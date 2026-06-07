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Новини Переговори США та Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
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Трамп застерігає Нетаньягу від ударів по Ірану у відповідь: Ми дуже близькі до угоди

Трамп закликав Нетаньягу не бити по Ірану у відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зателефонувати прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу, щоб сказати йому не завдавати удару у відповідь по Ірану після сьогоднішніх вечірніх ракетних обстрілів північної частини Ізраїлю з боку Тегерана.

Про це глава Білого дому сказав в коментарі для Axios, цитує The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп вимагає від Ізраїлю відмовитися від удару у відповідь

"Іранські удари нікому не зашкодили. Сподіваюся, Ізраїль не буде мститися. Якщо Бібі вдарить по них у відповідь, це просто триватиме й далі, як останні 47 років або останні 3000 років... Ми дуже близькі до фінальної угоди з Іраном. Це буде хороша угода. Я не хочу, щоб вона зірвалася через те, що відбувається зараз", - заявив американський лідер.

Трамп також заявив про намір зателефонувати до Нетаньягу "просто зараз і сказати йому не завдавати удару у відповідь".

"Кожен з них уже повеселився. Ізраїль завдав удару, і Іран завдав удару. Нам не потрібен ще один. Я не хочу бачити нових атак сьогодні ввечері", - додав Трамп.

Читайте також: Якби не я, Ізраїлю зараз не було б, - Трамп

Що передувало?

  • Нагадаємо, що ввечері 7 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю вперше після квітневого перемир’я.
  • За даними ізраїльських військових, атака відбулася після удару Ізраїлю по південних передмістях Бейрута.

Читайте також: Військові Ізраїлю повідомили про ракетну атаку з боку Ірану

Автор: 

Іран (3472) Нетаньягу Беньямін (206) Трамп Дональд (8912)
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Топ коментарі
+2
Щоб ти так "повеселився".
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
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07.06.2026 23:47 Відповісти
+1
DW

Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
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07.06.2026 23:47 Відповісти
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DW

Пентагон сильно стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку свого головного союзника на Близькому Сході до максимального рівня. Про це повідомляє NBC News 6 червня, посилаючись на кількох американських чиновників.
Це пов'язано з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль намагається стежити за високопосадовцями США, щоб отримати інформацію про внутрішні обговорення та прийняття рішень в адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.
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07.06.2026 23:47 Відповісти
Ізраїльську спецслужбу "Моссад" вперше очолив виходець з однієї з республік колишнього СРСР: її новим директором призначений репатріант із Білорусі, генерал-майор Роман Гофман.
Церемонія передачі повноважень відбулася 2 червня 2026.

Уродженець білоруського Мозиря Роман Гофман репатріювався до Ізраїлю в 1990 році. Він навчався у військовому інтернаті, військову кар'єру розпочав у танкових військах. У 2019 році отримав звання бригадного генерала, під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року був поранений. Посаду військового секретаря Нетаньяху обіймав з 2024 року.
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07.06.2026 23:48 Відповісти
Дивні ті ізраїльтяни люди ... Шпигувати варто лише за грошима які наближені Трампа крутять на біржі, на що ставлять - впаде чи зросте нафта, зразу буде ясно яке найближче "рішення" прийме Трамп.
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07.06.2026 23:53 Відповісти
Щоб ти так "повеселився".
Одного хлопка біля білого дому вистачило б для переоцінки ситуації.
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07.06.2026 23:47 Відповісти
Угоди яка зовсім не влаштовує Ізраїль, вони розуміють, що більше не зможуть втягнути США у війну проти Ірану, Іран потихеньку допиляє свою ядерку і Ізраїлю настане киця...
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07.06.2026 23:49 Відповісти
Такі антисемітські щури, як ти, лише грають на руку кацапам. Для тебе настільки важливо продемонструвати свій смердючий антисемітизм, що ти навіть готовий виступати на боці дегенеративного режиму аятол, який допомагав кацапії вбивати українців.
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07.06.2026 23:56 Відповісти
Як не прикро, але зараз Ізраїль, своєю авантюрою у Перській Затоці, допомагає москалям отримувати більше грошей і продовжувати вбивати українців.
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08.06.2026 00:06 Відповісти
так ізраль умовний філіал рашки. А рашка філіал по видобутку коштів для... ну ви зрозуміли. так що не дивно
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08.06.2026 00:10 Відповісти
Я б порадив Трампу зачиняти двері в спальню на ключ, коли в Мар-о-Лаго зупиняється Кушнер з Іванкою. Та і з Вітьком один на один не лишався б. Близька угода з ворогами Ізраїля небезпечніша за *****.
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07.06.2026 23:55 Відповісти
трамп ще не зрозумів, що ізраїль грає своє і для себе, а не для Нобелівки рудого клоуна?
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08.06.2026 00:00 Відповісти
То нехай валить звідти, і дозволить Ізраїлю самому грати своє і для себе.
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08.06.2026 00:07 Відповісти
Бібі - у будку!
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08.06.2026 00:03 Відповісти
... зараз умовні пейсаті діду доні пояснять... почому в Хайфі рубероїд...і буде тиша
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08.06.2026 00:09 Відповісти
трампон брехливий
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08.06.2026 00:10 Відповісти
Пздц яке воно кончене. Ще хтось хоче щоб ця рижа шизоїдна мразота таку ж саму угоду підсунула Україні, коли б рашисти продовжували бити по українським містам, а нам би Тромб погрожував щоб ми не відповідали бо зірвете міруну прекрасну угоду імені Тромба
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08.06.2026 00:13 Відповісти
Істина №1: Трамп ******* стосовно миру, чи як він там його називає... ага, "угоди". А Трамп пздить завжди.
Істина №2: Бібі пошле Трампа *****. Бо в Бібі свої вибори на носі...
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08.06.2026 00:17 Відповісти
 
 