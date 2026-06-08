Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп

Президент США Дональд Трамп заперечив, що коли гарантував, що не буде воєн.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? Я розбудував нашу армію. Мені дісталася жахлива армія - у нас не було ні техніки, нічого. Я створив неймовірну армію", - зазначив лідер США.

"Коли ви кажете "я обіцяв"... Я нічого не обіцяв. Мені не подобаються ці нескінченні війни. Це не нескінченна війна. Ми ведемо це впродовж трьох місяців. Значна частина цього часу пройшла у формі доволі непоганого перемир'я", - додав Трамп.

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Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.

За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

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