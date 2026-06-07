Трамп застерігає Нетаньягу від ударів по Ірану у відповідь: Ми дуже близькі до угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зателефонувати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб сказати йому не завдавати удару у відповідь по Ірану після сьогоднішніх вечірніх ракетних обстрілів північної частини Ізраїлю з боку Тегерана.

Про це глава Білого дому сказав в коментарі для Axios, цитує The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп вимагає від Ізраїлю відмовитися від удару у відповідь

"Іранські удари нікому не зашкодили. Сподіваюся, Ізраїль не буде мститися. Якщо Бібі вдарить по них у відповідь, це просто триватиме й далі, як останні 47 років або останні 3000 років... Ми дуже близькі до фінальної угоди з Іраном. Це буде хороша угода. Я не хочу, щоб вона зірвалася через те, що відбувається зараз", - заявив американський лідер.

Трамп також заявив про намір зателефонувати до Нетаньягу "просто зараз і сказати йому не завдавати удару у відповідь".

"Кожен з них уже повеселився. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один. Я не хочу бачити нових атак сьогодні ввечері", - додав Трамп.

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Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.

За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

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