Трамп застерігає Нетаньягу від ударів по Ірану у відповідь: Ми дуже близькі до угоди
Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зателефонувати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб сказати йому не завдавати удару у відповідь по Ірану після сьогоднішніх вечірніх ракетних обстрілів північної частини Ізраїлю з боку Тегерана.
Про це глава Білого дому сказав в коментарі для Axios, цитує The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.
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"Іранські удари нікому не зашкодили. Сподіваюся, Ізраїль не буде мститися. Якщо Бібі вдарить по них у відповідь, це просто триватиме й далі, як останні 47 років або останні 3000 років... Ми дуже близькі до фінальної угоди з Іраном. Це буде хороша угода. Я не хочу, щоб вона зірвалася через те, що відбувається зараз", - заявив американський лідер.
Трамп також заявив про намір зателефонувати до Нетаньягу "просто зараз і сказати йому не завдавати удару у відповідь".
"Кожен з них уже повеселився. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один. Я не хочу бачити нових атак сьогодні ввечері", - додав Трамп.
Що передувало?
- Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.
- За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.
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Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
Церемонія передачі повноважень відбулася 2 червня 2026.
Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
Істина №2: Бібі пошле Трампа *****. Бо в Бібі свої вибори на носі...