже створена найсильніша армія у світі.
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08.06.2026 09:19 Відповісти
Це тільки я нервую, коли тут викладають новини про рудого імбицила?
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08.06.2026 09:20 Відповісти
Маленькі США боялися усіх
Їх зобижали всі, а більше всіх Європа
Та Трамп прийшов і армію створив
Потужну - і тепер Європі жопа

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08.06.2026 09:27 Відповісти
👍👍👍😄
класна була би пісенька на ці слова, запустить на ютубі під ролик про рудого поца з клюшкою
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08.06.2026 11:16 Відповісти
А лікарі казали, що дід здоровий
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08.06.2026 09:29 Відповісти
клініка Пальчевського
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08.06.2026 09:41 Відповісти
А то...Дід рум'яний,аж оранжевий.Так і пише здоров'ям...Іноді мимо папмерса.
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08.06.2026 10:06 Відповісти
Пздц яке кончене. Таку сильну армію створило що закінчилися ракети і відхватили п***ди від пустельних бабуїнів. Позакривало заводи з виробництва зброї які Байден запустив, розірвало зв'язки з країнами НАТО і постачальниками і заявляє що воно створило сильну армію.
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08.06.2026 09:30 Відповісти
Вот это парень! Въе@ал войну и бахвалится досить непоганим перемир'ям.
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08.06.2026 09:34 Відповісти
Трамп хворіє манією величі
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08.06.2026 09:39 Відповісти
він нею не хворіє. Він нею насолоджується
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08.06.2026 09:43 Відповісти
Бреше, точно так як Пуйло, а ще точніше, як Голобородько. Літають і плавають навколо Ірану авіаносці і літаки США та Ізраїлю, щось знищують, але результату немає. І це тільки те, що іранці добре окопалися, створили потіжні фортифікації, робили і роблять балістику.
А Боневтік Позорно Брехливий з першого дня президенства ослаблював армію, розміновував Кримський перешийок, відводив наші війська в чисте поле, знищував ракетні програми, знімав клістрони із діючих систем ППО і садив по тюрмах генералів. Якби воно не тягнуло до ЗСУ свої брудні руки, то кацапи до цього часу стояли б десь біля Чонгару, або були розбиті ще у 2024 році, коли Залужний і офіцери НАТО розробили план контрнаступу, а Зейло і єрмачилог розділилши нашу армію на 2 частини і пішли в Бахмут.
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08.06.2026 09:41 Відповісти
негарант, сходи за кораблем, твоя тупість і зухвалість дратує людей, ти остогид не тільки в Америці - у всьому світі.
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08.06.2026 09:42 Відповісти
Коротко про все життя трампа - Я Я Я Я Я Я. Я Я Я Я Я Я Я
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08.06.2026 09:43 Відповісти
Навіщо б я тоді створював найвеличезну
брехню
у світі? - Трамп
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08.06.2026 09:45 Відповісти
Звичайно, що будуть. Бо час від часу появиться якийсь мудак і скаже - я хочу... А там ще купа мудаків - "одобрям-с". І головне, у світі чомусь стає все більше і більше мудаків. Якийсь парадокс...
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08.06.2026 09:51 Відповісти
Дивуюся, як такого самозакоханого павіана можуть терпіти сенатори обох партій, президенти минулих років? Це що, всі до нього лише розвалювали армію, не займалися створенням нових видів озброєнь, а прийшло оце руде чмо, яке без зеленого поняття і про армію, від якої в молодості відкосилось, і про озброєння, коли наприклад пообіцяв "новий клас кораблів свого імені, які в 1000 разів потужніші за всі існуючі", і каже, що воно "все створило"?
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08.06.2026 09:54 Відповісти
Важкі часи породжують сильних людей - сильні люди роблять добрі часи, добрі часи породжують слабких людей слабкі люди роблять погані часи
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08.06.2026 09:57 Відповісти
Розпатякався...
Тобі в гольф клубі прогули пишуть!
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08.06.2026 09:59 Відповісти
Ну якщо ви маєте на увазі те поле для гольфу де похована його перша дружина-то таки да.Вона його давно зачекалася.
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08.06.2026 10:11 Відповісти
Логіка зрозуміла. Без воєн трильйон доларів на рік на армію, гроші на вітер. Тому в Європі немає армій.
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08.06.2026 10:08 Відповісти
Байден все віддав Україні, в США небуло нічого. А рудий чорт все зробив, ніхто крім нього!
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08.06.2026 10:19 Відповісти
"І тут Остапа понєсло" (С)
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08.06.2026 10:28 Відповісти
Розвідку трощить. Тепер візьметься за армію. Краснов работаєт.
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08.06.2026 10:29 Відповісти
Щоб позоритись
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08.06.2026 10:47 Відповісти
Він створював! Це не смішно. Поки що руде чмо розкидало чи не половину запасів дорогущих ракет на іранських горобців. Творець ***!
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08.06.2026 11:02 Відповісти
він за 24h створив армію США після байденівсської розрухи. І не інакше.
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08.06.2026 11:48 Відповісти
 
 